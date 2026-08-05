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Honor представи новото си лого

Honor представи новото си лого

5 Август, 2026 21:19 380 0

  • honor-
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  • смартфон

Заедно с това компанията променя стратегията си

Honor представи новото си лого - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Honor бележи радикална еволюция от традиционен производител на смартфони към глобална компания, изграждаща екосистема от устройства с изкуствен интелект. С представянето на обновеното лого и новия слоган „Dare to Be“ компанията се опитва да се откъсне от традиционния модел на мобилните телефони, за да създаде по-широка, базирана на изкуствен интелект хардуерна матрица, обхващаща телефони, таблети, персонални компютри и носими устройства.

В центъра на тази трансформация е предстоящият Robot Phone – амбициозен нов формат, проектиран да съчетае физическата роботика с мобилните комуникации. Изградено с компактна триосева камера с жироскоп от титанова сплав, устройството въвежда физическо движение и стабилизация в ежедневното взаимодействие с устройството. За да подобри визуалните си възможности, Honor си партнира с легендарната компания за кинокамери ARRI, за да интегрира професионална наука за изображенията и кинематографично управление на цветовете директно в своя потребителски хардуер. В подкрепа на тези усилия е новата инфраструктура AiMAGE – изчислителен двигател от край до облак, който съчетава вградени AI ISP на базата на Transformer с облачна обработка за усъвършенствана фотография в RAW формат.

От софтуерна гледна точка Honor се отказва от стандартните операционни системи в полза на Agentic OS – платформа, създадена специално за поддръжка на автономни AI агенти. Вместо да действат като обикновени гласови асистенти, които просто отговарят на запитвания на потребителите, тези агенти използват външни инструменти, уеб търсения и бази данни, за да изпълняват сложни, многоетапни работни процеси на свързаните устройства.

Стратегическата промяна идва вследствие на впечатляващи финансови резултати. Honor отбеляза 25-процентен ръст през първото тримесечие на 2026 година, като се открои като единствената голяма китайска марка, регистрирала положителен ръст през този период. С приходи от чужбина, които вече съставляват повече от половината от общия ѝ бизнес, и с гамата ѝ от сгъваеми устройства, заемаща една от двете водещи позиции на световния пазар, Honor използва финансовата си сила, за да се препозиционира като достъпен, ориентиран към младежта спътник, а не като отдалечен корпоративен технологичен гигант.


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