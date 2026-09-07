Микел Артета след победата над Челси: Можем още по-добре

Мениджърът на Арсенал Микел Артета заяви, че победата с 2:1 над Челси е доказателство, че тимът му е способен на още по-силни изяви спрямо миналия сезон. Морган Роджърс даде изненадващ аванс на гостите след едва 77 секунди игра, но попадения на Кай Хаверц и капитана Мартин Йодегор донесоха обрата за „артилеристите“ и удължиха серията им без загуба срещу този съперник във Висшата лига на 10 мача.

Шампионите се стремят да защитят титлата си за първи път от 1930-те години насам, а Артета подчерта, че заслуженият успех в оспорвания двубой показва с какъв потенциал разполага съставът му.

„Това е индикация за нас, че сме способни да играем на още по-високо ниво от миналия сезон. Всичко зависи от това как поддържаме това желание и тази скромност, като всеки ден търсим по-добра версия на себе си и на отбора. Все още имаме накъде да растем и какво да предложим — това е амбицията ни.“

Единствено Арсенал и Манчестър Сити са с пълен актив от точки след първите три кръга. Наставникът обаче предупреди, че първенството остава изключително трудно, визирайки миналия мач с Астън Вила и предстоящото гостуване на Съндърланд.

Артета също така потвърди, че Кристиан Москера е пропуснал дербито поради мускулна контузия, което е позволило на Езри Конса да направи своя пълен дебют. По първоначални оценки травмата на Москера не е сериозна, но състоянието му ще бъде следено през следващите дни.