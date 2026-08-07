Илиан Илиев променя Черно море за Лудогорец

Треньорът на Черно море Илиан Илиев ще направи промени в нападение за домакинството на Лудогорец.

Мачът е в неделя, 9 август, от 19:00 часа на "Тича". Варненци започнаха кошмарно кампанията и след три кръга са спечелили само една точка, а наред с това бяха разбити от градския съперник Спартак, който им вкара 3 безответни попадения.

Нападението е най-слабото звено на "моряците", макар защитата също да е много колеблива и да е инкасирала 3 гола. До момента те са отбелязали само едно попадение (б.а. - Славия също е с едно от началото на кампанията).

В изминалите мачове на върха на атаката Илиан Илиев се доверяваше на тарана Алекс Колев. Сега обаче той може да седне на пейката, а младокът Георги Лазаров да получи шанс.

Аут за мача е Мигел Барандаш, а Асен Дончев е под въпрос.