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Джани Инфантино търси подкрепа от САЩ, за да запази лидерския си пост във ФИФА

Джани Инфантино търси подкрепа от САЩ, за да запази лидерския си пост във ФИФА

4 Август, 2026 07:55 686 7

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Тайни преговори, милиардни сделки и политически интриги разтърсват управлението на световния футбол

Джани Инфантино търси подкрепа от САЩ, за да запази лидерския си пост във ФИФА - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В последните дни президентът на ФИФА Джани Инфантино се оказа в центъра на буря от скандали и политически игри, след като стана ясно, че е потърсил съдействие от американската администрация, за да укрепи позициите си начело на световната футболна организация. По информация на „Ню Йорк пост“, Инфантино е насрочил поверителна среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, като целта е да получи подкрепа в момент на сериозни сътресения във футболната централа.

В основата на напрежението стои предложението на ФИФА да създаде ново търговско дружество, което да управлява най-големите футболни турнири, включително и Световното първенство. Планът предвиждаше продажба на 20% дял срещу внушителната сума от 4,2 милиарда долара. Според източници, близки до преговорите, новата структура е щяла да бъде свързана с инвестиционната компания на Джош Кушнер – зет на президентd Доналд Тръмп. Тази информация предизвика лавина от критики и съмнения за потенциален конфликт на интереси.

Не само футболните фенове, но и висшите ръководители на ФИФА изразиха недоволство от действията на Инфантино. Главният оперативен директор на организацията Кевин Ламур сподели пред Асошиейтед прес, че се чувства „измамен“ от тайните преговори, за които не е бил информиран. Вълната от недоверие бързо обхвана и международните футболни среди – първи УЕФА и КОНКАКАФ публично оттеглиха подкрепата си за Инфантино, а много други федерации настояха за прозрачност и нови кандидатури за президентския пост.

Официално, Инфантино е заявил, че иска да обсъди с американските власти ролята на футбола като средство за „мека сила“ и глобално влияние на САЩ. Въпреки това, според запознати, истинската цел на разговорите е да си осигури политическа протекция и да запази властта си в условията на нарастващ натиск и призиви за оставка.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 факуса

    10 0 Отговор
    инфантила много си повярва

    08:02 04.08.2026

  • 2 тренер

    11 0 Отговор
    Те там играят "сокър" 😂 Тьпанаp ма3ен, дано го изритат завинаги и на стадионите да му забранят да влиза!

    08:04 04.08.2026

  • 3 име

    5 0 Отговор
    Краварите трябва да бъдат изключени поне за няколко години от всички международни футболни събития заради намесата на тръмпоча. Не че им пука, те и без това не играят футбол, само някакви пародии на спортове, като изключим баскетбола.

    08:34 04.08.2026

  • 4 Трол

    3 0 Отговор
    Г-н Инфантино провежда усилени тренировки с език.

    08:37 04.08.2026

  • 5 Питам

    2 0 Отговор
    Ми Инфантино да се помоли на Тръмп да го направи президент на федерацията по американски футбол ! Футболът е социален спорт собственост на всички хора по света , а не на САЩ. За това и всички контенентални футболни организации скочиха срещу идеята на Инфантино да продаде спортът футбол на САЩ. Ами дори създателката на спортът футбол , Великобритания не претендира пред света , че той е нейна собственост и не продава правото на другите да печелят от него като се състезават официално практикувайки го .

    08:48 04.08.2026

  • 6 Питам

    1 0 Отговор
    Няма ли кой да провери с колко милиона долара Тръмп напълни гушата на корумпето Инфантино, за да отмени наказанието за червения картон на американския ритнитопковец, за да играе срещу Белгия?

    08:52 04.08.2026

  • 7 МОЛА ВИИИИ........

    0 0 Отговор
    ...ПОДКРЕПЕТЕ ИНФАНТИлаААААА.........!

    08:58 04.08.2026

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