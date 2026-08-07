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Бившата съпруга на Джони Деп - Ванеса Паради, отново остана сама

Бившата съпруга на Джони Деп - Ванеса Паради, отново остана сама

7 Август, 2026 12:58 1 218 6

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  • самюел беншетри

Певицата и актриса обяви раздялата с досегашния си партньор след 10 години връзка

Бившата съпруга на Джони Деп - Ванеса Паради, отново остана сама - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Френската певица и актриса Ванеса Паради и режисьорът и писател Самюел Беншетри обявиха раздялата си след близо десет години съвместен живот и осем години брак.

Новината беше потвърдена на 6 август чрез представител на 53-годишната Ванеса Паради. В краткото изявление се посочва, че решението е взето по взаимно съгласие и че двамата запазват „уважението и привързаността“, които продължават да изпитват един към друг. Повече подробности за причините за раздялата не бяха разкрити.

Ванеса Паради и Самюел Беншетри започнаха връзката си около 2016 г., след като работиха заедно по филма „Chien“, режисиран от Беншетри. Двамата сключиха брак на 30 юни 2018 г. на дискретна церемония в малкото градче Сен Симеон край Париж, в присъствието на близки приятели и членове на семейството.

Раздялата идва в активен професионален период за Ванеса Паради. Певицата, която придоби международна популярност още като тийнейджър с хита „Joe le taxi“, през 2025 г. се завърна с нова музика, включително песента „Le retour des beaux jours“. Освен успешната си музикална кариера тя има значимо присъствие и във френското кино, включително с филми като „Noce Blanche“, „La Fille sur le pont“ и романтичната комедия „Сърцеразбивач“.

Самюел Беншетри е утвърден френски режисьор, сценарист, драматург и писател. Сред по-известните му филми са „J'ai toujours rêvé d'être un gangster“, „Asphalte“ и „Chien“. Той е автор и на редица романи и театрални произведения.

Преди брака си със Самюел Беншетри Ванеса Паради имаше 14-годишна връзка с американския актьор Джони Деп. Двамата се разделиха през 2012 г. и имат две деца, актрисата и модел Лили-Роуз Деп и Джак Деп.

До момента нито Ванеса Паради, нито Самюел Беншетри са направили лично публично изявление извън официалното съобщение за раздялата.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 жолетакси

    6 1 Отговор
    не че деп е некъв убавец ама тая набедената за певачка редкозъба френска никaквицa хептен на нищо не докарваше и като млада пък сега хептен

    13:00 07.08.2026

  • 2 щурецъ

    1 2 Отговор
    актрисата и моделКА Лили-Роуз Деп

    13:30 07.08.2026

  • 3 Биби

    1 1 Отговор
    Коги бехме ергеня колко лъскахме бастуна на туй френското кьорпенце деа! Сеги одново сме с бастуна ма само го носиме, не смееме да се облегаме одгоре мо шо че се сгъне и че фанеме тротоарната! Внетен ли сме?

    13:38 07.08.2026

  • 4 Факт

    1 0 Отговор
    Една наивна песничка има горката.Писана е за 3-та група на детската градина.

    15:23 07.08.2026

  • 5 А ГА Ю

    0 0 Отговор
    И аз съм в детската градина. Учителка съм там.

    15:29 07.08.2026

  • 6 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    Добре че бившият на Ванеса е Джони Деп та да се споменава и до днес в жълтата преса.Що се отнася до нейната кариера е кръгла нула като артиска в филм и с една банална песен боза за времето си днес е забравена ,младото поколение не я познава .

    15:30 07.08.2026