Лидия Енчева приключи участието си на турнира в Лайпциг

Силистренската надежда на българския тенис Лидия Енчева прекрати участието си на престижния турнир на клей в Лайпциг, след като отстъпи във втория кръг пред шестата в схемата Кайса Вилда Хенеман от Швеция. Срещата, продължила час и 42 минути, завърши с резултат 4:6, 1:6 в полза на скандинавската състезателка.

В началото на мача Енчева демонстрира борбен дух и успя да поведе с 4:3 в първия сет, което даде надежда за положителен развой. Постепенно обаче Хенеман намери ритъма си и наложи волята си на корта, като спечели девет от следващите десет гейма. Българката не успя да намери отговор на агресивната игра на съперничката си и напусна надпреварата във втория кръг.

В момента 20-годишната Лидия Енчева заема 456-ата позиция в световната ранглиста, като най-доброто ѝ класиране до момента е №415.