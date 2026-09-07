Фиорентина официално остана без треньор

Фиорентина уволни треньора си Фабио Гросо след катастрофалния старт на сезона в Серия А. "Виолетовите" записаха три загуби в първите си три мача от сезона. Друга от причините за решението е напрежение между Гросо и директора Фабио Паратичи.

Фабио Гросо застана начело на Фиорентина през лятото след силен период в Сасуоло. Тимът от Флоренция инвестира доста средства в трансфери, но това не дава очаквания резултат до момента. Тимът започна сезона със загуба с 0:4 от Рома, последвана от такава с 0:3 от Фрозиноне. През изминалия уикенд "виолетовите" допуснаха обрат за 1:2 от Торино.

В следващия кръг Фиорентина ще бъде гост на Венеция.

ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. pic.twitter.com/EKIpk5r8yt — ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 6, 2026