Васил Терзиев: Над 81 милиона евро спестихме от чистота за районите “Слатина”, “Подуяне” и “Изгрев” за следващите пет години

Над 81 милиона евро спестихме от чистота за районите “Слатина”, “Подуяне” и “Изгрев” за следващите пет години. Само за дейността по сметосъбирането сметката е повече от 12 милиона евро. За цяла София сумата е над 220 млн. евро, която столичани щаха да платят, ако бяхме подписали договори по офертите, които първоначално получихме.

Подписах тази седмица дългосрочния договор за трите района, с което слагаме край на месеци административен саботаж, поредица от съдебни жалби и опити градът да остане заложник на старите схеми.

Тази битка продължава вече няколко месеца и все още имаме предстоят много задачи. Мнозина залагат на нашия провал - очакват да се огънем под натиска и да си купим политическо спокойствие. Но това, което вече стана ясно на всички, е че аз и моят екип нямаме намерение да си купуваме комфорт с парите на софиянци.

Изказвам огромна благодарност на жителите на „Слатина“, „Подуяне“ и „Изгрев“ за търпението. Вие бяхте най-големият потърпевш от съпротивата на стария модел, но и най-силната ни опора.

Благодаря на доброволците за всяко положено усилие на терен – вашата енергия беше безценна.

Благодаря и на недоброжелателите – вашето „участие“ в този процес само ни мотивираше да не отстъпваме нито крачка назад от принципите си.

Новият изпълнител поема дейността веднага с пълния капацитет от техника и хора, под надзора на Столичния инспекторат, който вече е наложил санкции на сметопочистващите фирми за над 300 хиляди евро от началото на годината.

Работата ни не спира дотук. Предстои подписване на следващите договори – за районите „Средец“, „Лозенец“ и „Студентски”, „Възраждане“, „Оборище“ и „Триадица“.

София може да се управлява почтено. И го доказваме всеки ден с действия.