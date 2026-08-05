СО: Собственик на имота с нелегалната лаборатория за фентанил е Селскостопанската академия

“Във връзка с разпространената информация, че имотът, в който е разкрита нелегалната лаборатория за производство на фентанил, е собственост на Столична община, заявяваме категорично, че това твърдение не отговаря на фактите”, заявяват от пресцентъра ѝ.

„Видно от кадастралните регистри, собственик на имота е Селскостопанската академия (Национален център по аграрни науки) – бюджетна организация към министъра на земеделието и храните, а не Столична община.

Столична община не е страна по договори за наем, управление или стопанисване на този имот и по никакъв ред не носи отговорност за начина, по който той е бил използван“, посочват в позиция.

„Призоваваме компетентните институции да предоставят коректна и проверена информация, за да не се допуска разпространението на неверни твърдения, които подвеждат обществото и създават погрешни внушения.

Столична община изразява подкрепата си за действията на МВР и ГДБОП срещу производството и разпространението на наркотични вещества и очаква всички обстоятелства по случая да бъдат изяснени в хода на разследването“, коментират от общината.

Вчера антимафиотите разбиха нарколаборатория в столичния квартал „Факултета“. По данни на разследващите, всеки ден оттам са излизали между 6 и 10 килограма фентанил, готов за употреба за цялата страна. Задържаните са криминално проявени.

Очаква се прокуратурата да им повдигне обвинения. От ГДБОП потвърдиха, че те към момента са 10 души.

На претърсените адреси, освен сериозно количество от дрогата и над 300 хиляди евро, са намерени оръжия и криптопортфейли.