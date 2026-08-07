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Бивш вратар на Локо Пловдив преминава в Лил

Бивш вратар на Локо Пловдив преминава в Лил

7 Август, 2026 12:59 639 0

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През миналия сезон Диау беше част от Льо Авър

Бивш вратар на Локо Пловдив преминава в Лил - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият вратар на Локомотив Пловдив Мори Диау ще премине в Лил, съобщава Foot Mercato. 33-годишният национал на Сенегал, който игра и на Мондиал 2026, ще премине медицински прегледи и ще подпише с "кучетата".

През миналия сезон Диау беше част от Льо Авър. В Лил той ще се конкурира за титулярно място с Берке Йозер.

Мори Диау записа 6 мача за Локомотив Пловдив през 2017 година. Той дойде на "Лаута" от португалския Мафра. Вратарят е играл още за втория отбор на ПСЖ, Юнайтед Цюрих, Лозана, Клермон и Роде.

За националния отбор на Сенегал има 8 мача.


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