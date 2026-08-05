СО: Собственик на имота с нелегалната лаборатория за фентанил е Селскостопанската академия

“Във връзка с разпространената информация, че имотът, в който е разкрита нелегалната лаборатория за производство на фентанил, е собственост на Столична община, заявяваме категорично, че това твърдение не отговаря на фактите”, заявяват от пресцентъра ѝ.
„Видно от кадастралните регистри, собственик на имота е Селскостопанската академия (Национален център по аграрни науки) – бюджетна организация към министъра на земеделието и храните, а не Столична община.
Столична община не е страна по договори за наем, управление или стопанисване на този имот и по никакъв ред не носи отговорност за начина, по който той е бил използван“, посочват в позиция.
„Призоваваме компетентните институции да предоставят коректна и проверена информация, за да не се допуска разпространението на неверни твърдения, които подвеждат обществото и създават погрешни внушения.
Столична община изразява подкрепата си за действията на МВР и ГДБОП срещу производството и разпространението на наркотични вещества и очаква всички обстоятелства по случая да бъдат изяснени в хода на разследването“, коментират от общината.
Вчера антимафиотите разбиха нарколаборатория в столичния квартал „Факултета“. По данни на разследващите, всеки ден оттам са излизали между 6 и 10 килограма фентанил, готов за употреба за цялата страна. Задържаните са криминално проявени.
Очаква се прокуратурата да им повдигне обвинения. От ГДБОП потвърдиха, че те към момента са 10 души.
На претърсените адреси, освен сериозно количество от дрогата и над 300 хиляди евро, са намерени оръжия и криптопортфейли.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
Коментиран от #4, #5, #7, #9, #11, #16
14:15 05.08.2026
2 Луд
14:23 05.08.2026
3 Исторически парк
14:29 05.08.2026
4 Бойко Българоубиец
До коментар #1 от "1488":Държавата все още е моя собственост 😉😘
Коментиран от #13
14:29 05.08.2026
5 Ивелин Михайлов
До коментар #1 от "1488":Викаш тая лаборатория само от 2 месеца работи, а 😉
14:30 05.08.2026
6 МИСТЕР ПРОПЪР
14:30 05.08.2026
7 Божура
До коментар #1 от "1488":И за бай Тошо говореха така - той е виновен. Колко години откак го няма пак той ли е виновен? Пенсионерите по негово време не си оставаха пенсиите в аптеката и да карат месеца на картофена манджа, боб и кисело мляко с твърд Леб ША мА извиняваш.
14:33 05.08.2026
8 Мдаа
14:34 05.08.2026
9 Джаго вишугата
До коментар #1 от "1488":Нали е Факултета, там всичко е на академичната общност.
14:35 05.08.2026
10 ДС Терзиев
14:36 05.08.2026
11 Ахааа
До коментар #1 от "1488":Едно голямо браво на сегашното ново управление, защото тази лаборатория е работила дълги години под крило на бившите управляващи и чак сега е разкрита , както всеки ден откриват още и още далавери на бившите управляващи....
14:41 05.08.2026
12 Пореден скандал в ССА
14:43 05.08.2026
13 Окооо
До коментар #4 от "Бойко Българоубиец":Да , съдебната система все още е собственост на Шиши и Боко! Чак сега започна вече съдебната реформа, но ще трябват 5- 6 месеца поне, да бъдат изчистени всички назначения на Шиши във ВСС, прокуратурата и съда ! За да има шанс за справедливост и възмездие!
14:43 05.08.2026
14 Кой на кого е предоставил за ползване
Нека говорим с имена
14:44 05.08.2026
15 Янко
14:45 05.08.2026
16 факти
До коментар #1 от "1488":Държавата е собственост на комунистическия блок от 82 години насам!
15:00 05.08.2026
17 Павел Пенев
15:03 05.08.2026
18 при бай тошо
Коментиран от #20
15:20 05.08.2026
19 Кат Немогат Да Прокопсат !
Хванаха Се С Фентанила !
15:30 05.08.2026
20 Ами Демокрация !
До коментар #18 от "при бай тошо":Де !
Не си Отстъпва !
Първенството !
15:31 05.08.2026