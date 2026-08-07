Гласът на народа! Новата турска опозиционна партия излезе начело в социологическо проучване

Новосъздадената турска опозиционна "Нова партия", основана преди едва две седмици, изпреварва управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) на президента Реджеп Тайип Ердоган, показва социологическо проучване на турската агенция "Сонар", цитирано от вестник "Биргюн".

Според анкетата, проведена в първите дни на август, ако в Турция се проведат предсрочни парламентарни избори този уикенд, "Новата партия" би получила 34,3% от гласовете, докато ПСР би събрала 30,2%.

На трето място се нарежда прокюрдската партия ДЕМ с подкрепа от 8,5%, следвана от националистическата "Добра партия" със 7% и Партията на националистическото действие (ПНД) с 5,1%. Бившата водеща опозиционна сила - Народнорепубликанската партия (НРП), остава едва шеста с подкрепа от 5%.

"Новата партия" беше създадена в края на юли от бившия лидер на НРП Йозгюр Йозел, след като той и 90 депутати от Меджлиса напуснаха партията и се присъединиха към новото политическо движение.

Разцеплението в НРП стана след продължителна вътрешнопартийна криза, задълбочена от съдебните разследвания срещу редица нейни представители, включително кметове и висши партийни функционери, по обвинения в корупция, започнали в края на 2024 г.

Решаващ момент настъпи в края на май, когато Апелативният съд в Анкара отмени резултатите от 38-ия редовен конгрес на НРП през 2023 г., отстрани ръководството на Йозгюр Йозел и възстанови начело на партията бившия лидер Кемал Кълъчдароглу. Това решение на практика раздели НРП на две фракции и доведе до създаването на "Нова партия".