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Изборите за Курултай ще бъдат кулминацията на дълбоките политически реформи в Казахстан
  Тема: Казахстан

Изборите за Курултай ще бъдат кулминацията на дълбоките политически реформи в Казахстан

5 Август, 2026 21:17 441 3

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Изборите за Курултай са насрочени за 23 август

Изборите за Курултай ще бъдат кулминацията на дълбоките политически реформи в Казахстан - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Първите избори за депутати в Курултай по новата политическа система на Казахстан привличат вниманието на международни експерти. Според киргизстанския политолог Шерадил Бактигулов те ще отбележат последния етап от мащабните политически трансформации от последните години.

Изборите за Курултай, насрочени за 23 август тази година, бележат нов етап в работата на законодателната власт на Казахстан. Гражданите ще формират нов еднокамарен представителен орган, който ще приема закони и ще участва в определянето на основните насоки на държавната политика през следващите 5 години.

Шерадил Бактигулов работи върху подобряването на ефективността на публичната администрация в страните от Централна Азия над 20 години, както и анализира политиките за развитие и международно сътрудничество. Той оценява, че Казахстан е осъществил редица дълбоки политически реформи през последните години, които ще доведат до предстоящите избори.

"През последните години Казахстан стартира редица дълбоки политически реформи. Кулминацията на тези трансформации ще бъдат парламентарните избори, насрочени за 23 август 2026 г. Тези избори са от изключително историческо значение, тъй като ще бъдат първите избори при напълно нова политическа система", отбеляза Шерадил Бактигулов.

Според експерта това не е просто промяна в състава на парламента, а фундаментално преструктуриране на целия модел на управление на страната, при което депутатите от Курултая, при еднокамерна система, ще получат консолидирана отговорност за приемането на всички закони.

„Това е наистина епохално събитие, тъй като бележи не просто промяна в състава на парламента, а фундаментално преструктуриране на целия модел на управление на страната. Тези избори променят структурата на властта в страната. Освен това, при еднокамерна система, депутатите от Курултая ще получат консолидирана отговорност за приемането на всички закони“, подчерта той.

Шерадил Бактигулов заключи, че резултатите от парламентарните избори през 2026 г. ще бъдат от решаващо значение за бъдещето на политическата система на Казахстан.

„Следователно парламентарните избори през 2026 г. са от решаващо значение.“ След фундаментални промени в политическата система, резултатите от тези избори ще определят пряко конфигурацията на властта в Казахстан и баланса на политическите сили в рамките на новата конституционна система, заключи експертът.

Следователно, киргизкият политолог разглежда предстоящите избори не просто като поредна избирателна кампания, а като ключов етап от политическата трансформация на Казахстан, който ще определи по-нататъшното развитие на новата система на публична администрация.

Новината е публикувана на база споразумение за обмен на информация между Fakti.bg и Kazinform


Казахстан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Овчар

    0 0 Отговор
    Няма да им се получи на САЩ колкото и пари да наливат в опозицията на Казахстан..! Казахстан е най големия производител на уран в света и краварите пак искат без пари но няма кой да ги пусне там....!

    21:39 05.08.2026

  • 2 Курутлай

    0 0 Отговор
    И идея си нямате ? А ?😀

    21:40 05.08.2026

  • 3 Варна 3

    1 0 Отговор
    А Борат как е?

    21:45 05.08.2026