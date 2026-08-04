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Христо Стоичков пя на сватбата на Калина, дъщерята на Тодор Батков

Христо Стоичков пя на сватбата на Калина, дъщерята на Тодор Батков

4 Август, 2026 09:16 1 782 21

  • христо стоичков-
  • тодор батков-
  • калина баткова-
  • сватба

"Обичайте се, уважавайте се, ценете се - това е най-важното!", с тези думи Христо Стоичков се обърна към младото семейство

Христо Стоичков пя на сватбата на Калина, дъщерята на Тодор Батков - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Най-голямата легенда на ЦСКА омъжи дъщерята на един от най-успешните президенти в историята на Левски, пише marica.bg.

"Обичайте се, уважавайте се, ценете се - това е най-важното! С тези думи Христо Стоичков се обърна към младото семейство - певицата Калина Баткова и режисьора Румен Русев на тяхната сватба.

Преди речта към младоженците той изпя песента “Любов поне” заедно с братя Аргирови, които също бяха специални гости на тържеството.

Христо Стоичков пя на сватбата на Калина, дъщерята на Тодор Батков
Снимка: Инстаграм

Младата певица Калина, известна с артистичния си псевдоним K.lina, е дъщеря на адвоката и бивш собственик на "Левски" Тодор Батков. Съпругът ѝ Румен е режисьор на видеоклиповете и монтажа на песните ѝ.

Христо Стоичков пя на сватбата на Калина, дъщерята на Тодор Батков
Снимка: Инстаграм


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цъцъ

    27 4 Отговор
    Ужас! И що развали сватбата на жената!?

    09:17 04.08.2026

  • 2 а ти венке от радост

    8 2 Отговор
    пя ли на сватбата си
    че ти е излязъл късмета

    09:19 04.08.2026

  • 3 волан

    5 11 Отговор
    Много е готино мацето!

    09:21 04.08.2026

  • 4 иди ми дойди ми

    18 1 Отговор
    Ицо можел да пее! Въй! Виж ти!

    09:23 04.08.2026

  • 5 И Киев е Руски

    26 4 Отговор
    От Кауфланд знаят ли.Да няма наказани

    09:23 04.08.2026

  • 6 Алекс

    11 5 Отговор
    Не е важно дали е пял на сватбата, а е по-важно дали е пил алкохол, защото трезвениците не са мъже, те са някакви хибриди между мъж и жена.

    09:25 04.08.2026

  • 7 младо семейство хахахахахаха

    15 3 Отговор
    какво младо семейство на снимката като гледам младоженеца е на 60г. поне за златотърсачката няма да коментираме това си е демократична практика

    Коментиран от #14

    09:26 04.08.2026

  • 8 Присмехулник

    7 1 Отговор
    А, той пя заедно с Мирослав Илич и Ханка Палдум, та с една Калина няма да пее.

    Коментиран от #18

    09:32 04.08.2026

  • 9 в кратце

    9 3 Отговор
    Този мъж на размитата снимка е баща й.

    09:32 04.08.2026

  • 10 Айляк

    8 1 Отговор
    Ей, набутаха е най-сетне тази.
    Както е бутат и да пее, па тя колко може, това е друг въпрос:)
    Ама иначе, да са живи и здрави.

    09:32 04.08.2026

  • 11 Как

    8 0 Отговор
    Не хъхри като пее, с този крив нос?
    Или хъхри?

    09:34 04.08.2026

  • 12 горски

    10 1 Отговор
    таз има мустаци като тейко си

    Коментиран от #20

    09:45 04.08.2026

  • 13 Янко

    5 0 Отговор
    По добре дует с Азис чисто голи трябваше да завърти камата за хонорара си

    09:51 04.08.2026

  • 14 ужас и простотия

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "младо семейство хахахахахаха":

    Това е баща ѝ Тодор Батков. Цяла България го познава, ти от кой жендем си.

    09:57 04.08.2026

  • 15 Пипи

    7 3 Отговор
    Ицо кебапчето, щом и пропя на сватби значи много го е закъсал!

    Коментиран от #17

    10:10 04.08.2026

  • 16 Христо Стоичков

    1 7 Отговор
    Може да пее, може и са не пее.
    Най големият футболист на България.
    Точка.

    10:17 04.08.2026

  • 17 Тъпак

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Пипи":

    100%

    10:21 04.08.2026

  • 18 Ха ХаХа

    0 4 Отговор

    До коментар #8 от "Присмехулник":

    Иди ти пей с Мирослав Илич.
    Охраната ще те изхвърли като парцал

    10:23 04.08.2026

  • 19 Сила

    4 0 Отговор
    П О М И Я Р

    10:48 04.08.2026

  • 20 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "горски":

    И носа му ...
    Иначе момичето "сама се справя в живота" , пее , свири , танцува и е мнооооооого талантлива ...😉😆🫣

    10:52 04.08.2026

  • 21 Кауфландев

    1 0 Отговор
    А кога ще рекламира доматите? Ами шпековия салам, кашкавала, "нашто българското", както той казва ? Зарзаватчия, колбасар, бакалин, певец.Интересно, защо не си седи в Америка.....

    10:57 04.08.2026