В света има само едно матово черно Ferrari Enzo и сега можете да си го купите

Единственото по рода си Ferrari Enzo в цвят Nero Opaco излязло от завода се готви да смени собствеността си. С шаси номер 136069, този шедьовър от Маранело от 2004 година представлява абсолютна аномалия в света на италианските екзотични автомобили. По време на ограничената серия от 400 бройки на Enzo, произведени между 2002 и 2004 година, Ferrari строго наложи консервативна цветова палитра, доминирана от традиционните Rosso Corsa, Giallo Modena и стандартното лъскаво Nero. За практически всеки клиент, който поиска персонализирано матово покритие за този емблематичен хиперкар, от Маранело последва незабавен отказ. Въпреки това кралското семейство на Бруней – най-влиятелният клиент на Ferrari от онова време – се възползва от изключителните си връзки, за да си осигури еднократно изключение, като убеди фабриката да предприеме сложен, експериментален многоетапен процес на боядисване, който никога не е бил повтарян за нито един друг модел от гамата.

Получената „тройно черна“ спецификация обгръща композитната каросерия на Кен Окуяма, вдъхновена от Formula 1, в незабележимо, поглъщащо светлината матово покритие, съчетано с интериор от кожа в цвят Nero, подчертан от контрастиращи червени (Rosso) уреди и големи състезателни седалки. След като напуска цеха в Маранело през октомври 2004 година, автомобилът първоначално е съхраняван в лондонската резиденция на кралското семейство – често забелязван да се движи из Мейфър, Найтсбридж и Хемпстед – преди да бъде преместен в Азиатско-тихоокеанския регион. През 2022 година, след неуспешен опит на предишния собственик да полира деликатния матов лак, шаси 136069 е изпратено обратно в Европа за цялостен козметичен ремонт на стойност 110 000 евро, извършен от Carrozzeria Zanasi – официалният партньор на Ferrari за реставрация. Zanasi пребоядисва колата с изключителна прецизност в оригиналния ѝ фабричен цвят Nero Opaco, подменя остарелите превключватели и стъклени панели и осигурява пълна сертификация по „Червената книга“ на Ferrari Classiche, потвърждаваща, че номерата на колата съвпадат с тези на фабриката.

Под тъмната си външна обвивка Enzo запазва чистата си, неподправена механична конструкция. В центъра на 1 365-килограмовото шаси от въглеродни влакна е разположен атмосферният 6,0-литров V12 Tipo F140 B, генериращ 651 конски сили. Силата се предава чрез шестстепенна електрохидравлична автоматизирана ръчна скоростна кутия „F1“, способна да сменя предавките за 150 милисекунди, ускорявайки хиперколата от 0 до 100 км/ч за 3,3 секунди и достигайки максимална скорост от 320 км/ч, докато карбон-керамичните спирачки Brembo осигуряват спирачна сила, подходяща за писта. С пробег от едва 5 730 километра от фабриката и след като е преминал през пълно механично обслужване от оторизирани специалисти – включително нов съединител, горивни помпи и гарнитури на капака на клапаните – този уникален екземпляр, изработен по кралска поръчка, се завръща на пазара на фона на безпрецедентен скок в цените на модела. С цени на стандартните модели, надхвърлящи 10 милиона евро, и рекордни продажби, шаси 136069 вероятно е на път да постави рекорд за модела при предлагането си на търг.