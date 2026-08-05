Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Технологии »
Юбилейният iPhone ще се отличава със значително по-голям екран

Юбилейният iPhone ще се отличава със значително по-голям екран

5 Август, 2026 21:27 424 0

  • apple-
  • iphone-
  • iphone xx-
  • iphone 20

Очаква се Apple да пропусне iPhone 19

Юбилейният iPhone ще се отличава със значително по-голям екран - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Изглежда, че Apple подготвя мащабно преработване на флагманската си серия, за да отбележи две десетилетия на технологичната сцена. Източникът от бранша Digital Chat Station в Weibo разкри нова информация относно серията за 20-годишнината на компанията от Купертино, потвърждавайки, че топ моделът iPhone 20 Pro Max ще увеличи размера на дисплея си до внушителните 7,0 инча, увеличение спрямо 6,9-инчовия дисплей на iPhone 17 Pro Max. Но голямата новина днес е, че по-малкият вариант също няма да остане на заден план. Стандартният iPhone 20 Pro също ще получи допълнително пространство, като дисплеят му ще се увеличи от 6,3 инча при iPhone 17 Pro до по-голям 6,4-инчов панел.

Въпреки разширените размери на екрана, потребителите на новия хардуер няма да се налага да свикват с коренно променено разположение на екрана. Източникът отбелязва, че както iPhone 20 Pro, така и Pro Max ще запазят точно същото съотношение на страните като предшествениците си от серията 17, като ефективно увеличават размера на стъклото, без да нарушават общите пропорции. За да не се усещат тези по-големи панели като прекалено обемисти в ръката, Apple според информациите обгръща предната част с нова четиристранно извита стъклена рамка. Елегантният, изчистен корпус се извива деликатно по всичките четири ръба, за да създаде естетика, практически без рамка, като ефективно максимизира вътрешното пространство, докато външните размери остават строго ограничени.

Преминаването направо към наименованието iPhone 20 за това знаково поколение следва дългогодишната традиция да се пропускат рутинните обозначения на версиите, за да се отбележи знаково шаси.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ