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Смръдня на канабис ядоса Сабаленка по време на мач

Смръдня на канабис ядоса Сабаленка по време на мач

5 Септември, 2026 11:54 825 11

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Канабисът е легален в щата Ню Йорк

Смръдня на канабис ядоса Сабаленка по време на мач - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Арина Сабаленка се класира за следващия кръг на US Open, но двубоят ѝ срещу Камилла Рахимова беше запомнен и с доста необичаен проблем. Световната №1 се оплака на съдията, че от трибуните идва силна миризма на канабис, предава Reuters. Беларуската тенисистка успя да запази концентрация и спечели мача, но необичайната ситуация очевидно я е разсеяла. Канабисът е легален в щата Ню Йорк, но Сабаленка даде да се разбере, че според нея подобни разсейващи фактори нямат място около тенис кортовете.

Случката се превърна в един от любопитните моменти от турнира, който иначе протича при изключително високи температури и огромен зрителски интерес. Сабаленка продължава защитата на титлата си и остава сред основните фаворитки за трофея.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Верно ли бе

    8 0 Отговор
    Това си е нормално в домът на демокрацията.

    Коментиран от #2

    12:02 05.09.2026

  • 2 О, Морес

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Верно ли бе":

    И гъста мрежа пе...си,там им викат Ге Йове.Силно увредено общество,по нашенските стандарти,нищо ,че са богати.Богати,ама развалени.

    12:11 05.09.2026

  • 3 Наблюдател

    6 0 Отговор
    Канабис може, тютюн не. Такива са правилата днес. Канабисът е лекарство, а също и забавление, обявено е официално. Правете си изводите.

    Коментиран от #6, #7

    12:16 05.09.2026

  • 4 Пустиня(к)

    3 1 Отговор
    На смръднята й викаме "воня" у наше село.

    12:19 05.09.2026

  • 5 А изводът е:

    4 1 Отговор
    Замаян народ лесно се управлява. Пък ако някой трябва да мисли, вече има AI.

    12:20 05.09.2026

  • 6 Тютюна

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    е вреден

    12:22 05.09.2026

  • 7 Наркоман

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Наблюдател":

    Ето, а на мен тъпите куки не ми вярват като им казвам, че не се дрогирам, а се лекувам.

    12:36 05.09.2026

  • 8 Анонимен

    1 0 Отговор
    Може би искате да кажете "миризма" (в заглавието)?

    12:42 05.09.2026

  • 9 Ниц ма како

    0 1 Отговор
    И какво търси в тази лоша страна префърцунката.

    12:42 05.09.2026

  • 10 Сандо

    0 0 Отговор
    Много лошо ги възпитава този лош Батька в Беларусия.Че и капризни са,може би иска да и мирише на Шанел №5?Май излезе още една причина за нови санкции?

    12:44 05.09.2026

  • 11 От къде знае каква е миризмата?

    0 0 Отговор
    Явно познава отлично миризмата на канабис.

    12:45 05.09.2026

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