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Google спира поддръжката на едно от популярните си приложения

Google спира поддръжката на едно от популярните си приложения

6 Август, 2026 12:31 501 0

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Assistant отстъпва мястото си на Gemini

Google спира поддръжката на едно от популярните си приложения - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Google официално пенсионира своя стар гласов асистент, утвърждавайки Gemini като единствения AI-двигател в цялата мобилна екосистема. От 4 септември тази година технологичният гигант ще започне постепенно, продължаващо няколко седмици извеждане от употреба на Google Assistant, като трайно ще деактивира възможността за потребителите, които все още го използват, да се върнат към класическия софтуер на смартфони и таблети с Android.

Задължителният преход се простира далеч отвъд преносимите устройства, като обхваща директно и аксесоарите, зависещи от мобилните устройства, както и хардуера на свързаните автомобили. Умните часовници с Wear OS, сдвоените безжични слушалки и системите Android Auto, прожектирани от телефона, ще преминат към Gemini, тъй като достъпът до Google Assistant ще бъде отнет в световен мащаб.

Въпреки това стратегията за извеждане от употреба включва няколко временни изключения. Автомобилите, оборудвани с вградени информационно-развлекателни системи на Google, работещи с Android Automotive, ще запазят функционалността на Google Assistant и след крайния срок през септември. По същия начин хардуерът за всекидневната, като умните високоговорители Google Home, умните дисплеи Nest и устройствата с Google TV, ще запази класическия асистент активен, докато Google продължава да разработва специални интеграции на Gemini за устройствата за умния дом.

След като отложи първоначалния си график за извеждане от употреба, за да даде допълнително време на AI, Google изрази увереност, че Gemini вече предлага много по-способен и разговорен асистент. Предстоящото внедряване представлява последната, решаваща стъпка в извеждането от употреба на десетилетната гласова платформа, за да се направи място за изцяло управлявана от изкуствен интелект екосистема.


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