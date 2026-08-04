Политически мотивирани опити за очерняне! Пхенян отхвърли обвиненията от страна на САЩ за съмнителни кибердейности

Северна Корея отхвърли обвиненията на САЩ и съюзниците им, според които кибердейността на Пхенян е съмнителна, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение от държавната агенция на страната KCNA. Пхенян определи твърденията като политически мотивирани опити за очерняне, както и оказване на натиск върху суверенни държави.

Представител на севернокорейското външно министерство разкритикува и водения от САЩ Многостранен екип за наблюдение на санкциите, както и американските кибервъзможности и съвместните киберучения.

"Нелогично е САЩ, които притежават и управляват най-голямата киберсила в света, и които монополизират основните ресурси на киберпространството, да говорят за 'киберзаплаха' от други страни", изтъкна още говорителят, според KCNA.

Обръщението идва след като САЩ, Южна Корея, Япония и още осем държави предупредиха, че севернокорейски работници в областта на информационните технологии използват фалшиви самоличности, за да работят дистанционно и да осигуряват приходи за ядрената и балистичната ракетна програма на Пхенян.

Според предупреждението те използват все по-сложни схеми, включително изкуствен интелект, за да прикриват дейностите си, които са свързани с кражби на данни, криптовалути и чувствителна информация. Съюзниците предупредиха още, че севернокорейските "работници" вероятно представляват вътрешна заплаха за компаниите, в които работят.

Отделно Пхенян разкритикува САЩ, Южна Корея и Япония, че използват военноморското учение RIMPAC като подготовка за агресия.