Иран предупреди Южна Корея: Стойте далеч от Ормузкия проток

Иранското външно министерство предупреди Южна Корея срещу всякакво военно разполагане или участие в американски операции в Ормузкия проток, като предупреди, че подобна инициатива би имала „сериозни последици“, предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирана от БТА.

В петък Сеул заяви, че обмисля да даде своя „принос“ за осигуряване на безопасността на корабоплаването в стратегическия Ормузки проток, който е нарушен от началото на войната в края на февруари между САЩ и Иран. Южна Корея обаче уточни, че не е взето решение и че всяко участие ще зависи от запазването на собствените ѝ отбранителни способности.

Днес говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи призова Сеул да не отстъпва пред „американския натиск и сплашване“.

„Всяко военно разполагане или участие на други страни в операции в Персийския залив или Ормузкия проток може да бъде разглеждано само като пряка подкрепа за страната, отговорна за тази агресия, и ще има сериозни последици“, написа той в Екс.

От началото на войната трафикът там е почти парализиран, нарушавайки световните енергийни пазари и повишавайки цените на суровия петрол. Иран вече изисква корабите да получат разрешение, за да преминат през протока — мярка, категорично отхвърлена от Вашингтон и няколко страни от региона. Техеран от своя страна заявява, че няма да има връщане към режима на свободно корабоплаване, който съществуваше преди войната.

Освен това Багаи заяви, че Иран ще отговори, ако агенцията за атомна енергия на ООН (МААЕ) приеме резолюция, насочена срещу Техеран. Той подчерта, че европейските страни, опитващи се да накарат органа на ООН да приеме резолюция срещу Иран, действат "ирационално", защото войната със САЩ е направила ядрените обекти недостъпни, отбелязва Ройтерс.