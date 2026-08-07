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Васил Терзиев: Над 81 милиона евро спестихме от чистота за районите “Слатина”, “Подуяне” и “Изгрев” за следващите пет години

Васил Терзиев: Над 81 милиона евро спестихме от чистота за районите “Слатина”, “Подуяне” и “Изгрев” за следващите пет години

7 Август, 2026 15:19 513 23

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  • “изгрев”

Предстои подписване на следващите договори – за районите „Средец“, „Лозенец“ и „Студентски”, „Възраждане“, „Оборище“ и „Триадица“

Васил Терзиев: Над 81 милиона евро спестихме от чистота за районите “Слатина”, “Подуяне” и “Изгрев” за следващите пет години - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над 81 милиона евро спестихме от чистота за районите “Слатина”, “Подуяне” и “Изгрев” за следващите пет години. Само за дейността по сметосъбирането сметката е повече от 12 милиона евро. За цяла София сумата е над 220 млн. евро, която столичани щаха да платят, ако бяхме подписали договори по офертите, които първоначално получихме.

Подписах тази седмица дългосрочния договор за трите района, с което слагаме край на месеци административен саботаж, поредица от съдебни жалби и опити градът да остане заложник на старите схеми.

Тази битка продължава вече няколко месеца и все още имаме предстоят много задачи. Мнозина залагат на нашия провал - очакват да се огънем под натиска и да си купим политическо спокойствие. Но това, което вече стана ясно на всички, е че аз и моят екип нямаме намерение да си купуваме комфорт с парите на софиянци.

Изказвам огромна благодарност на жителите на „Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“ за търпението. Вие бяхте най-големият потърпевш от съпротивата на стария модел, но и най-силната ни опора.

Благодаря на доброволците за всяко положено усилие на терен – вашата енергия беше безценна.

Благодаря и на недоброжелателите – вашето „участие“ в този процес само ни мотивираше да не отстъпваме нито крачка назад от принципите си.

Новият изпълнител поема дейността веднага с пълния капацитет от техника и хора, под надзора на Столичния инспекторат, който вече е наложил санкции на сметопочистващите фирми за над 300 хиляди евро от началото на годината.

Работата ни не спира дотук. Предстои подписване на следващите договори – за районите „Средец“, „Лозенец“ и „Студентски”, „Възраждане“, „Оборище“ и „Триадица“.

София може да се управлява почтено. И го доказваме всеки ден с действия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    София е затрупана с планини боклук.

    Коментиран от #8

    15:22 07.08.2026

  • 2 Личи си

    11 0 Отговор
    В Гео Милев сме късметлии, ако минат веднъж на седмица…

    15:22 07.08.2026

  • 3 Загрижен

    10 1 Отговор
    Абсолютно нищичко не е спестено.
    София е по-мръсна отвсякога. Дори махалата на Татарли и виетнамските общежития са по-често. Лъжец!!!

    15:23 07.08.2026

  • 4 kоkорчо 💋🍌

    6 1 Отговор
    ми харчете си "спестеното" сьс здраве !

    15:23 07.08.2026

  • 5 ха ха хаааа

    8 0 Отговор
    Голема " чистота " , ей ...😁

    15:24 07.08.2026

  • 6 Евала

    0 2 Отговор
    Кмете

    15:25 07.08.2026

  • 7 /././////

    3 0 Отговор
    хахахахахаха

    15:25 07.08.2026

  • 8 Дрътия Софеанец ,

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И ти си част от проблема , с твоите 17 ресторанта ...😊

    15:26 07.08.2026

  • 9 Ха ха ха ха ха ха ха

    1 10 Отговор
    Щом троловете плюят, значи е на добре. Браво, кмете!

    15:27 07.08.2026

  • 10 хехе

    11 1 Отговор
    па то си личи, че сте спестили боклука е навсякъде

    15:27 07.08.2026

  • 11 Джери

    3 1 Отговор
    Спестихте,ама не чистите скоро.Парите трябва да се дават за чисти улици, без замърсявания. Столица е нашият град все пак!

    15:27 07.08.2026

  • 12 бай плъх

    7 1 Отговор
    Над 81 милиона евро спестихме за лапачка нови общ поръчки
    за косене и дигане шум и прахоляк пред блоковете

    15:27 07.08.2026

  • 13 Софеанцете ,

    5 0 Отговор
    Има ли топла вода , бе ?

    15:28 07.08.2026

  • 14 Това не ме вълнува, ама я кажи

    6 1 Отговор
    колко пъти думка прерожденците при ламата, Васко PDFила

    15:29 07.08.2026

  • 15 И къде са, ма Васке?

    3 0 Отговор
    Да не ги дари в НПО Педрохан?

    15:31 07.08.2026

  • 16 в кратце

    2 0 Отговор
    Следващите /5/пет години ще гледаме пак тонове отпадъци по улиците.

    15:31 07.08.2026

  • 17 ха ха хаааа

    2 0 Отговор
    Васята и пич ... Продал карову и купил Москвич ... 3

    15:33 07.08.2026

  • 18 Разкрития

    0 3 Отговор
    Мрежа свързана с Румен Радев от над 10 анонимни профила, които всеки ден бълват десетки видеа срещу опоненти и в негова подкрепа във всички социални мрежи.
    ✅ Ето как той спечели мнозинство в парламента.

    Как мрежа, свързвана с Таки, Ковачки и Сталийски, влияе върху общественото мнение в полза на Радев.

    ⚠️ Споделете видеото, за да бъдат предпазени повече хора от този капан.

    15:34 07.08.2026

  • 19 бушприт

    0 0 Отговор
    Тази битка продължава вече няколко месеца и все още НИ предстоят много задачи.

    15:35 07.08.2026

  • 20 ВЕРВАМ ТИ!!!

    3 0 Отговор
    СОфия никога не е била по-мръсна и по-зле стопанисвана откакто тоз стана кмет!!! ПРИМЕР! Ул Т.Джабаров “Манастирски ливади” - вече 14 месеца София строи едно мосте /мостче/ широко 5 м. И дълго 4 м./старото беше разрушено/… Та това мостче, дето в Китай ще го построят за 24 часа… под мъдрото ръководство на ТОЗ терзия ще го строят 24 месеца, а може и повече!!!

    15:39 07.08.2026

  • 21 Гост

    2 0 Отговор
    Ха, ха, ха. СПЕСТИЛ. ДВА ПЪТИ СЕПКАЧВА ЦЕНЯТА ОТ ПДЛЕДНИЯ ДОГОВОР.

    Но ппдб гледат да вземат каквото могат, че знаят след година ще сдават властта.

    15:40 07.08.2026

  • 22 ами сега

    1 0 Отговор
    тамън свикнахме с кочината

    16:08 07.08.2026

  • 23 Моарейн

    1 0 Отговор
    Посмали, Ман.го!

    16:12 07.08.2026

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