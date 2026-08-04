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Стабилно е състоянието на детето, жестоко нахапано от домашно куче в с. Кънчево

Стабилно е състоянието на детето, жестоко нахапано от домашно куче в с. Кънчево

4 Август, 2026 09:06 1 116 33

  • дете-
  • куче-
  • нахапано-
  • кане корсо-
  • с. кънчево

Сигналът за случая беше подаден от собственика на кучето

Стабилно е състоянието на детето, жестоко нахапано от домашно куче в с. Кънчево - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Стабилно е състоянието на детето, което беше нахапано от домашно куче. Момиченцето беше транспортирано снощи до пловдивската университетска болница "Свети Георги", обобщи БНТ.

Настанено е в отделението по лицево - челюстна хирургия с множество травми в областта на главата. По-късно през деня предстои да му се направят нужните хирургични интервенции.

Детето е било заедно с баща си в двора на техни близки в селото, когато кучето го е нападнало. Заради тежкото му състояние детето е настанено за специализирано лечение в болница в Пловдив. Сигналът за случая беше подаден от собственика на кучето. Предстои да се изясни - как е станало нападението, какъв е бил режимът на отглеждане и контрол на кучето и дали са били спазени всички законови изисквания.

 


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мдааа

    39 2 Отговор
    Време е да се забрани развъждането и отглеждането на породите убийци!
    Специално с канекорсо стават страшно много инциденти и не ми обяснявайте "няма лоши кучета, има лоши стопани", защото лоши кучета има, специално селектирани и модифицирани да са такива и това е факт!

    Коментиран от #5, #7, #21, #27

    09:13 04.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 честен ционист

    12 5 Отговор
    Радевисти трябва да сложат някакъв ред с тези песове безпризорни или домашни. Собствениците им кучкари да влизат в регистър на потенциални домашни терористи.

    09:15 04.08.2026

  • 4 явно нещо е предизвикало кучето да

    4 11 Отговор
    нахапе детето . винаги има причина . на 3 седмица от загатото се разбра че той е трупал крипто на флашка и е предизвикал 3 садисти с нож и явно много дългове . трябвали са им 7-8 милиона евро за нещо . добре е че има болница . явно кучето не е искало да умъртви детето . в днешно време викат на деца и на 18 годишни . в пубертета децата са агресивни и неразумни . може детето да е дърпало кучето и да му е крещело заповеди да го учи да сяда . малкия дявол .

    09:22 04.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 в тикволандия кучкарската държава

    13 3 Отговор
    по важно че е Стабилно състоянието на псето , жестоко наръфало детето
    че както винаги няма да го евтанизират и ще си джафка на воля

    Коментиран от #10

    09:24 04.08.2026

  • 7 Правилно

    20 1 Отговор

    До коментар #1 от "мдааа":

    Не случайно тези и други бойни породи кучета са забранени в много европейски държави.

    09:25 04.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 4000 лева глоба и условна присъда за

    15 0 Отговор
    собственика на петте кучета които разкъсаха и убиха млад мъж в планината. Без коментар.

    Коментиран от #24

    09:31 04.08.2026

  • 12 бушприт

    8 0 Отговор
    По домашното куче трябва да има Бум! с пищов!

    09:34 04.08.2026

  • 13 Разни

    12 0 Отговор
    Кухоглавци започнаха да обичат кучетата и мачките, повече от хората!!!
    Купешки психиатър требе ли?

    09:41 04.08.2026

  • 14 ЗОРО

    8 2 Отговор
    Няма друга такава куч кар ска държава като Бг!!!

    09:43 04.08.2026

  • 15 Кучеяр

    12 2 Отговор
    Сега първо кученцето със сопи, да изчезва бавно и мъчително, после собственика и него със сопите, а след това в зандана....нещастници, съсипали 1 живот, а още се чудят какво да ги правят

    09:45 04.08.2026

  • 16 Юрист

    7 3 Отговор
    ВСИЧКИ КУЧКАРИ В ЗАТВОРА!

    10:02 04.08.2026

  • 17 питам

    8 1 Отговор
    НПО "4 ЛАПИ" защо не са скочили още в защита на клетото животинче. Така ли ще оставят да се хвърля кал върху това мило създание.

    10:03 04.08.2026

  • 18 11111

    5 0 Отговор
    Тая тиква, която управлява тая държава от 2009 до сега 1 едничко нещо не направи. Не мога да се сетя да е направил нещо полезно за хората, което да не иска много пари. Занимаваше се само и единствено с крадене на милиони при строителство на спортни зали и магистрали. След себе си остави една развалина и сега го е срам да издигне кандидат президент.

    10:09 04.08.2026

  • 19 Песът

    6 2 Отговор
    направо е обезобразил детенцето , с шокът е бил за него ужасен .

    10:11 04.08.2026

  • 20 Троян

    2 0 Отговор
    Това са бойни кучета бе, Римските легиони са ги пускали да влязат първи във бой. Изключително агресивна порода. Обичам животните. Гледам морско свинче, папагал и рибки.

    10:16 04.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Но за убити

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "4000 лева глоба и условна присъда за":

    котка има из роди, искащи ефективни присъда (има пресни примери отпреди дни). Без коментар...

    Коментиран от #25

    10:21 04.08.2026

  • 25 Да се чете:

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Но за убити":

    ...убити котки ...ефективни присъди...

    10:22 04.08.2026

  • 26 растрел на стопанина

    0 0 Отговор
    КОГА???

    10:24 04.08.2026

  • 27 аааа

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "мдааа":

    Така е, но колко неща са забранени по закон България и като няма контрол, наказания, глоби - какъв е резултатът?! Кръгла нула. Мен ме е нападало улично куче отзад, бях с палто за късмет, но това е огромен стрес. Горкото детенце, обезобразено и стресирано. дано се оправи и дано в тая наша България хората да станат по-важни от кучетата най-накрая!

    10:25 04.08.2026

  • 28 Въпрос

    2 5 Отговор
    Какво е виновно кучето че има празноглав "стопанин"?

    10:27 04.08.2026

  • 29 смях в залата

    0 2 Отговор
    Тревожа се за кучето. Как е то?

    10:31 04.08.2026

  • 30 Наблюдател

    3 0 Отговор
    Това куче, голямо колкото теле, най-вероятно специално е обучавано от господаря му да бъде агресивно. Все пак породата му е за охрана и кучешки боеве. Пуснато без контрол. Единственото нормално решение е да бъде умъртвено, а стопанинът му осъден ефективно. Проблем би била само реакцията на защитниците на правата на кучетата.

    10:31 04.08.2026

  • 31 Зло куче

    1 1 Отговор
    Тази порода кучета се отглежда само от дбилни комплексирани копейки.

    Коментиран от #33

    10:42 04.08.2026

  • 32 Сила

    1 0 Отговор
    90% от обитателите на това населени място са цигани ....
    Коментарите да излишни !!!

    10:47 04.08.2026

  • 33 Малоумник

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Зло куче":

    И тук ли избиваш на политика,бе?

    10:56 04.08.2026

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