Никола Цолов: Има дни като тези, приемаме ги, вдигаме главата и продължаваме

Българската гордост в автомобилните спортове - Никола Цолов, имаше труден уикенд на легендарната писта „Монца“. Българския лъв взе едва 10 точки от двете състезания на италианското трасе, след като се класира съответно пети и седми в спринта и основното състезание.

Въпреки това Цолов запази лидерската си позиция в генералното класиране във Формула 2 преди финалните четири кръга за сезона. Преди тях пилотът на Кампос има аванс от 11 точки пред втория Рафаел Камара и 30 пред Габриеле Мини.

„Като цяло беше труден уикенд в "Монца". Липсваше темпо повече от обичайното и бях върнат назад след наказанията. Има дни като тези, приемаме ги, вдигаме главата и продължаваме. Все още съм начело и ще дам всичко от себе си, за да се върна по-силен отвсякога в Мадрид. Благодаря на отбора за усилията“, написа Българския лъв.