Младежки национал на България с нов отбор в Италия

Младежкият национал на България Димитър Папазов ще има нов отбор през предстоящия сезон. 20-годишният ляв бек ще премине под наем от Болоня в третодивизионния италиански Перуджа, съобщава Gong.bg.

След края на кампанията Папазов ще се завърне в редиците на "рособлу".

През последните два сезона Димитър Папазов беше част от Примаверата на Болоня, където изигра 72 мача. През новия сезон той ще трупа опит в мъжкия футбол в Италия.

Димитър Папазов е юноша на Ботев Пловдив, откъдето премина в Болоня.