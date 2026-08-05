Задържаха трима за нелегално производство на зехтин край София

Трима души са арестувани при специализирана акция срещу незаконно производство и бутилиране на зехтин в софийското село Житен.
По време на операцията служители на СДВР са разкрили нелегален цех, разположен в складова база в населеното място. В обекта са извършени проверки, а тримата заподозрени са задържани.
Очаква се по-късно днес представители на Столичната дирекция на вътрешните работи и Българската агенция по безопасност на храните да дадат повече информация за резултатите от съвместната операция, както и за установените нарушения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Петър Зехтински
14:36 05.08.2026
2 Колко
14:37 05.08.2026
3 Последния Софиянец
14:37 05.08.2026
4 Гост
Коментиран от #16
14:37 05.08.2026
5 Олигарсо
14:37 05.08.2026
6 Аууу
14:38 05.08.2026
7 а кога ще
Коментиран от #9
14:39 05.08.2026
8 Българин
След време може и обезщетение да получат. Колелото се върти и поднася много изненади.
14:43 05.08.2026
9 Смях
До коментар #7 от "а кога ще":Не разводнявай темата ! Тъпо е !
14:44 05.08.2026
10 Павел Пенев
Коментиран от #13
14:45 05.08.2026
11 дайте рецептата
14:46 05.08.2026
12 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷
14:48 05.08.2026
13 Мюмюн
До коментар #10 от "Павел Пенев":у НК: член 99959: Забранява се производството на зехтих, къщно производство. Ако си платят завалиите - пускайте ги.
14:49 05.08.2026
14 Грунчу
14:51 05.08.2026
15 ДрайвингПлежър
14:52 05.08.2026
16 Какви
До коментар #4 от "Гост":Боклуци бе, льольо? Тези правят само Екстра върджин!
14:57 05.08.2026
17 Мимч
14:58 05.08.2026
18 Сигурно..
15:01 05.08.2026
19 дядото
15:06 05.08.2026
20 Мдааа
15:31 05.08.2026