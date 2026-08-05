Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Москва: Ударихме логистични центрове с военно предназначение край Киев и 3 кораба край Одеса
  Тема: Украйна

Москва: Ударихме логистични центрове с военно предназначение край Киев и 3 кораба край Одеса

5 Август, 2026 13:21 818 30

  • русия-
  • украйна-
  • одеса-
  • киев-
  • ракети-
  • володимир зеленски

Киев настоява за повече американски ракети Patriot, за да може да защити въздушното си пространство от руски балистични атаки

Москва: Ударихме логистични центрове с военно предназначение край Киев и 3 кораба край Одеса - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руските сили са нанесли през изминалата нощ удари по логистични центрове в украинската столица Киев и околностите ѝ, които са използвани за военни цели, обяви Министерството на отбраната на Русия в приложението Телеграм, цитирано от Ройтерс, пише БТА.

Ведомството в Москва каза, че са поразени и три търговски кораба в Черно море близо до украинския пристанищен град Одеса.

По-рано Службата за извънредни ситуации на Украйна съобщи, че жертвите на руските удари тази нощ в Киев и околностите вече са най-малко 15.

Освен това руското Министерство на отбраната информира, че тази нощ силите му за противовъздушна отбрана са свалили 475 украински дрона.

Руски удари причиниха тази нощ смъртта на най-малко двама души в Киев и Киевска област и предизвикаха пожари в складове, съобщиха местните власти, цитирани от Франс прес.

По-рано журналист на АФП, намиращ се на терен, чу около десет силни експлозии около полунощ. Военновъздушните сили на Украйна бяха съобщили за приближаването на няколко балистични ракети.

Според военната администрация на град Киев властите са установили последици от атаката на „повече от седем места“ в столицата — в Голосиевски, Деснянски, Оболонски и Святошински район.

„В складове са избухнали пожари, засегната е голяма площ“, съобщиха те, добавяйки, че е повредена и „жилищна инфраструктура“.

„Двама ранени бяха извадени от развалините на разрушен склад“, заяви в Телеграм кметът на Киев Виталий Кличко.

По-късно градската военна администрация уточни, че в Киев една жена е загинала, а 12 други са ранени. Според украинските служби за спешна помощ руската армия е използвала дронове и балистични ракети.

В Киевска област, по-точно в района на Буча, още един човек е загинал при руските удари, съобщи областната военна администрация, а най-малко 21 души са били ранени. Според националните служби за спешна помощ атаката е предизвикала пожари в складове и други логистични обекти.

Повече от четири години след началото на руската инвазия в Украйна ударите от двете страни на фронта се засилват, причинявайки нарастващ брой цивилни жертви.

Киев настоява за повече американски ракети Patriot, за да може да защити въздушното си пространство от руски балистични атаки.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    30 3 Отговор
    Уудрий яко бандерите с Бандерола !

    13:22 05.08.2026

  • 2 А центровете на врага?

    25 2 Отговор
    Кога Радата, президентската институция, правителство и министерствата ?
    Само тогава врагът ще капитулира.

    Коментиран от #7

    13:22 05.08.2026

  • 3 Вашето мнение

    26 1 Отговор
    Натювци вече не щат да ходят в украйна, че им свършили памперсите и се чудят как да ги изпишат по ведомост. Украйна вече е и без излаз на море, няма кьорав натювец да закара оръжие до там.

    Коментиран от #10

    13:24 05.08.2026

  • 4 хихи

    17 1 Отговор
    хубав ден

    13:25 05.08.2026

  • 5 СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА

    30 1 Отговор
    И тогава британците ще загубят интерес към войната.

    Коментиран от #8

    13:25 05.08.2026

  • 6 А оръжието

    2 6 Отговор
    става все повече?

    13:25 05.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 хихи

    18 0 Отговор

    До коментар #5 от "СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА":

    После Преднистровието и ей ги на Моста на Дружбата...

    13:26 05.08.2026

  • 9 Слава Росии

    20 2 Отговор
    Велик Путин , Велик! натовските и бандеровски бандити бидеха натирени там де солнце не огрява!! Най добре е за татковината ни да напусне тая разбойническа банда нато и да изрита сите чуждестранни бандити от нашите земли!

    13:26 05.08.2026

  • 10 Еми там е опасно

    22 1 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    Оня сенатор Греъм отиде, снима се усмихнат с един дрон и за по-малко от 24 часа му се спука артерия.. Такива мистерии стават с тези, които посещават покрайнината...

    Коментиран от #28

    13:27 05.08.2026

  • 11 Боруна Лом

    13 2 Отговор
    ПУТИНЕ, ДУМНИ И РАДАТА

    Коментиран от #19

    13:27 05.08.2026

  • 12 И на Путин

    0 9 Отговор
    му поникна коса!

    13:27 05.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Салавьов

    13 1 Отговор
    Значи ударите по Русия спират!Няма с какво!

    13:28 05.08.2026

  • 15 Фатима

    18 1 Отговор
    Браво на Русия! Помляхте ги! Бийте фашистката хунта в Осрайна от петък с корейските ракети! Бой с черпака по каската, докато падне и Зельо, белото! Слава на Русия!

    13:29 05.08.2026

  • 16 Тези кораби край Одеса

    6 2 Отговор
    Как въобще стигат до там ? Безопасен морски коридор от повече от година няма.

    13:31 05.08.2026

  • 17 осраински

    8 1 Отговор
    За това обичам да чета фАКИ само прекрасни новини

    13:31 05.08.2026

  • 18 Смешник

    15 1 Отговор
    Клоуна е в влязъл в рекордите на Гинес на измислен президент с най голям престой по самолети и хотели за всички времена ....

    13:32 05.08.2026

  • 19 Тодоров

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Боруна Лом":

    .....и улица "Банкова".

    13:33 05.08.2026

  • 20 Сандо

    7 1 Отговор
    Като че ли най-опасната професия сега в окраината е нощен пазач на военен склад.

    13:34 05.08.2026

  • 21 Айляк

    6 0 Отговор
    Зеле, викай другото мошенце Галкин и пак почвайте да "пеете" по новогодишните нощи у Москва, че за друго не ставаш.
    Путин много ще ти се радва.

    13:34 05.08.2026

  • 22 Никой не ги кара на сила

    6 1 Отговор
    Да не капитулират. Развяват белият байряк и мъките им свършват. НАТЮ нас как ни превзе без бой ?

    13:36 05.08.2026

  • 23 Айде бе Вова

    5 1 Отговор
    Айде решавай тая СВО да мирне света... кво ги жалиш тия нагли х0х0лски бандери и фашаги!!!

    13:39 05.08.2026

  • 24 Е защо бе

    0 0 Отговор
    Другарю Путин, това да не е война ?!

    13:41 05.08.2026

  • 25 Шалтето

    0 0 Отговор
    Клоунче!Време е вече за номера с въженцето!Ще пориткаш ,ще пориткаш и ще ти мине!

    13:42 05.08.2026

  • 26 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Къде мишкувате,жълтопаветници ?Записвате ли се доброволци в Укро вермахта,а гладна измет?

    13:43 05.08.2026

  • 27 9689

    1 0 Отговор
    Анатолий.....нали нямаха ракети........

    13:45 05.08.2026

  • 28 Кобзон рекърдс

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Еми там е опасно":

    Намериха ли главата на Чайко? Дъщеря му как е? А зетя? Отпразнуваха ли скъпарския рожден ден на военнопрестъпника?

    13:49 05.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ПОДгответе се

    1 0 Отговор
    На 8.8-2026 започва войната която ще унищожи Русия и България. След което ще настъпи безкласово общество към 2040г. сред славянските народи в славянският съюз. До 2070та безкласовото общество ще обхване целият свят и търговията няма да съществува, ни парите и банките.

    13:52 05.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания