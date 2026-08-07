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Масажистът на Марадона: На края Диего не искаше нито да яде, нито да се мие

Масажистът на Марадона: На края Диего не искаше нито да яде, нито да се мие

7 Август, 2026 13:18 1 248 4

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В последните си дни Диего Марадона е бил прикован към леглото, измъчван от отоци и изглеждал примирен

Масажистът на Марадона: На края Диего не искаше нито да яде, нито да се мие - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

По време на процеса за обстоятелствата около смъртта на Диего Марадона на 25 ноември 2020 г. посещавалият го масажист Николас Тафарел описа тъжните последни дни на аржентинската футболна легенда, починала едва на 60-годишна възраст.

В последните си дни Диего Марадона е бил прикован към леглото, измъчван от отоци и изглеждал примирен, разказа масажистът на аржентинската футболна звезда в четвъртък по време на делото за обстоятелствата около смъртта му през 2020 г.

“Марадона не ставаше от леглото, не искаше да яде, не искаше да се мие, не искаше да се грижи за хигиената си“, сподели Тафарел.

Той увери, че по онова време е предупредил медицинския екип на звездата, че трябва да присъстват по-често, да го посещават „всеки ден“, както се чува в аудио съобщение, пуснато в съдебната зала.

Седем здравни специалисти (лекар, психиатър, психолог, медицински сестри) от този медицински екип са подсъдими от средата на април в Сан Исидро (северно от Буенос Айрес) за потенциална небрежност, допринесла за смъртта на футболната легенда.

„Сигнализирах за ситуациите, които виждах при него, но не виждах конкретни действия или бързо решение“, продължи масажистът, който едва сдържаше сълзите си, говорейки за Дон Диего, с когото е имал близки отношения. „Той беше подут, краката му бяха подути...“, спомня си г-н Тафарел. „Лекарите ми казваха да се успокоя, че тези ситуации ще отминат. От притеснение човек се доверява, казва си, че ще мине, че всичко ще се реши. Но не мина.“

На 24 ноември, ден преди смъртта на Марадона, Николас Тафарел разказва, че напразно го е молил да се раздвижи и да изпие няколко чаши мате (вид чай). „Той ми каза: „Не искам нищо, Тафита, това е“. Попитах го: „Как така, това е?“, а той ми отговори: „Нищо, това е“, цитирайки двусмислените думи на Марадона – „я еста“ може да се разбере както като „добре е“, така и като „свърши се“.

Марадона умира на следващия ден на 60-годишна възраст от сърдечно-дихателна недостатъчност, съчетана с белодробен оток, сам в леглото си в къща в Тигре (северно от Буенос Айрес), наета за следоперативното му възстановяване. Според показанията на съдебни лекари по време на процеса, смъртта е настъпила след няколкочасова агония.

Във вторник друг свидетел, охранител на пост в къщата в Тигре, също намекна за недостатъчно внимание около Марадона. Лекарят „трябваше да дойде, а не идваше“, заяви Анибал Домингес, визирайки по-специално Леополдо Луке, един от основните обвиняеми, който тогава се е смятал за доверен лекар на звездата.

Подсъдимите, които са изправени пред присъди до 25 години затвор, отричат всякаква отговорност. Повечето от тях се позовават на своята специалност и на ограничената си роля, без пряка връзка с клиничните причини за смъртта. Процесът може да продължи и след август.


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