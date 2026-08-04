Стабилно е състоянието на детето, жестоко нахапано от домашно куче в с. Кънчево

Стабилно е състоянието на детето, което беше нахапано от домашно куче. Момиченцето беше транспортирано снощи до пловдивската университетска болница "Свети Георги", обобщи БНТ.
Настанено е в отделението по лицево - челюстна хирургия с множество травми в областта на главата. По-късно през деня предстои да му се направят нужните хирургични интервенции.
Детето е било заедно с баща си в двора на техни близки в селото, когато кучето го е нападнало. Заради тежкото му състояние детето е настанено за специализирано лечение в болница в Пловдив. Сигналът за случая беше подаден от собственика на кучето. Предстои да се изясни - как е станало нападението, какъв е бил режимът на отглеждане и контрол на кучето и дали са били спазени всички законови изисквания.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мдааа
Специално с канекорсо стават страшно много инциденти и не ми обяснявайте "няма лоши кучета, има лоши стопани", защото лоши кучета има, специално селектирани и модифицирани да са такива и това е факт!
Коментиран от #5, #7, #21, #27
09:13 04.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 честен ционист
09:15 04.08.2026
4 явно нещо е предизвикало кучето да
09:22 04.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 в тикволандия кучкарската държава
че както винаги няма да го евтанизират и ще си джафка на воля
Коментиран от #10
09:24 04.08.2026
7 Правилно
До коментар #1 от "мдааа":Не случайно тези и други бойни породи кучета са забранени в много европейски държави.
09:25 04.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 4000 лева глоба и условна присъда за
Коментиран от #24
09:31 04.08.2026
12 бушприт
09:34 04.08.2026
13 Разни
Купешки психиатър требе ли?
09:41 04.08.2026
14 ЗОРО
09:43 04.08.2026
15 Кучеяр
09:45 04.08.2026
16 Юрист
10:02 04.08.2026
17 питам
10:03 04.08.2026
18 11111
10:09 04.08.2026
19 Песът
10:11 04.08.2026
20 Троян
10:16 04.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Но за убити
До коментар #11 от "4000 лева глоба и условна присъда за":котка има из роди, искащи ефективни присъда (има пресни примери отпреди дни). Без коментар...
Коментиран от #25
10:21 04.08.2026
25 Да се чете:
До коментар #24 от "Но за убити":...убити котки ...ефективни присъди...
10:22 04.08.2026
26 растрел на стопанина
10:24 04.08.2026
27 аааа
До коментар #1 от "мдааа":Така е, но колко неща са забранени по закон България и като няма контрол, наказания, глоби - какъв е резултатът?! Кръгла нула. Мен ме е нападало улично куче отзад, бях с палто за късмет, но това е огромен стрес. Горкото детенце, обезобразено и стресирано. дано се оправи и дано в тая наша България хората да станат по-важни от кучетата най-накрая!
10:25 04.08.2026
28 Въпрос
10:27 04.08.2026
29 смях в залата
10:31 04.08.2026
30 Наблюдател
10:31 04.08.2026
31 Зло куче
Коментиран от #33
10:42 04.08.2026
32 Сила
Коментарите да излишни !!!
10:47 04.08.2026
33 Малоумник
До коментар #31 от "Зло куче":И тук ли избиваш на политика,бе?
10:56 04.08.2026