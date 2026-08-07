Бивш вратар на Локо Пловдив преминава в Лил

Бившият вратар на Локомотив Пловдив Мори Диау ще премине в Лил, съобщава Foot Mercato. 33-годишният национал на Сенегал, който игра и на Мондиал 2026, ще премине медицински прегледи и ще подпише с "кучетата".
През миналия сезон Диау беше част от Льо Авър. В Лил той ще се конкурира за титулярно място с Берке Йозер.
🚨 Mory Diaw, Lille için sağlık kontrolünden geçecek! (Foot Mercato)— Spor Depor (@spordepormedya) August 6, 2026
Berke Özer'in kale bölgesindeki rekabeti artacak. pic.twitter.com/TLx7cKhnU3
Мори Диау записа 6 мача за Локомотив Пловдив през 2017 година. Той дойде на "Лаута" от португалския Мафра. Вратарят е играл още за втория отбор на ПСЖ, Юнайтед Цюрих, Лозана, Клермон и Роде.
За националния отбор на Сенегал има 8 мача.
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