Москва: Ударихме логистични центрове с военно предназначение край Киев и 3 кораба край Одеса

Руските сили са нанесли през изминалата нощ удари по логистични центрове в украинската столица Киев и околностите ѝ, които са използвани за военни цели, обяви Министерството на отбраната на Русия в приложението Телеграм, цитирано от Ройтерс, пише БТА.

Ведомството в Москва каза, че са поразени и три търговски кораба в Черно море близо до украинския пристанищен град Одеса.

По-рано Службата за извънредни ситуации на Украйна съобщи, че жертвите на руските удари тази нощ в Киев и околностите вече са най-малко 15.

Освен това руското Министерство на отбраната информира, че тази нощ силите му за противовъздушна отбрана са свалили 475 украински дрона.

Руски удари причиниха тази нощ смъртта на най-малко двама души в Киев и Киевска област и предизвикаха пожари в складове, съобщиха местните власти, цитирани от Франс прес.

По-рано журналист на АФП, намиращ се на терен, чу около десет силни експлозии около полунощ. Военновъздушните сили на Украйна бяха съобщили за приближаването на няколко балистични ракети.

Според военната администрация на град Киев властите са установили последици от атаката на „повече от седем места“ в столицата — в Голосиевски, Деснянски, Оболонски и Святошински район.

„В складове са избухнали пожари, засегната е голяма площ“, съобщиха те, добавяйки, че е повредена и „жилищна инфраструктура“.

„Двама ранени бяха извадени от развалините на разрушен склад“, заяви в Телеграм кметът на Киев Виталий Кличко.

По-късно градската военна администрация уточни, че в Киев една жена е загинала, а 12 други са ранени. Според украинските служби за спешна помощ руската армия е използвала дронове и балистични ракети.

В Киевска област, по-точно в района на Буча, още един човек е загинал при руските удари, съобщи областната военна администрация, а най-малко 21 души са били ранени. Според националните служби за спешна помощ атаката е предизвикала пожари в складове и други логистични обекти.

Повече от четири години след началото на руската инвазия в Украйна ударите от двете страни на фронта се засилват, причинявайки нарастващ брой цивилни жертви.

Киев настоява за повече американски ракети Patriot, за да може да защити въздушното си пространство от руски балистични атаки.