Бившата на Икарди показа формите си

Уанда Нара отново зарадва своите 17.3 млн. последователи в Инстаграм с кадри от последната си ваканция. Въпреки че прекара времето със своите деца, бившата съпруга на футболиста Мауро Икарди остана вярна на себе си и напомни за пищното си деколте с няколко провокативни кадъра.

Под поста на блондинката в социалната мрежа не спират да валят лайкове и коментари от феновете ѝ.