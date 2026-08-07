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Бившата на Икарди показа формите си

Бившата на Икарди показа формите си

7 Август, 2026 15:00 1 466 7

  • мауро икарди-
  • уанда нара-
  • сексапил-
  • секси-
  • футбол

17.3 млн. последователи я обсипаха с лайкове

Бившата на Икарди показа формите си - 1
Снимка: Instagram
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Уанда Нара отново зарадва своите 17.3 млн. последователи в Инстаграм с кадри от последната си ваканция. Въпреки че прекара времето със своите деца, бившата съпруга на футболиста Мауро Икарди остана вярна на себе си и напомни за пищното си деколте с няколко провокативни кадъра.

Под поста на блондинката в социалната мрежа не спират да валят лайкове и коментари от феновете ѝ.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пенсионер

    5 0 Отговор
    Тая е много скъпа
    Днес взех пенЦийката
    Заделил съм 50 кинта за развлечение но се чудя дали няколко Дудука да ми направят или ........

    15:07 07.08.2026

  • 2 Руснаков

    16 1 Отговор
    Какво друго да очакваш от бивша проститутка..

    Коментиран от #3

    15:10 07.08.2026

  • 3 Пенсионер

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Руснаков":

    Бивша ли каза
    Не знаех,че има такива

    Коментиран от #4

    15:13 07.08.2026

  • 4 Кривоверен алкаш

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пенсионер":

    Сега не практикува, само погледни какви футболни гении я коландрисват....пари като шума.

    Коментиран от #6

    15:17 07.08.2026

  • 5 Нов

    5 0 Отговор
    Е, хайде че вече се бях затъжил за нея! Отдавна не бяхте писали къде се снима, ходи ли още до тоалетна и подобни тънки детайли...

    15:27 07.08.2026

  • 6 Пенсионер

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кривоверен алкаш":

    Не е ли същото

    15:28 07.08.2026

  • 7 Някой

    3 1 Отговор
    Изобщо не е правилно да я наричате бившата на кой беше, тоя парди ли?

    Тя си е Уанда Нара, а тоя парди е бившият й!)))

    15:30 07.08.2026

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