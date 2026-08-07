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Новият Mercedes GLS вече се предлага у нас. Ето колко струва

Новият Mercedes GLS вече се предлага у нас. Ето колко струва

7 Август, 2026 13:01 1 371 4

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Кросоувърът започва от 110 990 евро с ДДС

Новият Mercedes GLS вече се предлага у нас. Ето колко струва - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

След като по-рано тази година Mercedes представи обновените версии на GLS в стандартната му форма, както и най-наточените AMG и Maybach модификации, сега моделът официално стъпва на българския пазар с начална цена от 110 990 евро с ДДС за най-базовия модел с дизелов двигател и обозначение 350d 4Matic. При него под капака работи 3.0-литров мотор със системна мощност от 313 конски сили.

Следващият по редицата е GLS 450 4Matic с начална цена от 114 170 евро и мощност от 381 конски сили. По-мощната дизелова версия в модификация 450d 4Matic започва от 115 670 евро и предлага 367 конски сили за сумата от 115 670 евро, докато най-мощната бензинова версия в стандартните модификации разполага с 537 конски сили в модификация 580 4 Matic и базова цена от 138 050 евро.

Новият Mercedes GLS вече се предлага у нас. Ето колко струва

Наточеният GLS 63 4Matic+ се предлага за 185 130 евро като разполага с 612 конски сили от 4.0-литровия осмак, а Maybach GLS 680 запазва същата конфигурация на задвижване, но с пренастройки на окачването и трансмисията към по-меко шофиране за 188 010 евро.

Новият Mercedes GLS вече се предлага у нас. Ето колко струва

Най-забележимата визуална промяна отвън и при трите модификации е мотивът „звезден модел“, с по-голяма решетка, в която е вградена осветена централна звезда, и нови фарове, които интегрират фини звездни графики във вътрешната си част. Отзад задните светлини са по-тънки и сега включват триизмерни звездни мотиви, свързани с нова черна декоративна лайсна, която модернизира задния профил.

Новият Mercedes GLS вече се предлага у нас. Ето колко струва

Интериорът на цялата гама е претърпял пълна цифрова трансформация, за да се приведе в съответствие с най-новите флагмански седани на марката. Централно място заема новият стандартен MBUX Superscreen – огромен стъклен панел, в който са вградени три отделни 12,3-инчови дисплея, обхващащи цялото табло. Тази промяна в хардуера налага пълно препроектиране на вентилационните отвори и включването на най-новата операционна система на Mercedes-Benz (MB.OS), която разполага с виртуален асистент, подобрен с изкуствен интелект, способен да запомня индивидуалните навици на водача. Технологията се допълва от нови дървени облицовки „Natural Grain“ и значително по-мощна 3D съраунд система Burmester с 15 високоговорителя, която вече включва два специални високоговорителя в тавана за по-завладяващо Dolby Atmos преживяване.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тази

    6 5 Отговор
    Катафалка никога не съм я харесвал. Предпочитам GLE, по къса и спортна, но и достатъчно луксозна.

    13:12 07.08.2026

  • 2 Интерестно

    7 4 Отговор
    Не ги карат много, чупливи ли са нещо що ли

    13:14 07.08.2026

  • 3 Копейкин

    6 5 Отговор
    Не е ли роско, не ми го хфали

    13:17 07.08.2026

  • 4 Ханс Дитрих

    5 3 Отговор
    Това е по вече от Ферари Берлинео , да си карат скъпия боклук

    13:24 07.08.2026