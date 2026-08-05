Audi не е приключила с Q8, големият SUV ще има наследник

Кросоувърите в стил „купе“ може и да са обект на непрестанна критика в интернет за компромиса с практичността им, но данните от автосалоните разкриват съвсем различна финансова картина. Това, което започна още през 2007 година с BMW X6 като нишов стилистичен експеримент, се превърна в изключително печеливш сегмент за производителите на луксозни автомобили от висок клас. Audi си извоюва своя дял от този доходен пазар, като представи различни модели Sportback с наклонен покрив, а в същото време превърна Q8 в отделен, самостоятелен флагмански модел, създаден да се съревновава пряко с Mercedes-Benz GLE Coupe.

Макар този елегантен луксозен кросоувър напоследък да излезе от заглавията на медиите, бъдещето му в портфолиото на Инголщад официално е гарантирано. В пряк разговор с Edmunds главният изпълнителен директор на Audi, Гернот Дьолнер, разкри, че второто поколение на Q8 официално е получило зелена светлина за производство. Дьолнер призна, че е бил изненадан от факта, че не е бил планиран наследник, когато пое ръководството на компанията в края на 2023 година, което накара ръководството бързо да промени курса и да одобри нов модел. Въпреки че тестови прототипи все още не са забелязвани на пътя, висшият мениджър потвърди, че кросоувърът от следващото поколение ще се появи в близко бъдеще, като посочи период за пускане на пазара по-късно през десетилетието.

Когато новият модел се появи на пазара, се очаква той да се възползва от познатата синергия в рамките на групата VW. Изграден върху усъвършенствана версия на общата платформа MLB Evo, Q8 от второ поколение ще продължи да бъде по-елегантният двуредов аналог на Q7 – позиционирайки се като далеч по-достъпен събрат на скъпите си „братовчеди“ от същата платформа, като Porsche Cayenne Coupe и Lamborghini Urus. Производството се очаква да остане в Братислава, Словакия, заедно с останалите големи SUV модели на марката. Освен това, предвид ангажимента на Audi към високопроизводителните задвижващи системи, вариантът SQ8, задвижван от мощен V8 двигател, остава много вероятно допълнение към предстоящата гама.