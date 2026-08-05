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Защо комплект болтове за Pagani надминава цената на ново Porsche 911

Защо комплект болтове за Pagani надминава цената на ново Porsche 911

5 Август, 2026 14:20 1 105 12

  • pagani-
  • крепежни елементи-
  • болтове-
  • цена

Закупуването на цял германски спортен автомобил от най-висок клас се оказва равносилно на цената само на крепежните елементи в италианска суперкола

Защо комплект болтове за Pagani надминава цената на ново Porsche 911 - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

В автомобилния жаргон разговорното съчетание „кофа с болтове“ обикновено се асоциира с амортизирани превозни средства пред бракуване. Когато става дума за италианската работилница за екзотика Pagani обаче, въпросният съд скрепителни детайли придобива съвсем различно финансово измерение. Стойността на тези скротителни компоненти надхвърля сумата, необходима за придобиването на чисто ново Porsche 911 Carrera от салона.

В рамките на ексклузивна обиколка във фабриката на марката, журналистическият екип на Carwow разкрива фрапиращи подробности за производствения процес на тези четириколесни шедьоври. Един единичен болт за окачването на Pagani излиза на компанията около 80 долара. Имайки предвид, че конструкцията на един такъв автомобил изисква приблизително 2000 подобни елемента, простата аритметика показва набъбване на сметката до внушителните 160 000 долара — сума, само за болтовете, надминаваща началната цена на чисто ново Porsche 911 Carrera.

Тази колосална стойност е пряк резултат от безкомпромисните инженерингови стандарти на основателя Хорасио Пагани. Всеки от крепежите се изработва от висок клас титан, а върху главата му се прави прецизен гравюр с логото на марката с дебелина едва 0,002 милиметра. В бранша остава отворен въпросът дали отчетената сума от 80 долара за бройка представлява себестойността на компонента при производството, или това е калкулираната стойност, заложена в ценоразписа за сервизно обслужване и ремонт на окачването.

Независимо от конкретния счетоводен нюанс, астрономическите цени при Pagani отразяват маниакалния стремеж към съвършенство, при който всеки елемент се третира като бижутерско произведение. Дори класическата щека за проверка на нивото на двигателното масло се изработва от фрезован титан с фирмения подпис. Воланът от своя страна се изрязва от единичен алуминиев блок чрез двойна машинна обработка, след което майстор-занаятчия отделя цели осем часа за ръчното му полиране до съвършенство.

Разходката из съоръженията на компанията потвърждава фундаменталната разлика в философията — в Сант'Агата Болонезе не просто сглобяват бързи автомобили, а сътворяват ювелирни произведения на изкуството на четири колела.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 а той не се яде.

    14 1 Отговор
    Ама това един болт на пацани ще достигне цената на порция калкан в Сзопол !!

    Коментиран от #8

    14:30 05.08.2026

  • 2 А в БМВ

    8 0 Отговор
    обиктновен болт от железарията за 10 цента, в найлончето с емблемата се продава за 10€

    14:39 05.08.2026

  • 3 Ахмед Мерчев

    1 0 Отговор
    Ние в Слащен затова не използваме болтове за нашите хипер автомобили..
    Само митове и заварка.

    Коментиран от #5

    14:44 05.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 П.П.

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ахмед Мерчев":

    нитове

    14:45 05.08.2026

  • 6 Италианска кола

    2 4 Отговор
    Дизайна циганска хубост, двигател и ходова част са ненадежден бокбук.

    Коментиран от #7

    14:47 05.08.2026

  • 7 Пилот на Ферари

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Италианска кола":

    Поредния заблуден Голфаджия .

    14:54 05.08.2026

  • 8 Пилот на Ферари

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "а той не се яде.":

    То калкана може да го изкльопа всеки , ама такава кола в България май още никой няма .

    Коментиран от #11

    14:57 05.08.2026

  • 9 Кук

    2 2 Отговор
    Италянските таралясници ... имаш нужда от цял пакет части, щото се чупят повече от китайските.

    Коментиран от #10

    15:07 05.08.2026

  • 10 Пилот на Ферари

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Кук":

    Поредния заблуден Голфаджия !!
    Баща му имал Голф ,дедо му имал Голф , сега и тоя ...

    15:16 05.08.2026

  • 11 шАфьорЪ

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Пилот на Ферари":

    Има отдавна ! Българина е пословичен в угаждането си , особено ако може с държавни т.е. народни пари. И аз се учудих колко "екзотични" коли има в БГ , като имаш в предвид че средната цена на автопарка е около 18 години , а заплатите са като в Бурунди!

    Коментиран от #12

    15:25 05.08.2026

  • 12 Пилот на Ферари

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "шАфьорЪ":

    Има ама нема .
    Питай изкуствения .
    Той казва че в България още няма регистрирана такава кола .

    15:32 05.08.2026