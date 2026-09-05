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Циципас проби до осминафиналите на US Open за първи път в кариерата си

Циципас проби до осминафиналите на US Open за първи път в кариерата си

5 Септември, 2026 08:50 655 0

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Ключовият момент дойде в третия сет

Циципас проби до осминафиналите на US Open за първи път в кариерата си - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Стефанос Циципас направи важна крачка в тазгодишното си участие на US Open. Гръцкият тенисист се класира за осминафиналите на турнира за първи път, след като надви поставения под №18 Иржи Лехечка с 2:6, 6:1, 7:6(3), 6:1, предава sportal.bg. Така Циципас записа трета поредна победа в четири сета, след като във всеки от досегашните си мачове започваше с изгубена първа част. Сред успехите му е и впечатляващото отпадане на №10 в схемата и шампион от Синсинати Артур Фис още в първия кръг.

Гъркът разкри и любопитна част от психологическата си подготовка за надпреварата. „Опитвам се да приема тази древногръцка философия да се подготвям за най-лошия сценарий в ума си, преди да изляза на бойното поле. Вече съм приел, че може да има наистина лоши сценарии. Няма винаги да е идеално, както на мен ми се иска, така че влизането в мач с такава нагласа ми позволява да гледам на това, което правя, малко по-различно от обикновено“, заяви Циципас.

Двубоят на „Грандстенд“ започна трудно за него, като Лехечка спечели първия сет убедително. Циципас обаче бързо промени развоя на срещата и изравни след категорична втора част.

Ключовият момент дойде в третия сет. Двамата стигнаха до тайбрек, в който гръцкият тенисист наложи волята си и поведе в резултата. Няколко колебливи отигравания на Лехечка помогнаха на Циципас да спечели решаващите точки.

След това той вече не изпусна инициативата. В четвъртия сет Циципас реализира два пробива и сложи край на мача, като получи сериозна подкрепа от трибуните. Публиката не спря да скандира името му, а тенисистът на свой ред насърчаваше феновете.

След като допусна пробиви в първите си три сервис гейма, Циципас постепенно намери ритъма си на начален удар. Той приключи срещата с 12 аса и след трудното начало даде само една възможност за пробив на съперника си, която успя да отрази.

Гръцкият тенисист беше особено ефективен и при разиграванията от основната линия. Той често използваше форхенда си по цялата ширина на корта, като целта му беше да раздвижва Лехечка и да го принуждава да напуска удобната си позиция. За Циципас това е първо достигане до осминафиналите в деветото му участие на US Open.


САЩ
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