Стефан Цанев на 90 г.: Поетът, който превърна свободата в своя литературна кауза

Един от най-ярките гласове в съвременната българска литература – поетът, писател и драматург Стефан Цанев, навършва днес, 7 август, 90 години. Роден през 1936 г. в русенското село Червена вода, той оставя след себе си творчество, което вече повече от шест десетилетия провокира, спори с историята и защитава свободата на словото, пише БТА.

Юбилеят намира Цанев далеч от ролята на мълчалив класик. Само ден преди рождения си ден той отново говори публично за поезията, свободата и промените, които неговото поколение въвежда в българската литература.

„Гордея се, че със свободния стих променихме стила на българската поезия“, казва писателят във Варна.

Цанев завършва журналистика в Софийския университет през 1959 г., а по-късно учи драматургия в Москва. Професионалният му път преминава през киното и редица от водещите български театри – Сатиричния театър, Театър 199, Театър „София“, Драматичния театър в Пловдив и Театър „Българска армия“.

През десетилетията той изгражда огромно и жанрово разнообразно творчество. Автор е на повече от 50 книги – поезия, проза, есета, историческа публицистика и драматургия, както и на над 30 пиеси. Сред най-популярните му произведения са романът „Мравки и богове“, четиритомните „Български хроники“, „Анини приказки“, както и пиесите „Процесът против богомилите“, „Тайната вечеря на дякона Левски“, „Величието и падението на Стефан Стамболов“, „Другата смърт на Жана д'Арк“, „Духът на поета“ и „Плач на ангел“.

Особено място в творчеството му заема българската история. Вместо да я представя като поредица от непоклатими митове, Цанев често я превръща в поле за морални въпроси – за властта, предателството, героизма, компромиса и личната отговорност. Именно този подход превръща „Български хроники“ в едно от най-четените му произведения, а историческите му пиеси продължават да се появяват на театралните сцени.

По повод 90-годишнината му излиза и сборникът „Носете си новите дрехи, момчета! Избрани стихове 1956–2026“, който събира текстове от седем десетилетия творчески път.

В Русе юбилеят е отбелязан и с документална изложба, посветена на живота и литературното му наследство.

Свободата остава централната дума в публичния и литературния образ на Стефан Цанев. В разговор по повод своята 90-годишнина той припомня, че за неговото поколение най-важното е било именно присъствието на думата „свобода“ в стиховете. Днес обаче гледа към постигнатото и с характерната си критичност, признавайки колко различна може да изглежда мечтаната свобода, когато бъде превърната в ежедневна реалност.

На 90 години Стефан Цанев остава не просто свидетел на няколко различни епохи в българската култура, а един от авторите, които постоянно ги подлагат на съмнение. И вероятно именно в това се крие устойчивостта на неговото творчество – то рядко предлага удобни отговори, но почти винаги задава неудобните въпроси.