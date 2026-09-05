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Алкарас сменил екипа си след шеги за голите му гърди

Алкарас сменил екипа си след шеги за голите му гърди

5 Септември, 2026 12:51 586 0

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След първите си два мача в Ню Йорк в социалните мрежи се появиха множество шеги по адрес на облеклото му

Алкарас сменил екипа си след шеги за голите му гърди - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Карлос Алкарас намери необичаен начин да привлече внимание на US Open – не само с тениса си, но и с екипа си. Испанецът използва кафяв потник на Nike, част от колекцията на Травис Скот, който според него показвал твърде много от гърдите му, предава Reuters. След първите си два мача в Ню Йорк в социалните мрежи се появиха множество шеги по адрес на облеклото му. Бившата тенисистка Южени Бушар дори публикува закачлив коментар към испанеца.

За мача си срещу китайския тенисист У Ибин Алкарас реши проблема по най-простия начин – облече бяла тениска под потника. Самият той обясни, че решението е негово и така се чувства по-комфортно.

На корта обаче испанецът няма подобни проблеми. Защитаващият титлата си шампион победи У Ибин с 6:3, 6:4, 6:1 и продължава към четвъртия кръг.

Алкарас се завърна след повече от четири месеца извън корта заради контузия на китката и до момента е загубил само един сет в Ню Йорк.


САЩ
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