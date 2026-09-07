Странно: Фенове на аржентински шампион освиркаха Лео Меси

Странна ситуация се случи в мача от аржентинското първенство между Росарио Сентрал и Нюелс Олд Бойс. В този мач, както и във всеки друг от кръга, трябваше да бъде отдадена почит към Лионел Меси в 10-ата минута. Както е известно, през миналата седмица легендата обяви, че слага край на кариерата си в националния тим.
Some bonds in football run deeper than any rivalry. During the fierce Rosario derby between Rosario Central and Newell's Old Boys, play paused in the 10th minute for a nationwide tribute to Lionel Messi.— M 🇦🇷🧉 (@fcbmessiaddict) September 6, 2026
Right there on the pitch, Ángel Di María didn't hesitate to set club… pic.twitter.com/M1PxBEzhTb
Голяма част от феновете на Росарио обаче не аплодираха. Някои освиркваха почитта към Лео Меси и скандираха за друга аржентинска легенда - Анхел Ди Мария, който носи фланелката именно на Росарио.
Трябва да отбележим, че Меси е продукт на школата на Нюелс Олд Бойс. В отговор много фенове на Росарио започнаха да скандират „Фидео, Фидео“, какъвто е прякорът на Анхел Ди Мария. Росарио е шампион на Аржентина за 2025 г.
O Newell's, clube que revelou Messi vai jogar o clássico contra o Rosário Central com um patch e uma faixa de capitão especiais em homenagem a ele, após o anúncio de aposentadoria da seleção.— Luiz Carlos Largo (@LARGOESPN) September 6, 2026
"Obrigado Leo" é o que está estampado no patch e na faixa de capitão. https://t.co/sdjGgnnYne
Самият Ди Мария, който е голям приятел с Меси, не влезе в спора, аплодирайки през цялото време на почитта. Трябва да отбележим, че играчите на Нюелс Олд Бойс носеха специална емблема на фланелките си, именно за да почетат Лео Меси.
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