Новини
Спорт »
Бг футбол »
Никола Цолов: Има дни като тези, приемаме ги, вдигаме главата и продължаваме

Никола Цолов: Има дни като тези, приемаме ги, вдигаме главата и продължаваме

7 Септември, 2026 12:59 558 2

  • никола цолов-
  • формула 2-
  • спорт-
  • монца

Българския лъв взе едва 10 точки от двете състезания на италианското трасе, след като се класира съответно пети и седми в спринта и основното състезание

Никола Цолов: Има дни като тези, приемаме ги, вдигаме главата и продължаваме - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българската гордост в автомобилните спортове - Никола Цолов, имаше труден уикенд на легендарната писта „Монца“. Българския лъв взе едва 10 точки от двете състезания на италианското трасе, след като се класира съответно пети и седми в спринта и основното състезание.

Въпреки това Цолов запази лидерската си позиция в генералното класиране във Формула 2 преди финалните четири кръга за сезона. Преди тях пилотът на Кампос има аванс от 11 точки пред втория Рафаел Камара и 30 пред Габриеле Мини.

„Като цяло беше труден уикенд в "Монца". Липсваше темпо повече от обичайното и бях върнат назад след наказанията. Има дни като тези, приемаме ги, вдигаме главата и продължаваме. Все още съм начело и ще дам всичко от себе си, за да се върна по-силен отвсякога в Мадрид. Благодаря на отбора за усилията“, написа Българския лъв.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 САМО ТЪПИТЕ БЪЛГАРИ СИ МИСЛЯТ

    3 0 Отговор
    Че винаги можеш да си НОМЕР 1 в големия спорт.

    13:06 07.09.2026

  • 2 АФтуро

    0 1 Отговор
    А какво казва СтоПичков по въпросо?
    Нали си мууууу фенка

    13:37 07.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове