Задържаха трима за нелегално производство на зехтин край София

Трима души са арестувани при специализирана акция срещу незаконно производство и бутилиране на зехтин в софийското село Житен.

По време на операцията служители на СДВР са разкрили нелегален цех, разположен в складова база в населеното място. В обекта са извършени проверки, а тримата заподозрени са задържани.

Очаква се по-късно днес представители на Столичната дирекция на вътрешните работи и Българската агенция по безопасност на храните да дадат повече информация за резултатите от съвместната операция, както и за установените нарушения.