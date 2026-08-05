Made in Russia! Фaлиpa "Kвaнт" - eдинcтвeният pycĸи пpoизвoдитeл нa тeлeвизopи

Войната става все по-скъпа за Путин! Украинската армия нанесе над 100 успешни удара при 40-дневната си кампания срещу Русия

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) проведе най-малко 100 успешни удара срещу Русия в рамките на първоначалната си 40-дневна операция, насочена ...