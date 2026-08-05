„Спайдър-Мен: Нов ден“ натрупа 1 млрд. долара приходи само за шест дни

Супергеройският филм „Спайдър-Мен: Нов ден“ достигна приходи от над 1 млрд. долара в световния боксофис само шест дни след премиерата си.

Продукцията на Sony Pictures и Marvel Studios с британския актьор Том Холанд се превърна във втория най-бърз филм в историята, преодолял границата от 1 млрд. долара. По-бързо това е постигал единствено „Отмъстителите: Краят“, който събра около 1,2 млрд. долара още през първия си уикенд през 2019 г.

Към шестия ден „Спайдър-Мен: Нов ден“ е натрупал приблизително 1,05 млрд. долара, от които 407 млн. долара в Северна Америка и 645,8 млн. долара на международните пазари. Филмът стана и най-бързата продукция, преминала 400 млн. долара в американския и канадския боксофис.

Само в първия си уикенд четвъртият самостоятелен филм с Том Холанд като Питър Паркър реализира около 360 млн. долара в Северна Америка и 932 млн. долара в световен мащаб. Това е най-силният дебют в историята на северноамериканския боксофис и вторият най-голям глобален старт след „Отмъстителите: Краят“.

Продукцията постави рекорди и с приходите си от предварителните прожекции и първия ден. В понеделника след премиерата филмът събра още 47 млн. долара в Северна Америка, надминавайки предишния рекорд на „Черната пантера“ от 2018 г.

Президентът на Marvel Studios Кевин Файги призна, че не е очаквал рекордът на „Отмъстителите: Краят“ за най-силен старт в Северна Америка да бъде подобрен. По думите му успехът на 38-ия филм от киновселената на Marvel показва потенциала на свързаните истории, когато те успяват да задържат интереса на публиката.

„Спайдър-Мен: Нов ден“ е режисиран от Дестин Даниъл Кретън. Том Холанд отново изпълнява ролята на Питър Паркър, а сред актьорите са Зендая, Джейкъб Баталон, Джон Бърнтал, Флорънс Пю и Сейди Синк. Историята продължава след събитията в „Спайдър-Мен: Няма път към дома“, когато светът вече не помни самоличността на Питър Паркър.

Филмът е четвъртото заглавие през 2026 г., преминало границата от 1 млрд. долара, след „Играта на играчките 5“, „Супер Марио Галактика: Филмът“ и биографичната продукция „Майкъл“. „Одисея“ на режисьора Кристофър Нолан също се приближава до клуба с приходи от над 900 млн. долара.

Успехът засилва очакванията към следващия голям проект на Marvel Studios – „Отмъстителите: Възходът на Доктор Дуум“, в който актьорът Робърт Дауни-младши ще се завърне в киновселената като злодея Доктор Дуум.