Бившата съпруга на Джони Деп - Ванеса Паради, отново остана сама

Френската певица и актриса Ванеса Паради и режисьорът и писател Самюел Беншетри обявиха раздялата си след близо десет години съвместен живот и осем години брак.

Новината беше потвърдена на 6 август чрез представител на 53-годишната Ванеса Паради. В краткото изявление се посочва, че решението е взето по взаимно съгласие и че двамата запазват „уважението и привързаността“, които продължават да изпитват един към друг. Повече подробности за причините за раздялата не бяха разкрити.

Ванеса Паради и Самюел Беншетри започнаха връзката си около 2016 г., след като работиха заедно по филма „Chien“, режисиран от Беншетри. Двамата сключиха брак на 30 юни 2018 г. на дискретна церемония в малкото градче Сен Симеон край Париж, в присъствието на близки приятели и членове на семейството.

Раздялата идва в активен професионален период за Ванеса Паради. Певицата, която придоби международна популярност още като тийнейджър с хита „Joe le taxi“, през 2025 г. се завърна с нова музика, включително песента „Le retour des beaux jours“. Освен успешната си музикална кариера тя има значимо присъствие и във френското кино, включително с филми като „Noce Blanche“, „La Fille sur le pont“ и романтичната комедия „Сърцеразбивач“.

Самюел Беншетри е утвърден френски режисьор, сценарист, драматург и писател. Сред по-известните му филми са „J'ai toujours rêvé d'être un gangster“, „Asphalte“ и „Chien“. Той е автор и на редица романи и театрални произведения.

Преди брака си със Самюел Беншетри Ванеса Паради имаше 14-годишна връзка с американския актьор Джони Деп. Двамата се разделиха през 2012 г. и имат две деца, актрисата и модел Лили-Роуз Деп и Джак Деп.

До момента нито Ванеса Паради, нито Самюел Беншетри са направили лично публично изявление извън официалното съобщение за раздялата.