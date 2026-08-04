Английски и френски клубове влизат в битката за Светослав Вуцов

Два сериозни клуба от Топ 5 от първенствата на Европа са проявили интерес към вратаря на Левски Светослав Вуцов. Това твърди журналистът и специалист по трансферите Руди Галети.

Английският Уулвърхемптън и френският Реймс вече са изискали информация за българския вратар, който трябва тази вечер да бъде титуляр за “сините” в първия мач от третия кръг на Шампионската лига срещу Кайрат Алмати.

Уулвърхемптън изпадна от Висшата лига и пред този сезон ще играе в Чемпиъншип, като прави сериозна селекция, за да се върне бързо в елита на Англия, където прекара повече от последните години.

Реймс също отпадна от Лига 1, като през миналата кампания остана на шесто място в Лига 2, но сега е решен да се бори за промоция в елита.

Самият Вуцов подписа неотдавна нов договор с Левски до лятото на 2028 година. Клубът ще се опита да го задържи за участието в европейските турнири тази години, но е почти сигурно, че вратарят може да бъде продаден през зимата или най-късно следващото лято.

Скаути на отбори от Англия и Франция са наблюдавали стража в мачовете на Левски от втория квалификационен кръг на Шампионската лига срещу румънския Университатя Крайова.