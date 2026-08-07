Гласът на народа! Новата турска опозиционна партия излезе начело в социологическо проучване

Новосъздадената турска опозиционна "Нова партия", основана преди едва две седмици, изпреварва управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) на президента Реджеп Тайип Ердоган, показва социологическо проучване на турската агенция "Сонар", цитирано от вестник "Биргюн".
Според анкетата, проведена в първите дни на август, ако в Турция се проведат предсрочни парламентарни избори този уикенд, "Новата партия" би получила 34,3% от гласовете, докато ПСР би събрала 30,2%.
На трето място се нарежда прокюрдската партия ДЕМ с подкрепа от 8,5%, следвана от националистическата "Добра партия" със 7% и Партията на националистическото действие (ПНД) с 5,1%. Бившата водеща опозиционна сила - Народнорепубликанската партия (НРП), остава едва шеста с подкрепа от 5%.
"Новата партия" беше създадена в края на юли от бившия лидер на НРП Йозгюр Йозел, след като той и 90 депутати от Меджлиса напуснаха партията и се присъединиха към новото политическо движение.
Разцеплението в НРП стана след продължителна вътрешнопартийна криза, задълбочена от съдебните разследвания срещу редица нейни представители, включително кметове и висши партийни функционери, по обвинения в корупция, започнали в края на 2024 г.
Решаващ момент настъпи в края на май, когато Апелативният съд в Анкара отмени резултатите от 38-ия редовен конгрес на НРП през 2023 г., отстрани ръководството на Йозгюр Йозел и възстанови начело на партията бившия лидер Кемал Кълъчдароглу. Това решение на практика раздели НРП на две фракции и доведе до създаването на "Нова партия".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СЮЛЕЙМАН
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #9, #10, #12
15:23 07.08.2026
2 СЮЛЕЙМАН
15:23 07.08.2026
3 СЮЛЕЙМАН
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
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Коментиран от #13
15:23 07.08.2026
4 СЮЛЕЙМАН
15:23 07.08.2026
5 кРадев е руско-турска марионетка !
15:24 07.08.2026
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9 Голям си
До коментар #1 от "СЮЛЕЙМАН":.........Шегаджия....
16:05 07.08.2026
10 ха ха ха
До коментар #1 от "СЮЛЕЙМАН":големи лъжи и простотии пишеш.
16:14 07.08.2026
11 Ха така
16:17 07.08.2026
12 Пиле
До коментар #1 от "СЮЛЕЙМАН":Бъркаш понятията фашизъм и демокрация, не си чел достатъчно по темата.
16:18 07.08.2026
13 Ха ха ха
До коментар #3 от "СЮЛЕЙМАН":Някой те е излъгал да разпространяваш руска пропаганда
16:19 07.08.2026
14 Турко
17:00 07.08.2026