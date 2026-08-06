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Disney и TikTok сключиха първо по рода си споразумение за съдържание

Disney и TikTok сключиха първо по рода си споразумение за съдържание

6 Август, 2026 12:31 336 0

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Disney и TikTok започват първо по рода си партньорство, което ще позволи фенски видеа с герои от Marvel, Pixar и „Междузвездни войни“ да се излъчват в Disney+

Disney и TikTok сключиха първо по рода си споразумение за съдържание - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американският развлекателен гигант The Walt Disney Company сключи партньорство с TikTok, което ще пренесе подбрани видеа на създатели на съдържание директно в стрийминг платформата Disney+.

Споразумението е първото, при което видеа от TikTok ще бъдат разпространявани едновременно в социалната мрежа и в отделна стрийминг услуга. Одобрените автори ще могат да използват герои, сцени и други материали от продукции на Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm, FX и останалите марки на компанията.

Кратките вертикални клипове ще се появяват в секцията Verts на Disney+, която е създадена за гледане през мобилни устройства. Участието ще бъде доброволно, а съдържанието ще преминава през подбор, преди да стане достъпно за абонатите.

Пилотната програма ще започне в САЩ през следващите месеци, след което Disney и TikTok планират да я разширят и на други пазари. Финансовите условия по сделката не са обявени.

Партньорството показва промяна в отношението на големите холивудски студиа към фенското съдържание. Вместо да ограничават използването на защитени персонажи и сцени, Disney ще предоставя официален достъп до част от активите си, като същевременно запазва контрол върху начина, по който те се представят.

За TikTok сделката носи по-тясна връзка с една от най-големите библиотеки за развлекателно съдържание в света. За Disney тя е възможност да привлече по-млада аудитория към Disney+ и да превърне потребителските видеа в допълнителен инструмент за популяризиране на филми, сериали и франчайзи.

Новината беше обявена заедно с финансовите резултати на Disney за тримесечието, приключило на 27 юни 2026 г. Приходите на компанията са нараснали със 7% на годишна база до 25,25 млрд. долара. Приходите от стрийминг бизнеса, включващ Disney+ и Hulu, са се увеличили с 11% до 5,53 млрд. долара. Нетната печалба е спаднала до 2,64 млрд. долара спрямо 5,26 млрд. долара година по-рано. Разликата до голяма степен се дължи на еднократни данъчни облекчения, отчетени през предходния период, а не на срив в основната дейност. Коригираната печалба на акция е надминала очакванията на анализаторите.

Ръстът е подкрепен от американските тематични паркове, стрийминг услугите и силното представяне на „Играта на играчките 5“. Оперативната печалба на подразделението Experiences, което включва парковете и курортите, е достигнала малко над 3 млрд. долара.

Сделката с TikTok е част от по-широката стратегия на Disney да превърне Disney+ от традиционен каталог за филми и сериали в по-активна дигитална платформа. Компанията залага на вертикални видеа, спортно съдържание и по-тясна връзка между стрийминга, социалните мрежи, тематичните паркове и потребителските продукти.


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