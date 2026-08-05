Юбилейният iPhone ще се отличава със значително по-голям екран

Изглежда, че Apple подготвя мащабно преработване на флагманската си серия, за да отбележи две десетилетия на технологичната сцена. Източникът от бранша Digital Chat Station в Weibo разкри нова информация относно серията за 20-годишнината на компанията от Купертино, потвърждавайки, че топ моделът iPhone 20 Pro Max ще увеличи размера на дисплея си до внушителните 7,0 инча, увеличение спрямо 6,9-инчовия дисплей на iPhone 17 Pro Max. Но голямата новина днес е, че по-малкият вариант също няма да остане на заден план. Стандартният iPhone 20 Pro също ще получи допълнително пространство, като дисплеят му ще се увеличи от 6,3 инча при iPhone 17 Pro до по-голям 6,4-инчов панел.

Въпреки разширените размери на екрана, потребителите на новия хардуер няма да се налага да свикват с коренно променено разположение на екрана. Източникът отбелязва, че както iPhone 20 Pro, така и Pro Max ще запазят точно същото съотношение на страните като предшествениците си от серията 17, като ефективно увеличават размера на стъклото, без да нарушават общите пропорции. За да не се усещат тези по-големи панели като прекалено обемисти в ръката, Apple според информациите обгръща предната част с нова четиристранно извита стъклена рамка. Елегантният, изчистен корпус се извива деликатно по всичките четири ръба, за да създаде естетика, практически без рамка, като ефективно максимизира вътрешното пространство, докато външните размери остават строго ограничени.

Преминаването направо към наименованието iPhone 20 за това знаково поколение следва дългогодишната традиция да се пропускат рутинните обозначения на версиите, за да се отбележи знаково шаси.