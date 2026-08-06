Министерството на туризма проверява туроператор провалил ваканцията на унгарски туристи у нас

Министерството на туризма проверява случая с туроператора „Робинзон турс“ ЕООД, който провали ваканцията на унгарски туристи по Българското Черноморие.

Това обяви за TravelNews министърът на туризма Илин Димитров. „Работим по случая, за да видим какво се е случило“, коментира той. Туроператорът е регистриран в България.

Десетки унгарци останаха без лятна почивка на Българското Черноморие, за която са си платили предварително. В пакетите са им влизали чартърен полет до Бругас и настаняване на база all inclusive в хотели в Слънчев бряг. На 1 август унгарците получават sms: "Моля, не отивайте на летището, за съжаление сме принудени да отменим пътуването ви". Това е само ден преди планираната двуседмична почивка, Николай, българин, който от десетилетия живее в Унгария със семейството си, получава този SMS от "Робинзон турс". Чартърният полет от Будапеща до Бургас е отменен. Отменен е и полетът за понеделник - от Дебрецен до Бургас.

Още през януари тази година Николай сключва договор с туроператора за пътуване със самолет от Будапеща до Бургас и почивка в Слънчев бряг за неговото семейство. За самолетен превоз от Будапеща до Бургас и обратно, с допълнителна такса 120 евро за керосин, превоз до хотела, 14 нощувки в хотел в Слънчев бряг с all inclusive пакет платих общо 3540 евро за трима души, разказа пред OFFNews.bg Николай.

След отмяната на пътуването "Робинзон турс" не отговаря на позвъняванията ни на фирмените си телефони. На оставения ни e-mail за връзка на 2 август получихме писмо, с което туроператорът отказва превоза и услугата по договора, както и че няма да отговарят на телефонни обаждания. Не сме получавали друга информация от туроператора, обясни той.

Унгарците с провалена почивка в България създадоха във Facebook "Група за ощетените от $Робинзон турс$ пътници". За няколко дни групата събра над 660 души. В нея клиенти на туроператора съобщават, че след отменените полети са се свързали директно с хотелите в България и са разбрали, че резервациите им са отменени.

Редица унгарски медии от неделя насам излязоха със статии и репортажи по случая. "Робинзон турс" ЕООД е регистрирано в София с управител и едноличен собственик на капитала унгарецът Арон Якоч. Туроператорът има валидна застраховка в ЗК „Аксиом“ АД с лимит 63 911.49 евро със срок до 19 септември 2026 г., установи проверка на TravelNews в регистъра на туроператорите към Министерството на туризма. Засега не е ясно как и кога ще бъдат възстановени парите на унгарските туристи.

Унгарската медия Index.hu отбелязва, че "Робинзон турс" (в миналото като туроператор, регистриран в Унгария), вече е изпадал в затруднено положение. През 2020 г., поради ограниченията за пътуване, наложени заради пандемията от коронавирус, компанията обяви прекратяване на дейността си, а пътниците трябваше да получат обезщетение въз основа на застрахователното покритие. По-късно "Робинзон турс" отново се появи на туристическия пазар в Унгария и обяви оферти за 2026 г., сред които и чартърни пътувания до България, пише Index.hu.

Мирослав Иванов, travelnews.bg