Джани Инфантино търси подкрепа от САЩ, за да запази лидерския си пост във ФИФА

В последните дни президентът на ФИФА Джани Инфантино се оказа в центъра на буря от скандали и политически игри, след като стана ясно, че е потърсил съдействие от американската администрация, за да укрепи позициите си начело на световната футболна организация. По информация на „Ню Йорк пост“, Инфантино е насрочил поверителна среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, като целта е да получи подкрепа в момент на сериозни сътресения във футболната централа.

В основата на напрежението стои предложението на ФИФА да създаде ново търговско дружество, което да управлява най-големите футболни турнири, включително и Световното първенство. Планът предвиждаше продажба на 20% дял срещу внушителната сума от 4,2 милиарда долара. Според източници, близки до преговорите, новата структура е щяла да бъде свързана с инвестиционната компания на Джош Кушнер – зет на президентd Доналд Тръмп. Тази информация предизвика лавина от критики и съмнения за потенциален конфликт на интереси.

Не само футболните фенове, но и висшите ръководители на ФИФА изразиха недоволство от действията на Инфантино. Главният оперативен директор на организацията Кевин Ламур сподели пред Асошиейтед прес, че се чувства „измамен“ от тайните преговори, за които не е бил информиран. Вълната от недоверие бързо обхвана и международните футболни среди – първи УЕФА и КОНКАКАФ публично оттеглиха подкрепата си за Инфантино, а много други федерации настояха за прозрачност и нови кандидатури за президентския пост.

Официално, Инфантино е заявил, че иска да обсъди с американските власти ролята на футбола като средство за „мека сила“ и глобално влияние на САЩ. Въпреки това, според запознати, истинската цел на разговорите е да си осигури политическа протекция и да запази властта си в условията на нарастващ натиск и призиви за оставка.