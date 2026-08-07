Етър и Марек дават старт на 3-ия кръг във Втора лига - програма

Втора лига - 3 кръг:
7 август - петък, 18:45
Етър Велико Търново - Марек Дупница
9 август - неделя, 18:00
Спортист Своге - Пирин Благоевград
Рилски спортист - Спартак Плевен
Вихрен Сандански - Черноморец Бургас
9 август - неделя, 20:00
Локомотив Горна Оряховица - Фратрия
10 август - понеделник, 18:00
Несебър - Добруджа Добрич
10 август - понеделник, 20:00
Берое Стара Загора - Лудогорец II
11 август - вторник, 18:00
ЦСКА II - Хебър Пазарджик
11 август - вторник, 20:00
Янтра Габрово - Монтана
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