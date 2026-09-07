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Ковчегът на Ратко Младич е изложен в църква в Белград, сръбският патриарх Порфирий ще извърши опелото

Ковчегът на Ратко Младич е изложен в църква в Белград, сръбският патриарх Порфирий ще извърши опелото

7 Септември, 2026 12:23, обновена 7 Септември, 2026 13:04 1 352 45

  • ратко младич-
  • сърбия-
  • босна и херцеговина-
  • радован караджич-
  • сребреница

В храма присъстват Дарко Младич, син на Ратко Младич, както и негови колеги и приятели

Ковчегът на Ратко Младич е изложен в църква в Белград, сръбският патриарх Порфирий ще извърши опелото - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Ковчегът на бившия югогенерал Ратко Младич, който почина в затвора Хага на 27 август, докато излежаваше доживотната си присъда за геноцид, е изложен в отдалечена белградска църква, с фуражка, сабя и военните му отличия, пише БТА.

Бившият командир на Армията на Република Сръбска ще бъде погребан днес, 7 септември, в Белград, а ковчегът му е изложен в църквата „Свети Лука“ в белградския квартал Видиковац.

Гражданите ще могат да отдадат почит до 12:00 часа местно време (13:00 часа българско), когато ще бъде отслужено опелото от сръбския патриарх Порфирий.

В храма присъстват Дарко Младич, син на Ратко Младич, както и негови колеги и приятели.

Ковчегът на Младич е украсен с неговата фуражка и сабя, а пред ковчега заедно със снимката му са поставени военните му отличия, както и венец в цветовете на сръбското знаме. До ковчега стоят членове на сръбската армия.

След опелото Младич ще бъде погребан в Топчидерското гробище до гроба на дъщеря си Ана, която се самоубива с личното му оръжие през 1994 година при неизяснени обстоятелства.

В събота в Белград бе извършена възпоменателна церемония за Ратко Младич в присъствието на сръбския правосъден министър Ненад Вуич и много политици от Република Сръбска.


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 РАДКО Е

    29 19 Отговор
    Истински национален герой в Сърбия.

    Коментиран от #4

    12:26 07.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ТАКА МИСЛИШ

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️":

    Ако си от Перник.

    12:31 07.09.2026

  • 6 Затворен ковчег!

    25 2 Отговор
    Според руснаците е бил отровен. Бавно и мъчително!
    Знам, че съм копейка, спестете си го!

    Коментиран от #38

    12:33 07.09.2026

  • 7 Зайо Байо

    16 7 Отговор
    Да не се окаже , че това което СЪРБИЯ правеше с мюсюлманите преди години , сега същото да го правят мюсюлманите със сръбското местно население , но под защитата и одобрението на ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЛИДЕРИ !
    Двоен стандарт и демократично лицемерие , смесени с фалшивата хуманност на някакви псевдолиберали !?

    12:35 07.09.2026

  • 8 Сръбски идиотизъм

    17 18 Отговор
    Да се кланиш на престъпник. Най-добре в Сребреница да го погребат.

    Коментиран от #18, #43

    12:36 07.09.2026

  • 9 СЪРБИТЕ ОБИЧАТ И ПОЧИТАТ

    16 11 Отговор
    Радко.

    Коментиран от #12

    12:37 07.09.2026

  • 10 Тръмп и радев

    8 12 Отговор
    Присъди за геноцид ги очакват

    Коментиран от #22

    12:40 07.09.2026

  • 11 Ламби Порязов

    12 11 Отговор
    Един сърбоман по-малко

    12:40 07.09.2026

  • 12 Шизофрения

    7 6 Отговор

    До коментар #9 от "СЪРБИТЕ ОБИЧАТ И ПОЧИТАТ":

    Гласуват за него, но се молят да не пратят брат им на фронта

    Коментиран от #15

    12:41 07.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Агент Мустак

    5 8 Отговор
    Трябва да се обяви ден на траур в България!
    Все пак, на Ганю сръбските националисти винаги са му били на сърце. Пък и Цеца, сръбската скара...

    Коментиран от #17, #20

    12:50 07.09.2026

  • 15 А ДАНО И НА ТВОЙТО ПОГРЕБЕНИЕ

    12 3 Отговор

    До коментар #12 от "Шизофрения":

    Се съберат толкова хора и патриарха да те опее. Загубеняк.

    Коментиран от #42

    12:50 07.09.2026

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 9 Отговор
    откакто се залюбиха с чалмите , това е противоречива за копеите личност

    Коментиран от #30

    12:52 07.09.2026

  • 17 МЪЛЧИ ПРЪДЛЬО

    9 4 Отговор

    До коментар #14 от "Агент Мустак":

    Радко Младич няма общо с България.

    Коментиран от #28

    12:52 07.09.2026

  • 18 Турците и те така

    8 3 Отговор

    До коментар #8 от "Сръбски идиотизъм":

    говориха за Левски.

    12:53 07.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Умнокрасив

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "Агент Мустак":

    Ние чакаме лидерите на проТурските партии в българския парламент да вирнат краката , че да обявим атлантически траур .

    Коментиран от #26

    12:54 07.09.2026

  • 21 Червен кхмер

    10 13 Отговор

    До коментар #13 от "az СВО Победа 81":

    Малко му е на този сръбски главорез.
    Ако му беше паднало щеше и българи да коли и беси както винаги са го правили.
    Ама копейките си обичат руснаците и сърбите, които никога не са ни искали доброто.Факт!!!

    12:55 07.09.2026

  • 22 Тръмп и Сатаняху

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "Тръмп и радев":

    искаш да кажеш, Радев да не е изтрепал 50 000 жени и деца, а шекелка!

    12:56 07.09.2026

  • 23 Сърбия каза "сбогом" на ЕС!

    6 5 Отговор
    Може би следващият век!

    12:59 07.09.2026

  • 24 болшевик

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "историк":

    Ленин е един от най-великите ръководители и вождове от цял свят и за всички времена досега.

    Коментиран от #27

    13:08 07.09.2026

  • 25 Жалко

    6 2 Отговор
    че си нямаме наш Ратко !

    13:09 07.09.2026

  • 26 МустакОт

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Умнокрасив":

    Протурска партия ни управлява днес! Вероятно ще ти стане ясно скоро..

    Коментиран от #29, #37

    13:11 07.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 КолЮ

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "МЪЛЧИ ПРЪДЛЬО":

    Има много общо с България. Сърбия се управлява от Вучич, който е един от приближените до Младич и до службите създали ги и двамата.
    Това са службите, които повече от век водят брутална антибългарска политика в региона. Най-видно е в РСМ. Всичкото си има икономически измерения. Създават се васални на чужди влияния коридори, които заобикалят България и налагат оста Скопие-Белград-Будапеща. Дори не ми се и говори за втория най-голям любимец в България - Орбан..

    Българинът е известен с великолепната си липса на гео-политическа осъзнатост..

    Коментиран от #35

    13:17 07.09.2026

  • 29 Либераст

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "МустакОт":

    Нали беше проруска партия, шекелките се чудите каква глупост да измислите.

    13:18 07.09.2026

  • 30 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    По добре с чалмите, от колкото с 4футите!

    13:19 07.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 маларт

    4 0 Отговор
    Историята ни е представяна от Клективния Запад и неговите медии. За Ратко Малдич истината не е черна или бяла. Задълбочени и независими исторически и архивни изследвания разкриват малко по-различни нюанси за Сребреница. Моят въпрос е какво става с търговеца на органи Хашим Тачи?

    13:27 07.09.2026

  • 34 Констатация

    4 0 Отговор
    Не съм "националист", но мисля, че Не е важно кво мисли ЕС и баба Акушеркъ у Брюксел, важно е, кво мисли народъ у Сърбия!!!

    13:27 07.09.2026

  • 35 Така трябва

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "КолЮ":

    Никой не иска да си има работа с евроатлантически подлоги.

    Коментиран от #40

    13:28 07.09.2026

  • 36 И Киев е Руски

    3 0 Отговор
    Фашистите в Хага видят ли читав човек веднага го убиват

    13:29 07.09.2026

  • 37 Умнокрасив

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "МустакОт":

    Разбира се .Кой спори ? . И сглобката си беше проТурска . При липса на Свобода на словото в България няма как други да управляват . Съвсем "евроатлантическо" си е .

    13:31 07.09.2026

  • 38 Ужас

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Затворен ковчег!":

    Навални ли ти го каза това? Иначе да, те руснаците тези неща ги разбират.

    13:32 07.09.2026

  • 39 Няма значение къде ще бъде погребан

    2 2 Отговор
    Убиецът си е убиец. Винаги! Младич е точно такъв престъпен чвор. Да заповяда избиването на хиляди беззащитни, включително деца? Огромно престъпление! Не им е първица на сърбите. Чудя се как църквата го е приела под свода си! Да си бяха траяли, а не да размахват престъпленията му.

    13:32 07.09.2026

  • 40 Агент Мустак

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Така трябва":

    2 млн българи са на Запад и те са единственото, което издържа кочистан. Така, че не знам що така си решил. Вероятно и ти си някъде по Лондон, Мадрид или Хага..

    13:33 07.09.2026

  • 41 az СВО Победа 81

    1 0 Отговор
    "...който почина в затвора Хага..."

    Не почина, а беше убит!

    Коментиран от #44

    13:35 07.09.2026

  • 42 Кво ми дреме

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "А ДАНО И НА ТВОЙТО ПОГРЕБЕНИЕ":

    Аз ще съм мъртъв, а и уяли се мошеници неща да ми пеят и на живо.

    13:40 07.09.2026

  • 43 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сръбски идиотизъм":

    така нареченото " клане " , беше предизвикано от избитите сърби преди това ,от мусюлмани в Сребърница ...

    Коментиран от #45

    13:40 07.09.2026

  • 44 Много

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "az СВО Победа 81":

    Го забавиха

    13:41 07.09.2026

  • 45 Зомби апокалипсис

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Ами":

    Избитите сърби колят босненци

    13:42 07.09.2026

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