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Подобрена оферта може да задържи Винисиус в Реал Мадрид

Подобрена оферта може да задържи Винисиус в Реал Мадрид

6 Август, 2026 12:30 343 0

  • реал мадрид-
  • винисиус жуниор-
  • футбол

Към играча проявява интерес Арсенал

Подобрена оферта може да задържи Винисиус в Реал Мадрид - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Реал Мадрид вярват, че крилото Винисиус Жуниор ще продължи сътрудничеството си с клуба.

В сряда Винисиус и представители на тима проведоха ключови преговори относно бъдещето на футболиста, чийто договор е за още една година.

Към играча проявява интерес Арсенал.

Реал Мадрид е подобрил предложението си за нов договор на Винисиус, така че то по-добре да отразява "значението на играча за клуба".

По данни на източници, близки до клуба, Реал Мадрид, след продуктивни преговори, е уверен, че Винисиус ще подпише нов контракт.

Винисиус играе за "белия балет" от 2018 година.


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