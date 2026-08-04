Ювентус се разделя временно с Василие Аджич

Младият полузащитник на Ювентус, Василие Аджич, ще облече екипа на Сасуоло през сезон 2026/27. Двата клуба постигнаха споразумение за едногодишен наем, който ще струва на "неровердите" 500 000 евро. Освен това, Сасуоло ще разполага с възможността да привлече Аджич за постоянно срещу 12 милиона евро, разсрочени в рамките на четири години.

След като пристигна в Ювентус през юли 2024 г., Аджич бързо се наложи като обещаващо попълнение в състава на "бианконерите". За две години той записа 26 официални мача, а феновете ще помнят дълго победния му гол в добавеното време срещу Интер през септември 2025 г. Освен това, младият полузащитник се отличи и в дублиращия отбор на Ювентус до 23 години, където реализира 4 попадения в 10 срещи.

Не само на клубно ниво Аджич впечатлява – той вече има шест мача с националната фланелка на Черна гора, което допълнително подчертава неговия потенциал и амбиции. Сега, пред него се открива нова възможност да се развива и да натрупа ценен опит в Серия А, този път с екипа на Сасуоло.

"Сега Василие се отправя към Емилия-Романя за един сезон под наем и ние му желаем много късмет", гласи официалното съобщение на Ювентус. Клубът изрази увереност, че престоят в Сасуоло ще бъде важна стъпка в развитието на младия полузащитник.