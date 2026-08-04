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Политически мотивирани опити за очерняне! Пхенян отхвърли обвиненията от страна на САЩ за съмнителни кибердейности

Политически мотивирани опити за очерняне! Пхенян отхвърли обвиненията от страна на САЩ за съмнителни кибердейности

4 Август, 2026 09:12 661 7

  • северна корея-
  • ким чен-ун-
  • киберпрестъпления

Представител на севернокорейското външно министерство разкритикува и водения от САЩ Многостранен екип за наблюдение на санкциите, както и американските кибервъзможности и съвместните киберучения

Политически мотивирани опити за очерняне! Пхенян отхвърли обвиненията от страна на САЩ за съмнителни кибердейности - 1
Reuters Reuters

Северна Корея отхвърли обвиненията на САЩ и съюзниците им, според които кибердейността на Пхенян е съмнителна, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение от държавната агенция на страната KCNA. Пхенян определи твърденията като политически мотивирани опити за очерняне, както и оказване на натиск върху суверенни държави.

Представител на севернокорейското външно министерство разкритикува и водения от САЩ Многостранен екип за наблюдение на санкциите, както и американските кибервъзможности и съвместните киберучения.

"Нелогично е САЩ, които притежават и управляват най-голямата киберсила в света, и които монополизират основните ресурси на киберпространството, да говорят за 'киберзаплаха' от други страни", изтъкна още говорителят, според KCNA.

Обръщението идва след като САЩ, Южна Корея, Япония и още осем държави предупредиха, че севернокорейски работници в областта на информационните технологии използват фалшиви самоличности, за да работят дистанционно и да осигуряват приходи за ядрената и балистичната ракетна програма на Пхенян.

Според предупреждението те използват все по-сложни схеми, включително изкуствен интелект, за да прикриват дейностите си, които са свързани с кражби на данни, криптовалути и чувствителна информация. Съюзниците предупредиха още, че севернокорейските "работници" вероятно представляват вътрешна заплаха за компаниите, в които работят.

Отделно Пхенян разкритикува САЩ, Южна Корея и Япония, че използват военноморското учение RIMPAC като подготовка за агресия.


Северна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вликата матушка

    6 4 Отговор
    свърши бензина и ракетите и сега проси от клоуна Ким.

    Коментиран от #3, #6

    09:15 04.08.2026

  • 2 Хи хи!

    2 0 Отговор
    Баща ти е невинен. П(а)лачи, дете!
    🥳🥳🥳

    09:17 04.08.2026

  • 3 Лимонаденият Джо Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вликата матушка":

    Ей, не ми дигай нервите, докат си дъвча дъвката, че знайш ли...
    Ако няма наблизо левскари, такъв ще го отнесеш. Кво като съм се обул наобратно.

    09:21 04.08.2026

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    3 2 Отговор
    бункерното след като загрузи братушките пияни почва копейките продажни и съдрани❗

    09:26 04.08.2026

  • 5 Ха-ха-ха

    2 0 Отговор
    Кими не играе на дребно. Ако е решил да ги напада, ще изпрати най-дългите ракети. Няма да се занимава с некви "кибир..." и ала бала...

    09:27 04.08.2026

  • 6 Георги

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вликата матушка":

    Клоун , но Тръмп му ходи на крака .К
    лоуни са тези които славиш.

    09:28 04.08.2026

  • 7 Един

    0 0 Отговор
    Ким се дърви на западните страни, ама крадне от тях.

    10:34 04.08.2026

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