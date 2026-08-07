Семейството на Зидан разкри колко щастлив е след поемането на Франция

Зинедин Зидан, който бе назначен за селекционер на националния отбор на Франция на 28 юли, призна, че за него това е сбъдната мечта. Синът му Тео Зидан разкри, че баща му е много щастлив и няма търпение да започне същинска работа на новата си позиция.

"Той получи това, което искаше - да води националния отбор в един момент. Както сам спомена, е много щастлив и нетърпелив да започне", каза Тео в интервю за испанския вестник "Марка".

"Той ще продължи да гледа мачовете по телевизията, както го правеше и досега. Много е щастлив от новата си роля, да се надяваме, че всичко ще се развие добре", заяви третият син на Зинедин Зидан, който е футболист на испанския втородивизионен Кордоба.

Зинедин Зидан трябва да обяви екипа, с който ще работи за Франция, в началото на месец септември. Неговите първи мачове начело на "петлите" ще бъдат гостувания на Турция на 25 септември и на Белгия на 28 септември в Лигата на нациите, а в началото на октомври ще има и домакинства на Италия и Белгия. Двубоят с Италия на 2 октомври ще се играе пред пълен стадион, като в рамките на 24 часа бяха разпродадени 80 хиляди места за "Стад дьо Франс".