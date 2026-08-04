Станимир Стоилов: Левски ще излезе победител от сблъсъка с Кайрат

Станимир Стоилов изрази категоричната си подкрепа за Левски преди сблъсъка с казахстанския Кайрат в квалификациите на Шампионската лига. Мъри, който остава единственият наставник, извел "сините" до груповата фаза на най-престижния европейски клубен турнир, не крие оптимизма си за предстоящите двубои.
"Очакват ни изключително оспорвани срещи. И двата отбора са амбициозни и добре подготвени, но вярвам, че Левски ще излезе победител от този сблъсък," сподели Стоилов пред казахстанската медия KazFootball.kz. Той подчерта, че подкрепя българския тим и е уверен в неговите шансове за класиране напред.
Първият двубой между Левски и Кайрат ще се проведе днес, от 20:30 часа, на стадион "Георги Аспарухов" в София. Седмица по-късно предстои реваншът в Туркестан, където ще се реши кой ще продължи напред в турнира.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Минувач
08:32 04.08.2026
2 Някой
08:38 04.08.2026
3 Синята лавина
Коментиран от #4
08:41 04.08.2026
4 Някой
До коментар #3 от "Синята лавина":Мъри е бил треньор в Казахстан и трябва да ги знае.
08:48 04.08.2026
5 само Левски оле оле
08:51 04.08.2026