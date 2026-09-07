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Странно: Фенове на аржентински шампион освиркаха Лео Меси

Странно: Фенове на аржентински шампион освиркаха Лео Меси

7 Септември, 2026 12:30 691 0

  • росарио сентрал-
  • нюелс олд бойс-
  • лионел меси-
  • футбол-
  • аржентина-
  • фенове

Както е известно, през миналата седмица легендата обяви, че слага край на кариерата си в националния тим

Странно: Фенове на аржентински шампион освиркаха Лео Меси - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Странна ситуация се случи в мача от аржентинското първенство между Росарио Сентрал и Нюелс Олд Бойс. В този мач, както и във всеки друг от кръга, трябваше да бъде отдадена почит към Лионел Меси в 10-ата минута. Както е известно, през миналата седмица легендата обяви, че слага край на кариерата си в националния тим.

Голяма част от феновете на Росарио обаче не аплодираха. Някои освиркваха почитта към Лео Меси и скандираха за друга аржентинска легенда - Анхел Ди Мария, който носи фланелката именно на Росарио.

Трябва да отбележим, че Меси е продукт на школата на Нюелс Олд Бойс. В отговор много фенове на Росарио започнаха да скандират „Фидео, Фидео“, какъвто е прякорът на Анхел Ди Мария. Росарио е шампион на Аржентина за 2025 г.

Самият Ди Мария, който е голям приятел с Меси, не влезе в спора, аплодирайки през цялото време на почитта. Трябва да отбележим, че играчите на Нюелс Олд Бойс носеха специална емблема на фланелките си, именно за да почетат Лео Меси.


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