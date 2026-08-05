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СО: Собственик на имота с нелегалната лаборатория за фентанил е Селскостопанската академия

СО: Собственик на имота с нелегалната лаборатория за фентанил е Селскостопанската академия

5 Август, 2026 14:06 1 698 20

  • со-
  • лаборатория-
  • фентанил

Вчера антимафиотите разбиха нарколаборатория в столичния квартал „Факултета“

СО: Собственик на имота с нелегалната лаборатория за фентанил е Селскостопанската академия - 1
&quot;Факултета&quot; Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

“Във връзка с разпространената информация, че имотът, в който е разкрита нелегалната лаборатория за производство на фентанил, е собственост на Столична община, заявяваме категорично, че това твърдение не отговаря на фактите”, заявяват от пресцентъра ѝ.

„Видно от кадастралните регистри, собственик на имота е Селскостопанската академия (Национален център по аграрни науки) – бюджетна организация към министъра на земеделието и храните, а не Столична община.

Столична община не е страна по договори за наем, управление или стопанисване на този имот и по никакъв ред не носи отговорност за начина, по който той е бил използван“, посочват в позиция.

„Призоваваме компетентните институции да предоставят коректна и проверена информация, за да не се допуска разпространението на неверни твърдения, които подвеждат обществото и създават погрешни внушения.

Столична община изразява подкрепата си за действията на МВР и ГДБОП срещу производството и разпространението на наркотични вещества и очаква всички обстоятелства по случая да бъдат изяснени в хода на разследването“, коментират от общината.

Вчера антимафиотите разбиха нарколаборатория в столичния квартал „Факултета“. По данни на разследващите, всеки ден оттам са излизали между 6 и 10 килограма фентанил, готов за употреба за цялата страна. Задържаните са криминално проявени.

Очаква се прокуратурата да им повдигне обвинения. От ГДБОП потвърдиха, че те към момента са 10 души.

На претърсените адреси, освен сериозно количество от дрогата и над 300 хиляди евро, са намерени оръжия и криптопортфейли.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    15 15 Отговор
    а Селскостопанската академия е собственост на дьржавата, а дьржавата е собственост на чорапа от крим

    Коментиран от #4, #5, #7, #9, #11, #16

    14:15 05.08.2026

  • 2 Луд

    11 0 Отговор
    То друго няма освен някакви отрови,Полицаите ги транспортират със патрулките.Хванаха ги но повече ни чул ни видял .

    14:23 05.08.2026

  • 3 Исторически парк

    8 0 Отговор
    Академия за дрога

    14:29 05.08.2026

  • 4 Бойко Българоубиец

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Държавата все още е моя собственост 😉😘

    Коментиран от #13

    14:29 05.08.2026

  • 5 Ивелин Михайлов

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Викаш тая лаборатория само от 2 месеца работи, а 😉

    14:30 05.08.2026

  • 6 МИСТЕР ПРОПЪР

    3 0 Отговор
    из ринете ги оттам ... МИСТЕР ПРОПЕР..... УНД ДИИ АИНЕ ГЕБИРГЕ УНД УНД УНД УНД

    14:30 05.08.2026

  • 7 Божура

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    И за бай Тошо говореха така - той е виновен. Колко години откак го няма пак той ли е виновен? Пенсионерите по негово време не си оставаха пенсиите в аптеката и да карат месеца на картофена манджа, боб и кисело мляко с твърд Леб ША мА извиняваш.

    14:33 05.08.2026

  • 8 Мдаа

    4 0 Отговор
    Сега топката е в полето на ССА.

    14:34 05.08.2026

  • 9 Джаго вишугата

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Нали е Факултета, там всичко е на академичната общност.

    14:35 05.08.2026

  • 10 ДС Терзиев

    3 2 Отговор
    Гузен негонен бяга.

    14:36 05.08.2026

  • 11 Ахааа

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Едно голямо браво на сегашното ново управление, защото тази лаборатория е работила дълги години под крило на бившите управляващи и чак сега е разкрита , както всеки ден откриват още и още далавери на бившите управляващи....

    14:41 05.08.2026

  • 12 Пореден скандал в ССА

    3 0 Отговор
    Очевидно управленските традиции от последните 15 г. са живи...

    14:43 05.08.2026

  • 13 Окооо

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бойко Българоубиец":

    Да , съдебната система все още е собственост на Шиши и Боко! Чак сега започна вече съдебната реформа, но ще трябват 5- 6 месеца поне, да бъдат изчистени всички назначения на Шиши във ВСС, прокуратурата и съда ! За да има шанс за справедливост и възмездие!

    14:43 05.08.2026

  • 14 Кой на кого е предоставил за ползване

    4 0 Отговор
    Кой на кого е предоставил за ползване сградата.
    Нека говорим с имена

    14:44 05.08.2026

  • 15 Янко

    6 0 Отговор
    В циганите няма толкова акъл за нарко лаборатория.Тука търсете полицаи съдии прокурори и политици

    14:45 05.08.2026

  • 16 факти

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Държавата е собственост на комунистическия блок от 82 години насам!

    15:00 05.08.2026

  • 17 Павел Пенев

    3 0 Отговор
    Много добре. Значи производството на фентанил е поставено на здрави научни основи, а производството на зехтин било забранено. От кого и за какво? То и за цигарите е така, но Шиши произвежда и продава, кой ще го спре? Може би Демерджиев, който е занемарил работата си в своите 411 недвижими имоти? Докато търси частния самолет на Шишко и неговите полети, той ще фалира човека. Жалко за ентусиазма.

    15:03 05.08.2026

  • 18 при бай тошо

    2 0 Отговор
    държавата произвеждаше каптагон незаконно и правеше контрабанда сега фентанил и ужким демокрация...

    Коментиран от #20

    15:20 05.08.2026

  • 19 Кат Немогат Да Прокопсат !

    0 0 Отговор
    Със Зарзавата !

    Хванаха Се С Фентанила !

    15:30 05.08.2026

  • 20 Ами Демокрация !

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "при бай тошо":

    Де !

    Не си Отстъпва !

    Първенството !

    15:31 05.08.2026

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