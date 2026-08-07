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Силна подкрепа за Инфантино от Африка

Силна подкрепа за Инфантино от Африка

7 Август, 2026 11:29 685 6

  • каф-
  • африканската футболна конфедерация-
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  • футбол

КАФ обединява 54 от 211-те асоциации членки на ФИФА и представлява мощен електорален блок, който до голяма степен подкрепя Инфантино от встъпването му в длъжност през 2016 г.

Силна подкрепа за Инфантино от Африка - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Изпълнителният комитет на Африканската футболна конфедерация (КАФ) единодушно потвърди подкрепата си за президента на ФИФА Джани Инфантино в четвъртък, заемайки позиция, противоположна на колегите си от Европа, Северна Америка и Азия.

В деня, в който УЕФА обяви, че се ангажира да бойкотира бъдещи световни първенства на всички нива, докато Инфантино е на поста, висшият ръководен орган на КАФ застана на страната на президента на ФИФА в стремежа му за преизбиране през март следващата година.

КАФ обединява 54 от 211-те асоциации членки на ФИФА и представлява мощен електорален блок, който до голяма степен подкрепя Инфантино от встъпването му в длъжност през 2016 г.

„Изпълнителният комитет на КАФ единодушно препотвърди подкрепата си за президента на ФИФА Джани Инфантино и му благодари за подкрепата за африканския футбол през годините“, се казва в изявление на конфедерацията.

Президентът на КАФ Патрис Мотсепе приветства обещанието на ФИФА да преразгледа процесите, довели до полемиката, която предизвика най-острия бунт по време на мандата на Инфантино. Тогава националните федерации се оплакаха, че са били пренебрегнати относно изоставеното предложение за продажба на част от търговското бъдеще на Световното първенство.

„КАФ приветства и подкрепя „Съвместната актуализация“ от президента на ФИФА Джани Инфантино и генералния секретар Матиас Графстрьом“, заяви Мотсепе, но подчерта необходимостта от добро управление и прозрачност в световния футбол.

„Ние сме решени да продължим да работим заедно с ФИФА, нейните асоциации членки, другите футболни конфедерации и заинтересовани страни, за да гарантираме и спазваме най-добрите световни практики за управление, надлежен процес и прозрачност, както и да допринасяме за развитието и растежа на футбола в световен мащаб.“

Подкрепата на КАФ ще донесе известно облекчение за Инфантино, който се сблъска с почти всеобщо осъждане заради проваления си план за създаване на предприятието „ФИФА Форвард“ (ФФЕ) и продажба на търговските права на Световното първенство.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 фергюсън

    16 0 Отговор
    Явно е ,че този им е купил по няколко камиона с банана !!

    11:37 07.08.2026

  • 2 аха

    11 0 Отговор
    Всички знаят, колко са гладни и корумпирани африканците, така че "подкрепата" за Инфантилино ясно, как се е оформила?

    Коментиран от #3

    11:53 07.08.2026

  • 3 Сила

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "аха":

    Така навремето Батето винаги печелеше с гласовете на "селските групи" в БФС ...
    Вуцов ги събираше на банкет и после гласуваха неизменно за Славков , за по едно печено агне и няколко кила ракия !!!

    Коментиран от #4

    12:08 07.08.2026

  • 4 ей, селинджър

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    "БЪРЖЕ" да се връщаш на село, виж какви неща помниш докато са те ритали на селския стадион. Какво постигна като дойде в града, освен да донесеш селяндурските мурафети?!

    Коментиран от #6

    12:25 07.08.2026

  • 5 Добре

    2 0 Отговор
    Да си направят световно с африкански отбори а другата част на света да си играе друго световно.

    13:08 07.08.2026

  • 6 Сила

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "ей, селинджър":

    Чобанинооооо , бегай бърже дома , земай филия с мас и глава лук и почвай да търчиш по къра след овцете ....бос , щото сините гуменетки от 2 лева се скъсаха а в Селкопа нема докарана стока.....

    13:16 07.08.2026

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