Политически мотивирани опити за очерняне! Пхенян отхвърли обвиненията от страна на САЩ за съмнителни кибердейности

Северна Корея отхвърли обвиненията на САЩ и съюзниците им, според които кибердейността на Пхенян е съмнителна, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение от държавната агенция на страната KCNA. Пхенян определи твърденията като политически мотивирани опити за очерняне, както и оказване на натиск върху суверенни държави.
Представител на севернокорейското външно министерство разкритикува и водения от САЩ Многостранен екип за наблюдение на санкциите, както и американските кибервъзможности и съвместните киберучения.
"Нелогично е САЩ, които притежават и управляват най-голямата киберсила в света, и които монополизират основните ресурси на киберпространството, да говорят за 'киберзаплаха' от други страни", изтъкна още говорителят, според KCNA.
Обръщението идва след като САЩ, Южна Корея, Япония и още осем държави предупредиха, че севернокорейски работници в областта на информационните технологии използват фалшиви самоличности, за да работят дистанционно и да осигуряват приходи за ядрената и балистичната ракетна програма на Пхенян.
Според предупреждението те използват все по-сложни схеми, включително изкуствен интелект, за да прикриват дейностите си, които са свързани с кражби на данни, криптовалути и чувствителна информация. Съюзниците предупредиха още, че севернокорейските "работници" вероятно представляват вътрешна заплаха за компаниите, в които работят.
Отделно Пхенян разкритикува САЩ, Южна Корея и Япония, че използват военноморското учение RIMPAC като подготовка за агресия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вликата матушка
Коментиран от #3, #6
09:15 04.08.2026
2 Хи хи!
🥳🥳🥳
09:17 04.08.2026
3 Лимонаденият Джо Пич
До коментар #1 от "Вликата матушка":Ей, не ми дигай нервите, докат си дъвча дъвката, че знайш ли...
Ако няма наблизо левскари, такъв ще го отнесеш. Кво като съм се обул наобратно.
09:21 04.08.2026
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
09:26 04.08.2026
5 Ха-ха-ха
09:27 04.08.2026
6 Георги
До коментар #1 от "Вликата матушка":Клоун , но Тръмп му ходи на крака .К
лоуни са тези които славиш.
09:28 04.08.2026
7 Един
10:34 04.08.2026