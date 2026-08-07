Новини
Спорт »
Световен футбол »
Семейството на Зидан разкри колко щастлив е след поемането на Франция

Семейството на Зидан разкри колко щастлив е след поемането на Франция

7 Август, 2026 14:29 735 2

  • зинедин зидан-
  • футбол-
  • франция-
  • национален отбор

Той ще продължи да гледа мачовете по телевизията, както го правеше и досега

Семейството на Зидан разкри колко щастлив е след поемането на Франция - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Зинедин Зидан, който бе назначен за селекционер на националния отбор на Франция на 28 юли, призна, че за него това е сбъдната мечта. Синът му Тео Зидан разкри, че баща му е много щастлив и няма търпение да започне същинска работа на новата си позиция.

"Той получи това, което искаше - да води националния отбор в един момент. Както сам спомена, е много щастлив и нетърпелив да започне", каза Тео в интервю за испанския вестник "Марка".

"Той ще продължи да гледа мачовете по телевизията, както го правеше и досега. Много е щастлив от новата си роля, да се надяваме, че всичко ще се развие добре", заяви третият син на Зинедин Зидан, който е футболист на испанския втородивизионен Кордоба.

Зинедин Зидан трябва да обяви екипа, с който ще работи за Франция, в началото на месец септември. Неговите първи мачове начело на "петлите" ще бъдат гостувания на Турция на 25 септември и на Белгия на 28 септември в Лигата на нациите, а в началото на октомври ще има и домакинства на Италия и Белгия. Двубоят с Италия на 2 октомври ще се играе пред пълен стадион, като в рамките на 24 часа бяха разпродадени 80 хиляди места за "Стад дьо Франс".


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Платини

    0 1 Отговор
    Да,Франция го пое дълбоко...

    15:45 07.08.2026

  • 2 Празът

    0 1 Отговор
    е голям

    15:50 07.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове