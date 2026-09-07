Ковчегът на Ратко Младич е изложен в църква в Белград, сръбският патриарх Порфирий ще извърши опелото

Ковчегът на бившия югогенерал Ратко Младич, който почина в затвора Хага на 27 август, докато излежаваше доживотната си присъда за геноцид, е изложен в отдалечена белградска църква, с фуражка, сабя и военните му отличия, пише БТА.
Бившият командир на Армията на Република Сръбска ще бъде погребан днес, 7 септември, в Белград, а ковчегът му е изложен в църквата „Свети Лука“ в белградския квартал Видиковац.
Гражданите ще могат да отдадат почит до 12:00 часа местно време (13:00 часа българско), когато ще бъде отслужено опелото от сръбския патриарх Порфирий.
В храма присъстват Дарко Младич, син на Ратко Младич, както и негови колеги и приятели.
Ковчегът на Младич е украсен с неговата фуражка и сабя, а пред ковчега заедно със снимката му са поставени военните му отличия, както и венец в цветовете на сръбското знаме. До ковчега стоят членове на сръбската армия.
След опелото Младич ще бъде погребан в Топчидерското гробище до гроба на дъщеря си Ана, която се самоубива с личното му оръжие през 1994 година при неизяснени обстоятелства.
В събота в Белград бе извършена възпоменателна церемония за Ратко Младич в присъствието на сръбския правосъден министър Ненад Вуич и много политици от Република Сръбска.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 РАДКО Е
Коментиран от #4
12:26 07.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ТАКА МИСЛИШ
До коментар #3 от "☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️":Ако си от Перник.
12:31 07.09.2026
6 Затворен ковчег!
Знам, че съм копейка, спестете си го!
Коментиран от #38
12:33 07.09.2026
7 Зайо Байо
Двоен стандарт и демократично лицемерие , смесени с фалшивата хуманност на някакви псевдолиберали !?
12:35 07.09.2026
8 Сръбски идиотизъм
Коментиран от #18, #43
12:36 07.09.2026
9 СЪРБИТЕ ОБИЧАТ И ПОЧИТАТ
Коментиран от #12
12:37 07.09.2026
10 Тръмп и радев
Коментиран от #22
12:40 07.09.2026
11 Ламби Порязов
12:40 07.09.2026
12 Шизофрения
До коментар #9 от "СЪРБИТЕ ОБИЧАТ И ПОЧИТАТ":Гласуват за него, но се молят да не пратят брат им на фронта
Коментиран от #15
12:41 07.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Агент Мустак
Все пак, на Ганю сръбските националисти винаги са му били на сърце. Пък и Цеца, сръбската скара...
Коментиран от #17, #20
12:50 07.09.2026
15 А ДАНО И НА ТВОЙТО ПОГРЕБЕНИЕ
До коментар #12 от "Шизофрения":Се съберат толкова хора и патриарха да те опее. Загубеняк.
Коментиран от #42
12:50 07.09.2026
16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #30
12:52 07.09.2026
17 МЪЛЧИ ПРЪДЛЬО
До коментар #14 от "Агент Мустак":Радко Младич няма общо с България.
Коментиран от #28
12:52 07.09.2026
18 Турците и те така
До коментар #8 от "Сръбски идиотизъм":говориха за Левски.
12:53 07.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Умнокрасив
До коментар #14 от "Агент Мустак":Ние чакаме лидерите на проТурските партии в българския парламент да вирнат краката , че да обявим атлантически траур .
Коментиран от #26
12:54 07.09.2026
21 Червен кхмер
До коментар #13 от "az СВО Победа 81":Малко му е на този сръбски главорез.
Ако му беше паднало щеше и българи да коли и беси както винаги са го правили.
Ама копейките си обичат руснаците и сърбите, които никога не са ни искали доброто.Факт!!!
12:55 07.09.2026
22 Тръмп и Сатаняху
До коментар #10 от "Тръмп и радев":искаш да кажеш, Радев да не е изтрепал 50 000 жени и деца, а шекелка!
12:56 07.09.2026
23 Сърбия каза "сбогом" на ЕС!
12:59 07.09.2026
24 болшевик
До коментар #4 от "историк":Ленин е един от най-великите ръководители и вождове от цял свят и за всички времена досега.
Коментиран от #27
13:08 07.09.2026
25 Жалко
13:09 07.09.2026
26 МустакОт
До коментар #20 от "Умнокрасив":Протурска партия ни управлява днес! Вероятно ще ти стане ясно скоро..
Коментиран от #29, #37
13:11 07.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 КолЮ
До коментар #17 от "МЪЛЧИ ПРЪДЛЬО":Има много общо с България. Сърбия се управлява от Вучич, който е един от приближените до Младич и до службите създали ги и двамата.
Това са службите, които повече от век водят брутална антибългарска политика в региона. Най-видно е в РСМ. Всичкото си има икономически измерения. Създават се васални на чужди влияния коридори, които заобикалят България и налагат оста Скопие-Белград-Будапеща. Дори не ми се и говори за втория най-голям любимец в България - Орбан..
Българинът е известен с великолепната си липса на гео-политическа осъзнатост..
Коментиран от #35
13:17 07.09.2026
29 Либераст
До коментар #26 от "МустакОт":Нали беше проруска партия, шекелките се чудите каква глупост да измислите.
13:18 07.09.2026
30 стоян георгиев
До коментар #16 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":По добре с чалмите, от колкото с 4футите!
13:19 07.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 маларт
13:27 07.09.2026
34 Констатация
13:27 07.09.2026
35 Така трябва
До коментар #28 от "КолЮ":Никой не иска да си има работа с евроатлантически подлоги.
Коментиран от #40
13:28 07.09.2026
36 И Киев е Руски
13:29 07.09.2026
37 Умнокрасив
До коментар #26 от "МустакОт":Разбира се .Кой спори ? . И сглобката си беше проТурска . При липса на Свобода на словото в България няма как други да управляват . Съвсем "евроатлантическо" си е .
13:31 07.09.2026
38 Ужас
До коментар #6 от "Затворен ковчег!":Навални ли ти го каза това? Иначе да, те руснаците тези неща ги разбират.
13:32 07.09.2026
39 Няма значение къде ще бъде погребан
13:32 07.09.2026
40 Агент Мустак
До коментар #35 от "Така трябва":2 млн българи са на Запад и те са единственото, което издържа кочистан. Така, че не знам що така си решил. Вероятно и ти си някъде по Лондон, Мадрид или Хага..
13:33 07.09.2026
41 az СВО Победа 81
Не почина, а беше убит!
Коментиран от #44
13:35 07.09.2026
42 Кво ми дреме
До коментар #15 от "А ДАНО И НА ТВОЙТО ПОГРЕБЕНИЕ":Аз ще съм мъртъв, а и уяли се мошеници неща да ми пеят и на живо.
13:40 07.09.2026
43 Ами
До коментар #8 от "Сръбски идиотизъм":така нареченото " клане " , беше предизвикано от избитите сърби преди това ,от мусюлмани в Сребърница ...
Коментиран от #45
13:40 07.09.2026
44 Много
До коментар #41 от "az СВО Победа 81":Го забавиха
13:41 07.09.2026
45 Зомби апокалипсис
До коментар #43 от "Ами":Избитите сърби колят босненци
13:42 07.09.2026