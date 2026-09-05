Смръдня на канабис ядоса Сабаленка по време на мач

Арина Сабаленка се класира за следващия кръг на US Open, но двубоят ѝ срещу Камилла Рахимова беше запомнен и с доста необичаен проблем. Световната №1 се оплака на съдията, че от трибуните идва силна миризма на канабис, предава Reuters. Беларуската тенисистка успя да запази концентрация и спечели мача, но необичайната ситуация очевидно я е разсеяла. Канабисът е легален в щата Ню Йорк, но Сабаленка даде да се разбере, че според нея подобни разсейващи фактори нямат място около тенис кортовете.
Случката се превърна в един от любопитните моменти от турнира, който иначе протича при изключително високи температури и огромен зрителски интерес. Сабаленка продължава защитата на титлата си и остава сред основните фаворитки за трофея.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Верно ли бе
Коментиран от #2
12:02 05.09.2026
2 О, Морес
До коментар #1 от "Верно ли бе":И гъста мрежа пе...си,там им викат Ге Йове.Силно увредено общество,по нашенските стандарти,нищо ,че са богати.Богати,ама развалени.
12:11 05.09.2026
3 Наблюдател
Коментиран от #6, #7
12:16 05.09.2026
4 Пустиня(к)
12:19 05.09.2026
5 А изводът е:
12:20 05.09.2026
6 Тютюна
До коментар #3 от "Наблюдател":е вреден
12:22 05.09.2026
7 Наркоман
До коментар #3 от "Наблюдател":Ето, а на мен тъпите куки не ми вярват като им казвам, че не се дрогирам, а се лекувам.
12:36 05.09.2026
8 Анонимен
12:42 05.09.2026
9 Ниц ма како
12:42 05.09.2026
10 Сандо
12:44 05.09.2026
11 От къде знае каква е миризмата?
12:45 05.09.2026