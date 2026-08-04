Големият трансфер на Хуан от Гьозтепе към ЦСКА Москва се провали

Дългоочакваният трансфер на бразилския нападател Хуан от турския Гьозтепе в руския гранд ЦСКА Москва няма да се осъществи. Въпреки постигнатото предварително споразумение между двата клуба за внушителната сума от 15 милиона евро, сделката се разпадна в последния момент.

Причината за провала на трансфера се оказа липсата на изискваните банкови гаранции от страна на московчани. Турският клуб настояваше за сигурност поради наложените санкции върху руските банки, но такава гаранция така и не бе предоставена.

В изявление от московския клуб подчертаха, че високо ценят качествата на Хуан и са водили конструктивни разговори с Гьозтепе. Въпреки това, след внимателен анализ на спортните и финансовите аспекти, ЦСКА е взел решение да прекрати преговорите. От клуба изразиха благодарност към турските си колеги за професионализма и коректността по време на преговорите.

24-годишният Хуан се превърна в ключова фигура за Гьозтепе през последните две години. Първоначално привлечен под наем от Саутхемптън, през миналото лято турският клуб го откупи за 900 000 евро. С впечатляващите си 19 гола и 10 асистенции в 60 мача, бразилецът бързо се наложи като един от най-опасните нападатели в турската Суперлига.