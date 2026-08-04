Станимир Стоилов: Левски ще излезе победител от сблъсъка с Кайрат

Станимир Стоилов изрази категоричната си подкрепа за Левски преди сблъсъка с казахстанския Кайрат в квалификациите на Шампионската лига. Мъри, който остава единственият наставник, извел "сините" до груповата фаза на най-престижния европейски клубен турнир, не крие оптимизма си за предстоящите двубои.

"Очакват ни изключително оспорвани срещи. И двата отбора са амбициозни и добре подготвени, но вярвам, че Левски ще излезе победител от този сблъсък," сподели Стоилов пред казахстанската медия KazFootball.kz. Той подчерта, че подкрепя българския тим и е уверен в неговите шансове за класиране напред.

Първият двубой между Левски и Кайрат ще се проведе днес, от 20:30 часа, на стадион "Георги Аспарухов" в София. Седмица по-късно предстои реваншът в Туркестан, където ще се реши кой ще продължи напред в турнира.