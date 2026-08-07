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Гласът на народа! Новата турска опозиционна партия излезе начело в социологическо проучване

Гласът на народа! Новата турска опозиционна партия излезе начело в социологическо проучване

7 Август, 2026 15:09 1 531 14

  • турция-
  • реджеп ердоган-
  • партия на справедливостта и развитието-
  • йозгюр йозел

Според анкетата, проведена в първите дни на август, ако в Турция се проведат предсрочни парламентарни избори този уикенд, "Новата партия" би получила 34,3% от гласовете, докато ПСР би събрала 30,2 на сто

Гласът на народа! Новата турска опозиционна партия излезе начело в социологическо проучване - 1
Reuters Reuters

Новосъздадената турска опозиционна "Нова партия", основана преди едва две седмици, изпреварва управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) на президента Реджеп Тайип Ердоган, показва социологическо проучване на турската агенция "Сонар", цитирано от вестник "Биргюн".

Според анкетата, проведена в първите дни на август, ако в Турция се проведат предсрочни парламентарни избори този уикенд, "Новата партия" би получила 34,3% от гласовете, докато ПСР би събрала 30,2%.

На трето място се нарежда прокюрдската партия ДЕМ с подкрепа от 8,5%, следвана от националистическата "Добра партия" със 7% и Партията на националистическото действие (ПНД) с 5,1%. Бившата водеща опозиционна сила - Народнорепубликанската партия (НРП), остава едва шеста с подкрепа от 5%.

"Новата партия" беше създадена в края на юли от бившия лидер на НРП Йозгюр Йозел, след като той и 90 депутати от Меджлиса напуснаха партията и се присъединиха към новото политическо движение.

Разцеплението в НРП стана след продължителна вътрешнопартийна криза, задълбочена от съдебните разследвания срещу редица нейни представители, включително кметове и висши партийни функционери, по обвинения в корупция, започнали в края на 2024 г.

Решаващ момент настъпи в края на май, когато Апелативният съд в Анкара отмени резултатите от 38-ия редовен конгрес на НРП през 2023 г., отстрани ръководството на Йозгюр Йозел и възстанови начело на партията бившия лидер Кемал Кълъчдароглу. Това решение на практика раздели НРП на две фракции и доведе до създаването на "Нова партия".


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СЮЛЕЙМАН

    6 11 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #9, #10, #12

    15:23 07.08.2026

  • 2 СЮЛЕЙМАН

    9 10 Отговор
    За престъпленията в Курск, ук рк ки и яя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    15:23 07.08.2026

  • 3 СЮЛЕЙМАН

    5 8 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #13

    15:23 07.08.2026

  • 4 СЮЛЕЙМАН

    3 8 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    15:23 07.08.2026

  • 5 кРадев е руско-турска марионетка !

    9 8 Отговор
    Това не е добра новина за руско-турския eничapин румен кРадев .

    15:24 07.08.2026

  • 6 Добри новини

    6 9 Отговор
    Украински дронове атакуват склада на Wildberries в руския Екатеринбург - разстояние 2000 км. от Украйна. Склада изпуши добре.

    През юли едва 8% от руснаците са смятали, че руското нахлуване в Украйна напредва много успешно.
    Делът на руснаците, които смятат, че войната върви неуспешно, през юли е бил 28% (8% – крайно неуспешно, 20% – по-скоро неуспешно).

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    В руския Брянск избират папа. Горят складовете в района на ЖП гарата. Изглежда много добре

    15:28 07.08.2026

  • 7 Ислямистът кръвoлoк еpпаткaн

    6 2 Отговор
    е време да си ходи завинаги. Най-добре в дупката два на два.

    15:30 07.08.2026

  • 8 АЛИ ГРЪКА

    2 1 Отговор
    Ярак! Няма да стане преврата!

    15:54 07.08.2026

  • 9 Голям си

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "СЮЛЕЙМАН":

    .........Шегаджия....

    16:05 07.08.2026

  • 10 ха ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "СЮЛЕЙМАН":

    големи лъжи и простотии пишеш.

    16:14 07.08.2026

  • 11 Ха така

    2 1 Отговор
    Сега диктаторът Ердо ще арестува лидера на опозиционната партия както винаги прави.

    16:17 07.08.2026

  • 12 Пиле

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "СЮЛЕЙМАН":

    Бъркаш понятията фашизъм и демокрация, не си чел достатъчно по темата.

    16:18 07.08.2026

  • 13 Ха ха ха

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "СЮЛЕЙМАН":

    Някой те е излъгал да разпространяваш руска пропаганда

    16:19 07.08.2026

  • 14 Турко

    0 0 Отговор
    Хаха. Тези манипулации ги правят всяка година. Ердоган ще е начело с поне 60%. Има поне 1000 различни анкети и винаги тези които са направени от опозицията са неверни. Султанът ще продължи да вбесява антитурците.

    17:00 07.08.2026

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