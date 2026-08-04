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Станимир Стоилов: Левски ще излезе победител от сблъсъка с Кайрат

Станимир Стоилов: Левски ще излезе победител от сблъсъка с Кайрат

4 Август, 2026 08:14 576 5

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  • футбол

Треньорът вярва в успеха на "сините" в битката за Шампионската лига

Станимир Стоилов: Левски ще излезе победител от сблъсъка с Кайрат - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Станимир Стоилов изрази категоричната си подкрепа за Левски преди сблъсъка с казахстанския Кайрат в квалификациите на Шампионската лига. Мъри, който остава единственият наставник, извел "сините" до груповата фаза на най-престижния европейски клубен турнир, не крие оптимизма си за предстоящите двубои.

"Очакват ни изключително оспорвани срещи. И двата отбора са амбициозни и добре подготвени, но вярвам, че Левски ще излезе победител от този сблъсък," сподели Стоилов пред казахстанската медия KazFootball.kz. Той подчерта, че подкрепя българския тим и е уверен в неговите шансове за класиране напред.

Първият двубой между Левски и Кайрат ще се проведе днес, от 20:30 часа, на стадион "Георги Аспарухов" в София. Седмица по-късно предстои реваншът в Туркестан, където ще се реши кой ще продължи напред в турнира.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Минувач

    2 0 Отговор
    Дай Боже

    08:32 04.08.2026

  • 2 Някой

    2 0 Отговор
    Онези трябва да са слаби. Отстранили Омония след 0:1 и 1:0 и дузпи, като и в двата мача са завършили с човек повече. Трябва да са по-слаби от румънците. Ще е изненада ако Левски се издъни срещу тях.

    08:38 04.08.2026

  • 3 Синята лавина

    1 1 Отговор
    Мъри, тихо бе предател! Гледай си отборчето при убийците на Васил Левски и не коментирай великия Левски. Веласкез е в по-голяма класа от теб и знае какво прави

    Коментиран от #4

    08:41 04.08.2026

  • 4 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Синята лавина":

    Мъри е бил треньор в Казахстан и трябва да ги знае.

    08:48 04.08.2026

  • 5 само Левски оле оле

    2 1 Отговор
    повече победи , по добре . другите европейски отбори нямат такъв късмет . падат , загубват срещи , титулярите на тимовете грешат , с малко голове срещите са по скучни . най вече за феновете има хазарт и тв коментатори . но залаганията загубват пари , а коментаторите като анализират дават за пример и радост често някакви не толкова добри ситуации . само преди година Левски си губеше всички срещи . но имаше и рядко по някоя победа . балканския футбол е с много спорт . тичане, редки смени , и контузии .

    08:51 04.08.2026

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