Бившата на Икарди показа формите си

Уанда Нара отново зарадва своите 17.3 млн. последователи в Инстаграм с кадри от последната си ваканция. Въпреки че прекара времето със своите деца, бившата съпруга на футболиста Мауро Икарди остана вярна на себе си и напомни за пищното си деколте с няколко провокативни кадъра.
Под поста на блондинката в социалната мрежа не спират да валят лайкове и коментари от феновете ѝ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пенсионер
Днес взех пенЦийката
Заделил съм 50 кинта за развлечение но се чудя дали няколко Дудука да ми направят или ........
15:07 07.08.2026
2 Руснаков
Коментиран от #3
15:10 07.08.2026
3 Пенсионер
До коментар #2 от "Руснаков":Бивша ли каза
Не знаех,че има такива
Коментиран от #4
15:13 07.08.2026
4 Кривоверен алкаш
До коментар #3 от "Пенсионер":Сега не практикува, само погледни какви футболни гении я коландрисват....пари като шума.
Коментиран от #6
15:17 07.08.2026
5 Нов
15:27 07.08.2026
6 Пенсионер
До коментар #4 от "Кривоверен алкаш":Не е ли същото
15:28 07.08.2026
7 Някой
Тя си е Уанда Нара, а тоя парди е бившият й!)))
15:30 07.08.2026