Румъния и Сърбия обсъдиха ниското ниво на Дунав и риска за ядрената енергетика

Ситуацията, свързана с изключително ниското ниво на водите на река Дунав и влиянието на намаления воден дебит върху производството на ядрена енергия, са обсъдили във вторник румънският външен министър Оана Цою и сръбският ѝ колега Марко Джурич, съобщава агенция Аджерпрес, предава БТА.

„През изминалата година често обсъждахме тази тема предвид приоритета, който дават двете държави на съвместните проекти за производство на електроенергия, както и на бъдещите планове, които зависят от нивото на река Дунав – бъдещите реактори 3 и 4 и целите на Сърбия, за които наскоро подписахме меморандум за обмен на анализи и данни за въздействието“, отбеляза Цою в публикация в социалната медийна платформа Екс.

Двамата министри са обсъдили и възможностите за координирани действия с цел ограничаване на последствията за корабоплаването, икономиката и речния трафик, предизвикани от намаленото ниво на река Дунав. Те са подчертали необходимостта от обмен на важна информация между всички държави по поречието на реката, засегнати от ситуацията.

„Благодаря му за бързината, с която улеснихме директния контакт между производителите на електроенергия и експертите, които наблюдават ситуацията, както и за готовността за намиране на решения (...). Доброто сътрудничество по време на криза на основата на прозрачен диалог и цели, отчитащи нуждите на нашите граждани и интересите на региона, са от съществено значение. Ще продължим да подаваме информация всекидневно за развоя на ситуацията“, подчертава още румънският външен министър в публикацията си.