45 523 повиквания на телефон 112 са получени за седмица

За седмица са получени 45 523 повиквания на телефон 112, съобщиха от дирекция „Национална система 112“ към МВР, цитирани от БТА. Увеличението е с 10,2% спрямо същия период на 2025 г.

Насочени към центровете за Спешна медицинска помощ са 14 908 сигнала. Сигналите за транспортни произшествия са 2373, а за рисково шофиране и гонки - 84. Сигналите за битови и промишлени инциденти са 11, за опасни вещества осем, за бедствия 42, а за аварии 416. За изгубени или бедстващи хора – 506. През периода са осъществени пет мисии на Спешна медицинска помощ по въздух.

За пожари са постъпили 4397 сигнала, от които 129 за избухналия вчера пожар на 69-ия км. от АМ „Тракия“ посока Бургас, който блокира движението.

Постъпили са общо 13 537 сигнала за престъпления против личността и 1091 за престъпления против собствеността.

Сигналите са нелегални мигранти/бежанци са осем.

За реакция към общините са изпратени 8233 сигнала.

Отработени са 17 трансгранични обаждания за Румъния, Германия, Гърция, Португалия, Нидерландия, Италия, Литва и Словакия. Сигналите са за спешни медицински състояния и кражби.

В 03:47ч. на 6 август е постъпило eCall обаждане от спешен център на SKODA fabia за катастрофа с пострадали след Приморско в посока Дюни с предоставени GPS координати. Автомобилът е катастрофирал сам. Пострадали са двама испански граждани, които са транспортирани в лечебно заведение в Бургас.

От 112 обясняват, че eCall е спешно повикване към телефон 112, генерирано ръчно (от пасажерите в МПС) или автоматично (от датчиците в МПС) в случай на катастрофа. За целта е необходимо превозното средство да е оборудвано с eCall устройство. Бордовото устройство автоматично изпраща към 112 набор от данни за точното местоположение, посоката на движение на превозното средство, информация за автомобила и броя на пътниците в него. Системата дава възможност за аудио връзка и последваща гласова комуникация с оператор на 112. eCall скъсява времето за реакция на службите за спешно реагиране.

От началото на годината до 5 юли в центровете 112 са приети 990 eCall повиквания, от които 618 за пътно-транспортни произшествия.