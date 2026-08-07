Челси се разбра и привлича испански ляв бек

Челси договори привличането на още едно ново попълнение. "Сините" се договориха с Райо Валекано за левия бек Пеп Чавария. 28-годишният бранител ще бъде заместник на продадения в Реал Мадрид Марк Кукурея.

Лондончани ще платят 19 милиона евро за правата на защитника. В договора между двата клуба има бонуси на стойност още 2 млн. евро, пише Фабрицио Романо.

В следващите часове Чавария ще премине медицински прегледи и ще подпише договор с Челси.

Защитникът е играл още за Фигуерес, Олот и Сарагоса.