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Етър и Марек дават старт на 3-ия кръг във Втора лига - програма

Етър и Марек дават старт на 3-ия кръг във Втора лига - програма

7 Август, 2026 15:16 544 0

  • втора лига-
  • етър велико търново-
  • марек дупница-
  • спортист своге-
  • пирин благоевград-
  • рилски спортист-
  • спартак плевен-
  • вихрен сандански-
  • черноморец бургас-
  • 9 август - неделя-
  • 20:00 локомотив горна оряховица - фратрия 10 август - понеделник-
  • 18:00 несебър - добруджа добрич-
  • програма

Двубоят във Велико Търново е от 18:45 часа днес

Етър и Марек дават старт на 3-ия кръг във Втора лига - програма - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Втора лига - 3 кръг:


7 август - петък, 18:45
Етър Велико Търново - Марек Дупница

9 август - неделя, 18:00
Спортист Своге - Пирин Благоевград
Рилски спортист - Спартак Плевен
Вихрен Сандански - Черноморец Бургас

9 август - неделя, 20:00
Локомотив Горна Оряховица - Фратрия

10 август - понеделник, 18:00
Несебър - Добруджа Добрич

10 август - понеделник, 20:00
Берое Стара Загора - Лудогорец II

11 август - вторник, 18:00
ЦСКА II - Хебър Пазарджик

11 август - вторник, 20:00
Янтра Габрово - Монтана


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