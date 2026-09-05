Смръдня на канабис ядоса Сабаленка по време на мач

Арина Сабаленка се класира за следващия кръг на US Open, но двубоят ѝ срещу Камилла Рахимова беше запомнен и с доста необичаен проблем. Световната №1 се оплака на съдията, че от трибуните идва силна миризма на канабис, предава Reuters. Беларуската тенисистка успя да запази концентрация и спечели мача, но необичайната ситуация очевидно я е разсеяла. Канабисът е легален в щата Ню Йорк, но Сабаленка даде да се разбере, че според нея подобни разсейващи фактори нямат място около тенис кортовете.

Случката се превърна в един от любопитните моменти от турнира, който иначе протича при изключително високи температури и огромен зрителски интерес. Сабаленка продължава защитата на титлата си и остава сред основните фаворитки за трофея.