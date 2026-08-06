Подобрена оферта може да задържи Винисиус в Реал Мадрид

В Реал Мадрид вярват, че крилото Винисиус Жуниор ще продължи сътрудничеството си с клуба.

В сряда Винисиус и представители на тима проведоха ключови преговори относно бъдещето на футболиста, чийто договор е за още една година.

Към играча проявява интерес Арсенал.

Реал Мадрид е подобрил предложението си за нов договор на Винисиус, така че то по-добре да отразява "значението на играча за клуба".

По данни на източници, близки до клуба, Реал Мадрид, след продуктивни преговори, е уверен, че Винисиус ще подпише нов контракт.

Винисиус играе за "белия балет" от 2018 година.