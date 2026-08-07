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Младежки национал на България с нов отбор в Италия

Младежки национал на България с нов отбор в Италия

7 Август, 2026 12:29 698 0

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След края на кампанията Папазов ще се завърне в редиците на "рособлу"

Младежки национал на България с нов отбор в Италия - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Младежкият национал на България Димитър Папазов ще има нов отбор през предстоящия сезон. 20-годишният ляв бек ще премине под наем от Болоня в третодивизионния италиански Перуджа, съобщава Gong.bg.

След края на кампанията Папазов ще се завърне в редиците на "рособлу".

През последните два сезона Димитър Папазов беше част от Примаверата на Болоня, където изигра 72 мача. През новия сезон той ще трупа опит в мъжкия футбол в Италия.

Димитър Папазов е юноша на Ботев Пловдив, откъдето премина в Болоня.


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