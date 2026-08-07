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Стефан Цанев на 90 г.: Поетът, който превърна свободата в своя литературна кауза

Стефан Цанев на 90 г.: Поетът, който превърна свободата в своя литературна кауза

7 Август, 2026 11:55 882 20

  • стефан цанев-
  • рожден ден-
  • юбилей

Вижте подробности от биографията на поета

Стефан Цанев на 90 г.: Поетът, който превърна свободата в своя литературна кауза - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Един от най-ярките гласове в съвременната българска литература – поетът, писател и драматург Стефан Цанев, навършва днес, 7 август, 90 години. Роден през 1936 г. в русенското село Червена вода, той оставя след себе си творчество, което вече повече от шест десетилетия провокира, спори с историята и защитава свободата на словото, пише БТА.

Юбилеят намира Цанев далеч от ролята на мълчалив класик. Само ден преди рождения си ден той отново говори публично за поезията, свободата и промените, които неговото поколение въвежда в българската литература.

„Гордея се, че със свободния стих променихме стила на българската поезия“, казва писателят във Варна.

Цанев завършва журналистика в Софийския университет през 1959 г., а по-късно учи драматургия в Москва. Професионалният му път преминава през киното и редица от водещите български театри – Сатиричния театър, Театър 199, Театър „София“, Драматичния театър в Пловдив и Театър „Българска армия“.

През десетилетията той изгражда огромно и жанрово разнообразно творчество. Автор е на повече от 50 книги – поезия, проза, есета, историческа публицистика и драматургия, както и на над 30 пиеси. Сред най-популярните му произведения са романът „Мравки и богове“, четиритомните „Български хроники“, „Анини приказки“, както и пиесите „Процесът против богомилите“, „Тайната вечеря на дякона Левски“, „Величието и падението на Стефан Стамболов“, „Другата смърт на Жана д'Арк“, „Духът на поета“ и „Плач на ангел“.

Особено място в творчеството му заема българската история. Вместо да я представя като поредица от непоклатими митове, Цанев често я превръща в поле за морални въпроси – за властта, предателството, героизма, компромиса и личната отговорност. Именно този подход превръща „Български хроники“ в едно от най-четените му произведения, а историческите му пиеси продължават да се появяват на театралните сцени.

По повод 90-годишнината му излиза и сборникът „Носете си новите дрехи, момчета! Избрани стихове 1956–2026“, който събира текстове от седем десетилетия творчески път.

В Русе юбилеят е отбелязан и с документална изложба, посветена на живота и литературното му наследство.

Свободата остава централната дума в публичния и литературния образ на Стефан Цанев. В разговор по повод своята 90-годишнина той припомня, че за неговото поколение най-важното е било именно присъствието на думата „свобода“ в стиховете. Днес обаче гледа към постигнатото и с характерната си критичност, признавайки колко различна може да изглежда мечтаната свобода, когато бъде превърната в ежедневна реалност.

На 90 години Стефан Цанев остава не просто свидетел на няколко различни епохи в българската култура, а един от авторите, които постоянно ги подлагат на съмнение. И вероятно именно в това се крие устойчивостта на неговото творчество – то рядко предлага удобни отговори, но почти винаги задава неудобните въпроси.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Калмук

    6 16 Отговор
    Наистина голям писате, писател за мислещите. А "Български хроники" е задължително четиво за всеки българин, особено за онези от Безмер, които развяват червени парцали.

    12:05 07.08.2026

  • 2 Мнение

    9 5 Отговор
    Думи,думи,думи.... Много писал,малко казал!

    12:11 07.08.2026

  • 3 Българин

    16 5 Отговор
    Още един син соросоид, дето за една чепка банани продаде НРБ и всичко, в което се е бил клел!

    12:19 07.08.2026

  • 4 Казуар

    8 3 Отговор
    Като върл живковист беше голям душманин на демокрацията, ругаеше Иван Костов опасяваше се както и други като него да не му олекне паницата.

    12:23 07.08.2026

  • 5 осраински

    8 3 Отговор
    Одеса е руска била е окупирана от бандерите Сега тоже е руска.Слава на РУСИЯ

    12:25 07.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 осраински

    9 2 Отговор
    ТОЯ не го знам и съм доволен

    12:27 07.08.2026

  • 8 БГтур

    15 0 Отговор
    Чел съм с удоволствие хрониките, но Цанев е класически ветропоказател, където духа на паричка и си обръща перото натам.

    12:30 07.08.2026

  • 9 Ники

    6 0 Отговор
    За този или добро или нищо

    Коментиран от #12

    12:39 07.08.2026

  • 10 Мнение

    9 0 Отговор
    И да,взел се е много на сериозно дедика! Шекспир ряпа да яде пред него! Прочетете нещо от него и ще се убедите в празнодумието му!

    12:39 07.08.2026

  • 11 Мата Харитонова

    9 2 Отговор
    Дали в хрониките му пише как един бандит се търкаля върху кюлчета и виолетови банкноти

    12:43 07.08.2026

  • 12 Мнение

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ники":

    Ники, какво добро да кажа за този, освен че е нищожество!

    12:43 07.08.2026

  • 13 Перо

    10 0 Отговор
    Фурнаджийска лопата на 90!

    12:45 07.08.2026

  • 14 През 1985 г.в НДК

    8 0 Отговор
    Стефан Цанев представяне поетични хроники " Младият Маркс"
    Голям поет който се продаде на демократите

    12:52 07.08.2026

  • 15 бкп

    3 1 Отговор
    Комунистически вампир.

    13:22 07.08.2026

  • 16 Граф Шахински

    5 1 Отговор
    Великолепен образец на разминаване между писател и човек. До този извод съм стигнал след многобройните ми срещи с него. Той знае мнението ми.

    13:33 07.08.2026

  • 17 просто един

    4 1 Отговор
    Лицемер. Нагаждач и уреждач.

    13:37 07.08.2026

  • 18 Павел Пенев

    3 1 Отговор
    Един добре прикрит монархо фашист няма право да говори за свобода.

    14:05 07.08.2026

  • 19 Всички Знаем !

    2 0 Отговор
    Как се ставаше Голам !

    По Времето На Социализма !

    После !

    Също !

    15:17 07.08.2026

  • 20 Лично мнение

    1 0 Отговор
    "голям интелектуалец" и "голям писател" ....................

    16:10 07.08.2026