Христо Стоичков пя на сватбата на Калина, дъщерята на Тодор Батков

Най-голямата легенда на ЦСКА омъжи дъщерята на един от най-успешните президенти в историята на Левски, пише marica.bg.
"Обичайте се, уважавайте се, ценете се - това е най-важното! С тези думи Христо Стоичков се обърна към младото семейство - певицата Калина Баткова и режисьора Румен Русев на тяхната сватба.
Преди речта към младоженците той изпя песента “Любов поне” заедно с братя Аргирови, които също бяха специални гости на тържеството.
Младата певица Калина, известна с артистичния си псевдоним K.lina, е дъщеря на адвоката и бивш собственик на "Левски" Тодор Батков. Съпругът ѝ Румен е режисьор на видеоклиповете и монтажа на песните ѝ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цъцъ
09:17 04.08.2026
2 а ти венке от радост
че ти е излязъл късмета
09:19 04.08.2026
3 волан
09:21 04.08.2026
4 иди ми дойди ми
09:23 04.08.2026
5 И Киев е Руски
09:23 04.08.2026
6 Алекс
09:25 04.08.2026
7 младо семейство хахахахахаха
Коментиран от #14
09:26 04.08.2026
8 Присмехулник
Коментиран от #18
09:32 04.08.2026
9 в кратце
09:32 04.08.2026
10 Айляк
Както е бутат и да пее, па тя колко може, това е друг въпрос:)
Ама иначе, да са живи и здрави.
09:32 04.08.2026
11 Как
Или хъхри?
09:34 04.08.2026
12 горски
Коментиран от #20
09:45 04.08.2026
13 Янко
09:51 04.08.2026
14 ужас и простотия
До коментар #7 от "младо семейство хахахахахаха":Това е баща ѝ Тодор Батков. Цяла България го познава, ти от кой жендем си.
09:57 04.08.2026
15 Пипи
Коментиран от #17
10:10 04.08.2026
16 Христо Стоичков
Най големият футболист на България.
Точка.
10:17 04.08.2026
17 Тъпак
До коментар #15 от "Пипи":100%
10:21 04.08.2026
18 Ха ХаХа
До коментар #8 от "Присмехулник":Иди ти пей с Мирослав Илич.
Охраната ще те изхвърли като парцал
10:23 04.08.2026
19 Сила
10:48 04.08.2026
20 Сила
До коментар #12 от "горски":И носа му ...
Иначе момичето "сама се справя в живота" , пее , свири , танцува и е мнооооооого талантлива ...😉😆🫣
10:52 04.08.2026
21 Кауфландев
10:57 04.08.2026