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45 523 повиквания на телефон 112 са получени за седмица

45 523 повиквания на телефон 112 са получени за седмица

7 Август, 2026 13:05 571 4

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За пожари са постъпили 4397 сигнала, от които 129 за избухналия вчера пожар на 69-ия км. от АМ „Тракия“ посока Бургас, който блокира движението.

45 523 повиквания на телефон 112 са получени за седмица - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

За седмица са получени 45 523 повиквания на телефон 112, съобщиха от дирекция „Национална система 112“ към МВР, цитирани от БТА. Увеличението е с 10,2% спрямо същия период на 2025 г.

Насочени към центровете за Спешна медицинска помощ са 14 908 сигнала. Сигналите за транспортни произшествия са 2373, а за рисково шофиране и гонки - 84. Сигналите за битови и промишлени инциденти са 11, за опасни вещества осем, за бедствия 42, а за аварии 416. За изгубени или бедстващи хора – 506. През периода са осъществени пет мисии на Спешна медицинска помощ по въздух.

За пожари са постъпили 4397 сигнала, от които 129 за избухналия вчера пожар на 69-ия км. от АМ „Тракия“ посока Бургас, който блокира движението.

Постъпили са общо 13 537 сигнала за престъпления против личността и 1091 за престъпления против собствеността.

Сигналите са нелегални мигранти/бежанци са осем.

За реакция към общините са изпратени 8233 сигнала.

Отработени са 17 трансгранични обаждания за Румъния, Германия, Гърция, Португалия, Нидерландия, Италия, Литва и Словакия. Сигналите са за спешни медицински състояния и кражби.

В 03:47ч. на 6 август е постъпило eCall обаждане от спешен център на SKODA fabia за катастрофа с пострадали след Приморско в посока Дюни с предоставени GPS координати. Автомобилът е катастрофирал сам. Пострадали са двама испански граждани, които са транспортирани в лечебно заведение в Бургас.

От 112 обясняват, че eCall е спешно повикване към телефон 112, генерирано ръчно (от пасажерите в МПС) или автоматично (от датчиците в МПС) в случай на катастрофа. За целта е необходимо превозното средство да е оборудвано с eCall устройство. Бордовото устройство автоматично изпраща към 112 набор от данни за точното местоположение, посоката на движение на превозното средство, информация за автомобила и броя на пътниците в него. Системата дава възможност за аудио връзка и последваща гласова комуникация с оператор на 112. eCall скъсява времето за реакция на службите за спешно реагиране.

От началото на годината до 5 юли в центровете 112 са приети 990 eCall повиквания, от които 618 за пътно-транспортни произшествия.


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