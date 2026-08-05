Защо комплект болтове за Pagani надминава цената на ново Porsche 911

В автомобилния жаргон разговорното съчетание „кофа с болтове“ обикновено се асоциира с амортизирани превозни средства пред бракуване. Когато става дума за италианската работилница за екзотика Pagani обаче, въпросният съд скрепителни детайли придобива съвсем различно финансово измерение. Стойността на тези скротителни компоненти надхвърля сумата, необходима за придобиването на чисто ново Porsche 911 Carrera от салона.

В рамките на ексклузивна обиколка във фабриката на марката, журналистическият екип на Carwow разкрива фрапиращи подробности за производствения процес на тези четириколесни шедьоври. Един единичен болт за окачването на Pagani излиза на компанията около 80 долара. Имайки предвид, че конструкцията на един такъв автомобил изисква приблизително 2000 подобни елемента, простата аритметика показва набъбване на сметката до внушителните 160 000 долара — сума, само за болтовете, надминаваща началната цена на чисто ново Porsche 911 Carrera.

Тази колосална стойност е пряк резултат от безкомпромисните инженерингови стандарти на основателя Хорасио Пагани. Всеки от крепежите се изработва от висок клас титан, а върху главата му се прави прецизен гравюр с логото на марката с дебелина едва 0,002 милиметра. В бранша остава отворен въпросът дали отчетената сума от 80 долара за бройка представлява себестойността на компонента при производството, или това е калкулираната стойност, заложена в ценоразписа за сервизно обслужване и ремонт на окачването.

Независимо от конкретния счетоводен нюанс, астрономическите цени при Pagani отразяват маниакалния стремеж към съвършенство, при който всеки елемент се третира като бижутерско произведение. Дори класическата щека за проверка на нивото на двигателното масло се изработва от фрезован титан с фирмения подпис. Воланът от своя страна се изрязва от единичен алуминиев блок чрез двойна машинна обработка, след което майстор-занаятчия отделя цели осем часа за ръчното му полиране до съвършенство.

Разходката из съоръженията на компанията потвърждава фундаменталната разлика в философията — в Сант'Агата Болонезе не просто сглобяват бързи автомобили, а сътворяват ювелирни произведения на изкуството на четири колела.