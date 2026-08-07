Васил Терзиев: Над 81 милиона евро спестихме от чистота за районите “Слатина”, “Подуяне” и “Изгрев” за следващите пет години

Над 81 милиона евро спестихме от чистота за районите “Слатина”, “Подуяне” и “Изгрев” за следващите пет години. Само за дейността по сметосъбирането сметката е повече от 12 милиона евро. За цяла София сумата е над 220 млн. евро, която столичани щаха да платят, ако бяхме подписали договори по офертите, които първоначално получихме.
Подписах тази седмица дългосрочния договор за трите района, с което слагаме край на месеци административен саботаж, поредица от съдебни жалби и опити градът да остане заложник на старите схеми.
Тази битка продължава вече няколко месеца и все още имаме предстоят много задачи. Мнозина залагат на нашия провал - очакват да се огънем под натиска и да си купим политическо спокойствие. Но това, което вече стана ясно на всички, е че аз и моят екип нямаме намерение да си купуваме комфорт с парите на софиянци.
Изказвам огромна благодарност на жителите на „Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“ за търпението. Вие бяхте най-големият потърпевш от съпротивата на стария модел, но и най-силната ни опора.
Благодаря на доброволците за всяко положено усилие на терен – вашата енергия беше безценна.
Благодаря и на недоброжелателите – вашето „участие“ в този процес само ни мотивираше да не отстъпваме нито крачка назад от принципите си.
Новият изпълнител поема дейността веднага с пълния капацитет от техника и хора, под надзора на Столичния инспекторат, който вече е наложил санкции на сметопочистващите фирми за над 300 хиляди евро от началото на годината.
Работата ни не спира дотук. Предстои подписване на следващите договори – за районите „Средец“, „Лозенец“ и „Студентски”, „Възраждане“, „Оборище“ и „Триадица“.
София може да се управлява почтено. И го доказваме всеки ден с действия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8
15:22 07.08.2026
2 Личи си
15:22 07.08.2026
3 Загрижен
София е по-мръсна отвсякога. Дори махалата на Татарли и виетнамските общежития са по-често. Лъжец!!!
15:23 07.08.2026
4 kоkорчо 💋🍌
15:23 07.08.2026
5 ха ха хаааа
15:24 07.08.2026
6 Евала
15:25 07.08.2026
7 /././////
15:25 07.08.2026
8 Дрътия Софеанец ,
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И ти си част от проблема , с твоите 17 ресторанта ...😊
15:26 07.08.2026
9 Ха ха ха ха ха ха ха
15:27 07.08.2026
10 хехе
15:27 07.08.2026
11 Джери
15:27 07.08.2026
12 бай плъх
за косене и дигане шум и прахоляк пред блоковете
15:27 07.08.2026
13 Софеанцете ,
15:28 07.08.2026
14 Това не ме вълнува, ама я кажи
15:29 07.08.2026
15 И къде са, ма Васке?
15:31 07.08.2026
16 в кратце
15:31 07.08.2026
17 ха ха хаааа
15:33 07.08.2026
18 Разкрития
✅ Ето как той спечели мнозинство в парламента.
Как мрежа, свързвана с Таки, Ковачки и Сталийски, влияе върху общественото мнение в полза на Радев.
⚠️ Споделете видеото, за да бъдат предпазени повече хора от този капан.
15:34 07.08.2026
19 бушприт
15:35 07.08.2026
20 ВЕРВАМ ТИ!!!
15:39 07.08.2026
21 Гост
Но ппдб гледат да вземат каквото могат, че знаят след година ще сдават властта.
15:40 07.08.2026
22 ами сега
16:08 07.08.2026
23 Моарейн
16:12 07.08.2026