Новини
Спорт »
Световен футбол »
Челси се разбра и привлича испански ляв бек

Челси се разбра и привлича испански ляв бек

7 Август, 2026 11:59 664 0

  • челси-
  • футбол-
  • райо валекано-
  • пеп чавария

Лондончани ще платят 19 милиона евро за правата на защитника

Челси се разбра и привлича испански ляв бек - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Челси договори привличането на още едно ново попълнение. "Сините" се договориха с Райо Валекано за левия бек Пеп Чавария. 28-годишният бранител ще бъде заместник на продадения в Реал Мадрид Марк Кукурея.

Лондончани ще платят 19 милиона евро за правата на защитника. В договора между двата клуба има бонуси на стойност още 2 млн. евро, пише Фабрицио Романо.

В следващите часове Чавария ще премине медицински прегледи и ще подпише договор с Челси.

Защитникът е играл още за Фигуерес, Олот и Сарагоса.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове