Гран При на Испания: Пълна уикенд програма на пистата „Мадринг“

Формула 1 се насочва към единствената си изцяло нова дестинация за 2026 година, а именно пистата „Мадринг“ в испанската столица Мадрид. Тук може да намерите програмата на уикенда за Гран При на Испания, който ще включва още Формула 2 с Никола Цолов и финалният кръг за сезона във Формула 3, който ще бъде двоен. Всички часове са в българско време.
Петък (11 септември):
10:55 часа – Формула 3 тренировка
12:05 часа – Формула 2 тренировка
14:30 часа – Формула 1 първа тренировка
16:00 часа – Формула 2 квалификация
18:00 часа – Формула 1 втора тренировка
19:25 часа – Формула 3 първа квалификация
19:55 часа – Формула 3 втора квалификация
Събота (12 септември):
12:05 часа – Формула 3 спринт (16 обиколки)
13:30 часа – Формула 1 трета тренировка
15:15 часа – Формула 2 спринт (23 обиколки)
17:00 часа – Формула 1 квалификация
19:00 часа – Формула 3 първо основно състезание (19 обиколки)
Неделя (13 септември):
10:45 часа – Формула 3 второ основно състезание (19 обиколки)
12:25 часа – Формула 2 основно състезание (32 обиколки)
16:00 часа – Формула 1 състезание (57 обиколки)
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