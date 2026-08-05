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Задържаха трима за нелегално производство на зехтин край София

Задържаха трима за нелегално производство на зехтин край София

5 Август, 2026 14:34 1 343 20

  • зехтин-
  • сдвр-
  • житен

По време на операцията служители на СДВР са разкрили нелегален цех, разположен в складова база

Задържаха трима за нелегално производство на зехтин край София - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Трима души са арестувани при специализирана акция срещу незаконно производство и бутилиране на зехтин в софийското село Житен.

По време на операцията служители на СДВР са разкрили нелегален цех, разположен в складова база в населеното място. В обекта са извършени проверки, а тримата заподозрени са задържани.

Очаква се по-късно днес представители на Столичната дирекция на вътрешните работи и Българската агенция по безопасност на храните да дадат повече информация за резултатите от съвместната операция, както и за установените нарушения.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Петър Зехтински

    28 0 Отговор
    Зехтинът в БГ е като маслото - няма маслини.

    14:36 05.08.2026

  • 2 Колко

    22 0 Отговор
    зехтин са произвели завалиите ?!

    14:37 05.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    21 4 Отговор
    Да работиш е вече престъпление

    14:37 05.08.2026

  • 4 Гост

    13 0 Отговор
    Тровят ни с боклуци, но ще се пържат в собствен сос.

    Коментиран от #16

    14:37 05.08.2026

  • 5 Олигарсо

    12 0 Отговор
    задържани има ли вече ?

    14:37 05.08.2026

  • 6 Аууу

    15 1 Отговор
    Страшни нарушители. Някъде ябълки и круши контрабанда няма ли или магданоз... 🤣

    14:38 05.08.2026

  • 7 а кога ще

    13 1 Отговор
    Задържите тикви за нелегално производство и пълнене на чекмеджета в зайчарника

    Коментиран от #9

    14:39 05.08.2026

  • 8 Българин

    11 2 Отговор
    Що така правите? Ами хората не искат да плащат данъци за фашистите в Киев и затова така.
    След време може и обезщетение да получат. Колелото се върти и поднася много изненади.

    14:43 05.08.2026

  • 9 Смях

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "а кога ще":

    Не разводнявай темата ! Тъпо е !

    14:44 05.08.2026

  • 10 Павел Пенев

    18 1 Отговор
    Къде пише че производството на зехтин е незаконно?

    Коментиран от #13

    14:45 05.08.2026

  • 11 дайте рецептата

    4 3 Отговор
    директно 20 години при Ставри за фалшива храна

    14:46 05.08.2026

  • 12 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷

    6 1 Отговор
    🤩Аматьори. Ако ще произвеждат "зехтин" от слънчоглед ,да изчакат брането на маслените. 🤑

    14:48 05.08.2026

  • 13 Мюмюн

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Павел Пенев":

    у НК: член 99959: Забранява се производството на зехтих, къщно производство. Ако си платят завалиите - пускайте ги.

    14:49 05.08.2026

  • 14 Грунчу

    12 2 Отговор
    Картоф мога ли да сея и на бера? Че де да знам какви закони са измислили, ще вземе, че яденето на домашни картофи е незаконно?

    14:51 05.08.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    13 2 Отговор
    И после що нищо не се произвеждало в България - ми то квото и да почне човек да прави куките го развалят 😂😂

    14:52 05.08.2026

  • 16 Какви

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Боклуци бе, льольо? Тези правят само Екстра върджин!

    14:57 05.08.2026

  • 17 Мимч

    9 1 Отговор
    И какво лошо има в това да произвиждат зехтин вместо олио..Каква е разликата.Не произвеждат опиати завалиите.Трябва дори да ги наградите,а не да им пречите..

    14:58 05.08.2026

  • 18 Сигурно..

    14 2 Отговор
    ...е бил чист, а това пречи на ментета, лошо седларов....много лошо е на тая територия да работиш

    15:01 05.08.2026

  • 19 дядото

    8 0 Отговор
    до къде я докарахме за 35 години- все на първите места.по фалшиви производства,по кражби и злоупотреби,по ръст на цените,по бедност ...и така безкрай.жалко.

    15:06 05.08.2026

  • 20 Мдааа

    0 0 Отговор
    Герберастите са ни тровили 20 години с какво ли не.

    15:31 05.08.2026

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