Москва: Ударихме логистични центрове с военно предназначение край Киев и 3 кораба край Одеса

Руските сили са нанесли през изминалата нощ удари по логистични центрове в украинската столица Киев и околностите ѝ, които са използвани за военни цели, обяви Министерството на отбраната на Русия в приложението Телеграм, цитирано от Ройтерс, пише БТА.
Ведомството в Москва каза, че са поразени и три търговски кораба в Черно море близо до украинския пристанищен град Одеса.
По-рано Службата за извънредни ситуации на Украйна съобщи, че жертвите на руските удари тази нощ в Киев и околностите вече са най-малко 15.
Освен това руското Министерство на отбраната информира, че тази нощ силите му за противовъздушна отбрана са свалили 475 украински дрона.
Руски удари причиниха тази нощ смъртта на най-малко двама души в Киев и Киевска област и предизвикаха пожари в складове, съобщиха местните власти, цитирани от Франс прес.
По-рано журналист на АФП, намиращ се на терен, чу около десет силни експлозии около полунощ. Военновъздушните сили на Украйна бяха съобщили за приближаването на няколко балистични ракети.
Според военната администрация на град Киев властите са установили последици от атаката на „повече от седем места“ в столицата — в Голосиевски, Деснянски, Оболонски и Святошински район.
„В складове са избухнали пожари, засегната е голяма площ“, съобщиха те, добавяйки, че е повредена и „жилищна инфраструктура“.
„Двама ранени бяха извадени от развалините на разрушен склад“, заяви в Телеграм кметът на Киев Виталий Кличко.
По-късно градската военна администрация уточни, че в Киев една жена е загинала, а 12 други са ранени. Според украинските служби за спешна помощ руската армия е използвала дронове и балистични ракети.
В Киевска област, по-точно в района на Буча, още един човек е загинал при руските удари, съобщи областната военна администрация, а най-малко 21 души са били ранени. Според националните служби за спешна помощ атаката е предизвикала пожари в складове и други логистични обекти.
Повече от четири години след началото на руската инвазия в Украйна ударите от двете страни на фронта се засилват, причинявайки нарастващ брой цивилни жертви.
Киев настоява за повече американски ракети Patriot, за да може да защити въздушното си пространство от руски балистични атаки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
13:22 05.08.2026
2 А центровете на врага?
Само тогава врагът ще капитулира.
Коментиран от #7
13:22 05.08.2026
3 Вашето мнение
Коментиран от #10
13:24 05.08.2026
4 хихи
13:25 05.08.2026
5 СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА
Коментиран от #8
13:25 05.08.2026
6 А оръжието
13:25 05.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 хихи
До коментар #5 от "СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА":После Преднистровието и ей ги на Моста на Дружбата...
13:26 05.08.2026
9 Слава Росии
13:26 05.08.2026
10 Еми там е опасно
До коментар #3 от "Вашето мнение":Оня сенатор Греъм отиде, снима се усмихнат с един дрон и за по-малко от 24 часа му се спука артерия.. Такива мистерии стават с тези, които посещават покрайнината...
Коментиран от #28
13:27 05.08.2026
11 Боруна Лом
Коментиран от #19
13:27 05.08.2026
12 И на Путин
13:27 05.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Салавьов
13:28 05.08.2026
15 Фатима
13:29 05.08.2026
16 Тези кораби край Одеса
13:31 05.08.2026
17 осраински
13:31 05.08.2026
18 Смешник
13:32 05.08.2026
19 Тодоров
До коментар #11 от "Боруна Лом":.....и улица "Банкова".
13:33 05.08.2026
20 Сандо
13:34 05.08.2026
21 Айляк
Путин много ще ти се радва.
13:34 05.08.2026
22 Никой не ги кара на сила
13:36 05.08.2026
23 Айде бе Вова
13:39 05.08.2026
24 Е защо бе
13:41 05.08.2026
25 Шалтето
13:42 05.08.2026
26 Сатана Z
13:43 05.08.2026
27 9689
13:45 05.08.2026
28 Кобзон рекърдс
До коментар #10 от "Еми там е опасно":Намериха ли главата на Чайко? Дъщеря му как е? А зетя? Отпразнуваха ли скъпарския рожден ден на военнопрестъпника?
13:49 05.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ПОДгответе се
13:52 05.08.2026